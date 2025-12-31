‘या’ राज्यातील EV खरेदीदारांची बल्ले बल्ले! रोड टॅक्समधून मिळणार 100 टक्क्यांची सूट, रजिस्ट्रेशनसाठी सुद्धा एकही पैसे लागणार

तमिळनाडूमध्ये EV वर रोड टॅक्स माफीची सुरुवात 2019 च्या Tamil Nadu Electric Vehicle Policy अंतर्गत करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही सवलत 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू होती. त्यानंतर ती 2025 च्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली. 2025 ची मुदत जवळ येत असताना, उद्योग संघटना आणि वाहन उत्पादकांनी सरकारकडे ही सवलत पुढे वाढवण्याची मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत, रोड टॅक्स सूट आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवली आहे.
रोड टॅक्स हा कोणत्याही वाहनाच्या एकूण किमतीतील मोठा भाग असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील हा कर माफ झाल्याने वाहनाची सुरुवातीची किंमत कमी होते. विशेषतः इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कॉम्पॅक्ट कार खरेदी करणाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी EV स्वीकारणे अधिक सोपे होणार असून, जे ग्राहक आतापर्यंत EV खरेदीबाबत संभ्रमात होते, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.
या निर्णयाचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच नव्हे, तर वाहन उत्पादक आणि पुरवठादारांनाही होणार आहे. EV उत्पादन प्रकल्प, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सप्लाय चेनसारख्या गुंतवणुका सहसा अनेक वर्षांच्या नियोजनावर आधारलेल्या असतात. अल्पकालीन सवलतीमुळे गुंतवणुकीचा धोका वाढतो. मात्र आता दीर्घकालीन धोरणात्मक स्पष्टता मिळाल्याने, नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल, नियोजन सुलभ होईल आणि स्थानिक उत्पादन व सप्लायर इकोसिस्टमला पाठबळ मिळेल.
उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, 2025 मध्ये तमिळनाडूमधील EV स्वीकारण्याचा दर सुमारे 7.8% पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र ही वाढ सर्व सेगमेंटमध्ये समान नाही. इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि डिलिव्हरी फ्लीटमध्ये झपाट्याने वाढ दिसून येत आहे, तर पॅसेंजर कार सेगमेंटमध्ये ही गती तुलनेने कमी आहे. मोठ्या शहरांबाहेर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही असमान आहे. ग्रिड अपग्रेड आणि बॅटरी सप्लाय चेनसारख्या समस्या कायम आहेत. रोड टॅक्स सूट या सर्व अडचणी पूर्णपणे दूर करत नसली, तरी EV स्वीकाराची गती मंदावू नये, यासाठी ती नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे.