Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘या’ राज्यातील EV खरेदीदारांची बल्ले बल्ले! रोड टॅक्समधून मिळणार 100 टक्क्यांची सूट, रजिस्ट्रेशनसाठी सुद्धा एकही पैसे लागणार

तामिळनाडू सरकारने EV खरेदीदारांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्याने इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवरील 100% रोड टॅक्स सूट 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत वाढवली आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:34 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • तामिळनाडू मधील EV खरेदीदारांना दिलासा
  • इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर मिळणार 100% रोड टॅक्स सूट
इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) चालना देण्याच्या दिशेने तमिळनाडू सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर दिली जाणारी 100% रोड टॅक्स सूट 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अलीकडेच काढण्यात आलेल्या सरकारी आदेशाद्वारे ही घोषणा करण्यात आली. या निर्णयाचा उद्देश EV खरेदीदारांना दिलासा देण्यासोबतच वाहन उत्पादकांना दीर्घकालीन नियोजनासाठी पाठिंबा देणे हा आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार हळूहळू वाढत असला, तरी विविध सेगमेंट आणि भागांमध्ये त्याचा वेग समान नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

2019 पासून सुरू आहे EV रोड टॅक्स सूट

तमिळनाडूमध्ये EV वर रोड टॅक्स माफीची सुरुवात 2019 च्या Tamil Nadu Electric Vehicle Policy अंतर्गत करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही सवलत 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू होती. त्यानंतर ती 2025 च्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली. 2025 ची मुदत जवळ येत असताना, उद्योग संघटना आणि वाहन उत्पादकांनी सरकारकडे ही सवलत पुढे वाढवण्याची मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत, रोड टॅक्स सूट आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवली आहे.

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपा निवडणुकीत महायुतीत फूट; नाराज उमेदवारांचे पक्षांतर

EV खरेदीदारांना कोणता फायदा होणार?

रोड टॅक्स हा कोणत्याही वाहनाच्या एकूण किमतीतील मोठा भाग असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील हा कर माफ झाल्याने वाहनाची सुरुवातीची किंमत कमी होते. विशेषतः इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कॉम्पॅक्ट कार खरेदी करणाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी EV स्वीकारणे अधिक सोपे होणार असून, जे ग्राहक आतापर्यंत EV खरेदीबाबत संभ्रमात होते, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.

हा निर्णय का महत्त्वाचा?

या निर्णयाचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच नव्हे, तर वाहन उत्पादक आणि पुरवठादारांनाही होणार आहे. EV उत्पादन प्रकल्प, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सप्लाय चेनसारख्या गुंतवणुका सहसा अनेक वर्षांच्या नियोजनावर आधारलेल्या असतात. अल्पकालीन सवलतीमुळे गुंतवणुकीचा धोका वाढतो. मात्र आता दीर्घकालीन धोरणात्मक स्पष्टता मिळाल्याने, नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल, नियोजन सुलभ होईल आणि स्थानिक उत्पादन व सप्लायर इकोसिस्टमला पाठबळ मिळेल.

नागपूर महापालिका निवडणुकीत आघाडीत बिघाडी; मध्यरात्री तीन वाजता अनिल देशमुखांचा फोन अन्…

तमिळनाडूमधील EV स्वीकाराची सद्यस्थिती

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, 2025 मध्ये तमिळनाडूमधील EV स्वीकारण्याचा दर सुमारे 7.8% पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र ही वाढ सर्व सेगमेंटमध्ये समान नाही. इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि डिलिव्हरी फ्लीटमध्ये झपाट्याने वाढ दिसून येत आहे, तर पॅसेंजर कार सेगमेंटमध्ये ही गती तुलनेने कमी आहे. मोठ्या शहरांबाहेर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनही असमान आहे. ग्रिड अपग्रेड आणि बॅटरी सप्लाय चेनसारख्या समस्या कायम आहेत. रोड टॅक्स सूट या सर्व अडचणी पूर्णपणे दूर करत नसली, तरी EV स्वीकाराची गती मंदावू नये, यासाठी ती नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे.

Web Title: Tamilnadu government 100 percent discount on road tax and registration fees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 09:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते
1

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
2

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
3

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
4

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM