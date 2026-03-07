Maharashtra Budget 2026-27: मेट्रो, भूमिगत रस्ते आणि जलमार्ग, शहरी वाहतुकीवर मोठा भर

Maharashtra Budget 20262026-27: राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (06 मार्च) महाराष्ट्र राज्याचा 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. मेट्रो, भूमिगत रस्ते आणि जलमार्ग, शहरी वाहतुकीवर मोठा भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प विशेषतः प्रमुख शहरांमधील शहरी वाहतूक पायाभूत सुविधा, विशेषतः मेट्रो प्रणाली सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
मुंबई, पुणे आणि नागपूर सारख्या प्रमुख शहरी भागात वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नवीन मेट्रो लाईन्स आणि अपग्रेड केलेले रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कद्वारे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशिष्ट धोरणे आणि उद्दिष्टांवरही भर दिला आहे. प्रमुख शहरांमध्ये कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही यावर त्यांनी भर दिला.
शिवाय, कोणतीही नवीन झोपडपट्टी लागू केली जाणार नाही. पुणे, नाशिक आणि नागपूरसाठी विकास योजना विकसित केल्या जातील. १,००० किमी पेक्षा जास्त मेट्रो ट्रॅक आणि ६,००० किमी दुपदरी महामार्ग बांधले जातील. त्यांनी पुढे सांगितले की वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुंबई आणि पुण्यात भूमिगत रस्त्यांचे जाळे बांधले जाईल.
बजेटमध्ये रस्ते, मेट्रो रेल्वे आणि रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीला प्राधान्य दिले आहे, ज्याचा उद्देश प्रवासाचा वेळ कमी करणे आणि वाढत्या शहरी भागात वाहतूक कोंडी कमी करणे आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये दैनंदिन प्रवास वाढेल आणि शहरी गतिशीलतेत लक्षणीय बदल होईल अशी अपेक्षा आहे.
विद्यमान १२५ किमी जलमार्ग ३४० किमी पर्यंत वाढवले जातील. २१ जलमार्गांवरील वीस टर्मिनलचे आधुनिकीकरण केले जाईल आणि ११ नवीन जलमार्गांवर २४ नवीन टर्मिनल बांधले जातील. या प्रकल्पांसाठी ₹६,६०० कोटींचे बजेट देण्यात आले आहे. मुंबईच्या रेडिओ क्लबमधील नवीन जेट्टी डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल.
अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, सरकार २०२९ पर्यंत १६५ किमी नवीन मेट्रो मार्ग सुरू करण्याची योजना आखत आहे. सध्या मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये १७३ किलोमीटर मेट्रो मार्ग कार्यरत आहेत. शहरी गतिशीलतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येत्या काही वर्षांत या नेटवर्कचा लक्षणीय विस्तार करण्याचा अधिकाऱ्यांचा मानस आहे, लवकरच आणखी ५० किलोमीटर मेट्रो मार्ग कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.