Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Tata Safari Petrol की MG Hector Plus, पेट्रोल इंजिन असणारी कोणती SUV आहे एकदम क्लास?

मिड साइझ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये पेट्रोल वाहनांना सुद्धा चांगली मागणी मिळताना दिसत आहे. या सेगमेंटमध्ये Tata Safari Petrol आणि MG Hector Plus Petrol ला दमदार मागणी मिळतेय.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:12 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मिड साइझ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये वाहनांना दमदार मागणी
  • Tata Safari Petrol आणि MG Hector Plus Petrol या लोकप्रिय कार
  • तुमच्यासाठी कोणती कार बेस्ट?
मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये Tata Safari आणि MG Hector Plus या दोन्ही कार्स एक चांगला पर्याय मानल्या जातात. Tata Safari चा पेट्रोल व्हेरिएंट 2025 मध्ये लाँच झाला आहे, तर MG Hector Plus आधीपासूनच बाजारात उपलब्ध असून वेळोवेळी अपडेट होत आली आहे. जर तुम्ही पेट्रोल इंजिनसह मोठी आणि कुटुंबासाठी योग्य SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर कोणती SUV तुमच्यासाठी अधिक योग्य आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

डिझाइनमध्ये कोण आघाडीवर?

Tata Safari Petrol चे डिझाइन अधिक बोल्ड आणि दमदार दिसते. यामध्ये मोठी ग्रिल, Bi-LED हेडलॅम्प्स, कनेक्टेड टेललाइट्स आणि 19-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. उंच स्टान्समुळे ही SUV खऱ्या अर्थाने रफ-टफ SUV फील देते.

New Kia Seltos च्या उत्पादनाला सुरुवात, ‘या’ दिवशी किंमत होणार जाहीर

दुसरीकडे, MG Hector Plus चा लुक अधिक स्लीक आणि मॉडर्न आहे. यात मोठी डायमंड पॅटर्न ग्रिल, LED लाइट्स आणि 18-इंच अलॉय व्हील्स मिळतात. शहरातील वापरासाठी Hector Plus अधिक प्रीमियम दिसते, तर Safari अधिक दमदार SUV म्हणून जाणवते.

इंटिरिअर आणि कम्फर्ट

Tata Safari Petrol चे केबिन प्रीमियम आणि स्पोर्टी फील देणारे आहे. यात पॅनोरामिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, जेस्चर कंट्रोल्ड टेलगेट आणि तिसऱ्या रांगेतही चांगली जागा देण्यात आली आहे. ही SUV 6-सीटर आणि 7-सीटर अशा दोन्ही पर्यायांत उपलब्ध आहे.

MG Hector Plus मध्येही लक्झरी केबिनचा अनुभव मिळतो. सॉफ्ट-टच मटेरियल, मोठी टचस्क्रीन, रिक्लायनिंग सेकंड रो सीट्स आणि आरामदायक थर्ड रो यामुळे प्रवास सुखद होतो. लांब व्हीलबेसमुळे तिसऱ्या रांगेतील लेगस्पेस थोडी अधिक चांगली आहे.

फीचर्स आणि टेक्नोलॉजी

Safari Petrol मध्ये 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, ADAS आणि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिळते. Hector Plus मध्ये 14-इंच पोर्ट्रेट टचस्क्रीन, i-Smart सिस्टम, 100 पेक्षा अधिक व्हॉइस कमांड्स, OTA अपडेट्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा देण्यात आला आहे. टेक्नोलॉजीच्या बाबतीत Hector Plus थोडीशी पुढे आहे.

CID फेम Daya ने ‘ही’ प्रीमियम फीचर्स असणारी आलिशान कार, किंमत थेट कोटींच्या घरात

सेफ्टी आणि बिल्ड क्वालिटी

Tata Safari Petrol ला Global NCAP आणि Bharat NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. यामध्ये 7 एअरबॅग्स आणि प्रगत ADAS फीचर्स दिले आहेत. MG Hector Plus मध्ये 6 एअरबॅग्स, ESP आणि ऑल-डिस्क ब्रेक्स मिळतात, मात्र सेफ्टी रेटिंगच्या बाबतीत Safari अधिक मजबूत ठरते.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Tata Safari Petrol मध्ये 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 170 PS पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क जनरेट करते. हायवे ड्रायव्हिंगदरम्यान ही SUV अधिक पावरफुल वाटते. MG Hector Plus Petrol मध्ये 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळते, जे 143 PS पॉवर देते आणि शहरातील ड्रायव्हिंगसाठी स्मूद अनुभव देते.

कोणती कार बेस्ट?

जर तुमची प्राथमिकता जास्त पॉवर, उत्तम सेफ्टी आणि खऱ्या SUV सारखा फील असेल, तर Tata Safari Petrol हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. तर अधिक स्पेस, स्मार्ट फीचर्स आणि आरामदायक सिटी ड्रायव्हिंग हवी असल्यास MG Hector Plus तुमच्यासाठी योग्य ठरेल. अंतिम निर्णय तुमच्या गरजा आणि बजेटवर अवलंबून आहे.

Web Title: Tata safari petrol or mg hector plus which petrol suv is best

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 10:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI
1

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर
2

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या
3

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट
4

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM