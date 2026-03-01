२५ वर्षांनंतर ममता कुलकर्णीचा कमबॅक; टीव्ही शोमध्ये सामील होण्याचे सांगितले कारण, म्हणाली…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जवळजवळ २५ वर्षांनंतर कॅमेऱ्यासमोर आली. इतक्या मोठ्या ब्रेकनंतर तिला रिअॅलिटी शोमध्ये भाग घेताना पाहणे खरोखरच आश्चर्यकारक आणि मनोरंजक होते.

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट” हा कार्यक्रम सध्या टीव्हीवर सर्वत्र चर्चेत आहे. अली गोनी, करण कुंद्रा आणि अंकिता लोखंडे सारख्या कलाकारांच्या अभिनयाने हा कार्यक्रम कुकिंग आणि विनोदाचे मिश्रण आहे ज्याने प्रेक्षकांना आनंद दिला आहे. या कार्यक्रमाची लोकप्रियता पाहता, निर्माते दर आठवड्याला नवीन पाहुण्यांना आमंत्रित करतात, परंतु यावेळी, २८ फेब्रुवारी रोजी, सेटवर काहीतरी खास घडले. ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जवळजवळ २५ वर्षांनंतर कॅमेऱ्यासमोर आली. तिला सेटवर पाहणे पापाराझी आणि चाहत्यांसाठी आनंददायी होते. इतक्या मोठ्या ब्रेकनंतर तिला रिअॅलिटी शोमध्ये भाग घेताना पाहणे खरोखरच आश्चर्यकारक आणि मनोरंजक होते.

ममता कुलकर्णीने सेटबाहेर पापाराझींशी बोलताना तिचा उत्साह व्यक्त केला.ममता मानते की आजच्या वेगवान जीवनात लोक खूप गंभीर झाले आहेत आणि सर्वत्र ताणतणाव आहे. अशा परिस्थितीत, “लाफ्टर शेफ्स” सारख्या शोची आवश्यकता आहे ज्यामध्ये विनोद आणि स्वादिष्ट जेवण एकत्र केले जाईल. तिने सांगितले की ती स्वतः हा शो पाहते आणि त्याचे स्वरूप तिला आवडते. २५ वर्षे लाईमलाईटपासून पूर्णपणे दूर राहिल्यानंतर, हसणे आणि इतरांना हसवणे यापेक्षा चांगले काहीही नाही हे ममता यांचे विधान तिच्या बदललेल्या दृष्टिकोनाचे उत्तम प्रतिबिंब आहे.

शोबद्दल बोलायचे झाले तर, भारती सिंगच्या सूत्रसंचालन आणि शेफ हरपाल सिंग सोखी यांच्या जजिंगमुळे हा तिसरा सीझन सुपरहिट झाला आहे. “करण अर्जुन” आणि “सबसे बडा खिलाडी” सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिल्यानंतर ममता कुलकर्णी अचानक चित्रपटसृष्टीतून गायब झाली. गेल्या काही वर्षांपासून तिने अध्यात्माचा मार्ग निवडला आणि प्रसिद्धीपासून दूर शांत जीवन जगले. तिच्या पुनरागमनामुळे तिच्या जुन्या चाहत्यांना आठवणी परत आल्या आहेत. ममता तिच्या हास्य आणि विनोदाने या मजेदार कुकिंगच्या व्यासपीठावर कोणती नवीन चव भरते हे पाहणे मनोरंजक असेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ममता कुलकर्णी बराच काळ भारताबाहेर होती. किन्नर आखाड्याचे महामंडलेश्वर ही पदवी तिला मिळाल्याने बराच वाद निर्माण झाला.

Web Title: Mamta kulkarni makes a comeback after 25 years reveals the reason for joining the tv show

Get Latest Marathi News, Maharashtra News

Published On: Mar 01, 2026 | 05:06 PM

Mar 01, 2026 | 05:06 PM
