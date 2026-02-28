Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Latest News »
  • Car Buyer Guide Mercedes Benz Cla Electric To Launch In India Know These Features Before Booking

Mercedes CLA Electric घेताय? बुकिंग करण्यापूर्वी ‘या’ ५ महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या!

मर्सिडीज-बेंझने भारतात त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक कार CLA Electric  लाँच केली आहे. ही कंपनीची सर्वात स्वस्त, एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक सेडान असल्याचं बोललं जातंय. कार खरेदी करायची असेल तर तिची बुकिंग १० मार्चपासून सुरु होत..

Updated On: Feb 28, 2026 | 07:48 PM
CLA Electric 
Follow Us:
Follow Us:
  • Mercedesची नवीन इलेक्ट्रिक कार CLA Electric लाँच
  • Mercedes CLA Electric कारचा लूक खास
  • सुरक्षेसाठी या खास फिचर्सचा समावेश
Mercedes CLA Electric: मर्सिडीज-बेंझने भारतात त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक कार CLA Electric  लाँच केली आहे. ही कंपनीची सर्वात स्वस्त आणि एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक सेडान असल्याचं बोललं जातंय. जर तुम्हाला ही कार खरेदी करायची असेल तर तिची बुकिंग १० मार्चपासून सुरू होणार आहे. ही कार मर्सिडीजच्या मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर तंत्रज्ञानावर बनवलेली पहिली कार आहे. या कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची रेंज.  कारण कंपनीचा दावा आहे की ती एका चार्जवर ७९२ किमी पर्यंत धावेल. जर तुम्हाला ती खरेदी करायची असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा.

Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

मर्सिडीज-बेंझ सीएलए इलेक्ट्रिक: पॉवर आणि स्पीड

मर्सिडीजची नवीन तंत्रज्ञान सध्या एकाच मॉडेलमध्ये उपलब्ध असेल, CLA 250+. यात मोठी आणि शक्तिशाली अशी 85.5 kWh ची बॅटरी आहे. त्याची मोटर मागील चाकांना power देते, ज्यामुळे प्रचंड 268 bhp जनरेट होते. वेगाच्या बाबतीत, ती फक्त 6.7 सेकंदात 0 ते 100 किमी/ताशी वेगाने चालते. आणखी महत्तवाचं म्हणजे तिला 2-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेली आहे.

कारचा लूक

ही मर्सिडीज-बेंझ कार बाहेरून खूपच आकर्षक दिसते. यात LED हेडलाइट्स आणि डेटाइम DRL आहेत. दरवाजाचे हँडल बॉडीमध्ये रीसेस केलेले आहेत आणि गरज पडल्यासच ते बाहेर पडतात. कारमध्ये मोठे, स्टायलिश १८-इंच अलॉय व्हील्स देखील आहेत. 

कारचा आकार कसा असेल? 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही कार अंदाजे ४.७ मीटर लांब आहे आणि चाकांमधील मोठे अंतर असल्याने कारमध्ये बसण्यासाठी पुरेशी जागा मिळते. रंगानुसार, ती राखाडी, लाल, काळा, निळा आणि पांढरा अशा विविध रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. कारच्या डिझाइनमुळे प्रकर्षाने दिसून येते आणि रंगांमुळे ती प्रचंड आकर्षक दिसते. 

कारची वैशिष्ट्ये

कारमध्ये मध्यभागी १४ इंचाचा स्क्रीन आहे. त्यात चॅटजीपीटी आणि गुगल जेमिनी सारख्या स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे यात स्क्रीन तंत्रज्ञानासह आणखी काही तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. या कारच्या  पुढच्या सीटवर मसाज आणि हीटिंगचीही सुविधा देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कारचाचा डॅशबोर्ड हटके लूकमध्ये आहे. तो रात्रीच्या वेळी चमकतो.  आणि कारचे एसी व्हेंट विमानाच्या इंजिनसारखे दिसतात. त्यामुळे ही कार इतरांपासून वेगळी दिसते. 

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने किती मजबूत?

मर्सिडीजने या कारमध्ये ADAS सिस्टम बसवली आहे. संपूर्ण कारमध्ये कॅमेरे देखील बसवले आहेत, ज्यामुळे तुम्ही स्क्रीनवर संपूर्ण कारमध्ये नजर ठेवू शकता. म्हणजे कारचा प्रत्येक भाग तुम्हाला पाहता येऊ शकतो.  यामुळे पार्किंग करणे खूप सोपे होते. शिवाय, कारमध्ये पुढील आणि मागील बाजूस सेन्सर आहेत.  ज्यामुळे विशेष सुरक्षा मिळते काहीतरी जवळ येत असल्यास त्यापासून तुम्हाला अलर्ट करतात. 

Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या…

Web Title: Car buyer guide mercedes benz cla electric to launch in india know these features before booking

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 07:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल
1

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या
2

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

TVS Orbiter की Bajaj Chetak C2501? कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर तुमच्या बजेटमध्ये बसतो फिट?
3

TVS Orbiter की Bajaj Chetak C2501? कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर तुमच्या बजेटमध्ये बसतो फिट?

Maruti e Vitara vs Creta Electric: कोणत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये किती दम? जाणून घ्या फरक
4

Maruti e Vitara vs Creta Electric: कोणत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये किती दम? जाणून घ्या फरक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
मोहम्मद आमिरने भारताविरूद्ध ओकले विष, ‘टीम इंडिया सेमीफायनल…’, पंगा घेणं पडणार भारी

मोहम्मद आमिरने भारताविरूद्ध ओकले विष, ‘टीम इंडिया सेमीफायनल…’, पंगा घेणं पडणार भारी

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Mercedes CLA Electric घेताय? बुकिंग करण्यापूर्वी ‘या’ ५ महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या!

Mercedes CLA Electric घेताय? बुकिंग करण्यापूर्वी ‘या’ ५ महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या!

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला

PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला

Feb 28, 2026 | 07:33 PM
Cold Drinks, Ice Cream करा टाटा बाय बाय ; उन्हाळ्यात कुल राहण्यासाठी आहारात पेयांचा करा समावेश

Cold Drinks, Ice Cream करा टाटा बाय बाय ; उन्हाळ्यात कुल राहण्यासाठी आहारात पेयांचा करा समावेश

Feb 28, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM