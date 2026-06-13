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Affordable Cars: मासिक उत्पन्न ५० हजार असणाऱ्यांसाठी टाटाची मोठी भेट! अवघ्या ₹४.६९ लाखांत घर आणा नवीन ‘टाटा टियागो ईव्ही’

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:20 PM IST
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सारांश

६ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा, आयएसओफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट माउंट्स, २-स्पोक स्टिअरिंग व्हील, ४-लेव्हल रिजनरेशन मोड, क्रूझ कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल आणि फोल्डेबल ओआरव्हीएम (ORVMs),

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Tata Tiago EV: मासिक उत्पन्न ५० हजार असणाऱ्यांसाठी टाटाची मोठी भेट! अवघ्या ₹४.६९ लाखांत घर आणा नवीन 'टाटा टियागो ईव्ही'

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विस्तार

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असून, मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठीही आता अनेक परवडणारे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. जर तुमचे मासिक उत्पन्न सुमारे ५० हजार रुपये असेल आणि दररोज शहरात २० ते ३० किलोमीटर प्रवास होत असेल, तर एकदा चार्ज केल्यानंतर संपूर्ण आठवडा सहज चालू शकणाऱ्या काही किफायतशीर ईव्ही कार बाजारात उपलब्ध आहेत.

टाटा मोटर्सची नवीन टियागो ईव्ही

Tata Tiago EV

किंमत: ₹६.९९ लाख ते ₹९.९९ लाख पासून
बॅटरी सबस्क्रिप्शन मॉडेल (BaaS) सह किंमत ₹४.६९ लाख पासून सुरू होते
बॅटरी पॅकचे पर्याय: दोन बॅटरी पॅकचे पर्याय: १९.२ kWh आणि २४ kWh
प्रत्यक्ष रेंज: २०० किलोमीटरपेक्षा जास्त
इंटिरियर आणि वैशिष्ट्ये: प्रीमियम इंटिरियर, आरामदायक सीट्स, १०.२५-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, नवीन फ्री-स्टँडिंग डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पॅड, मागील एसी व्हेंट्स, ६५W यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जर.

सोय आणि सुरक्षितता: ६ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा, आयएसओफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट माउंट्स, २-स्पोक स्टिअरिंग व्हील, ४-लेव्हल रिजनरेशन मोड, क्रूझ कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल आणि फोल्डेबल ओआरव्हीएम (ORVMs), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आणि टायर प्रेशर मॉनिटर, यांसारख्या इतर सुविधा.

 

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटरची कॉमेट ईव्ही़

JSW MG Motor’s Comet EV

एक्स-शोरूम किंमत: ₹७ लाख ते ₹९.८४ लाख पासून सुरू
सुरुवातीची किंमत: बॅटरी सबस्क्रिप्शन मॉडेल (BaaS) सह ₹४.९९ लाख
बॅटरी पॅक: १७.३ kWh लिथियम-आयन बॅटरी पॅक
बॅटरी रेंज: ARAI-प्रमाणित २३० किलोमीटर आणि प्रत्यक्ष रेंज १८० किलोमीटर

वैशिष्ट्ये: १०.२५-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि १०.२५-इंच डिजिटल क्लस्टरसह ट्विन-स्क्रीन डिस्प्ले, ५५ पेक्षा जास्त वैशिष्ट्यांसह वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले आय-स्मार्ट कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, फक्त ४.२ मीटरचा टर्निंग रेडियस, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि आरामदायक सीट्स. सुरक्षा: ड्युअल एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम, रिअर पार्किंग कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक.

 

टाटा पंच ईव्ही किंमत आणि वैशिष्ट्ये

 

Tata Punch EV

एक्स-शोरूम किंमत: ₹९.६९ लाख ते ₹१२.५९ लाख पासून
बॅटरी सबस्क्रिप्शन मॉडेल (BaaS) सह किंमत ₹६.४९ लाख पासून सुरू
बॅटरी पॅक: ३० kWh आणि ४० kWh
बॅटरीची प्रत्यक्ष रेंज: २५० किमी ते ३०० किमी
बॅटरी वॉरंटी: आजीवन
वैशिष्ट्ये: प्रीमियम केबिन, १०.२५-इंच एचडी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, १०.२५-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, १९५ मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स, ४५० मिमी पाण्यातून जाण्याची क्षमता, वायरलेस चार्जर, इत्यादी.

आराम आणि सोय: पुढील व्हेंटिलेटेड सीट्स, सिंगल-पेन सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, पॅडल शिफ्टर्स, ३६०-डिग्री कॅमेरा, ६ एअरबॅग्ज, ब्लाइंड व्ह्यू मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम, ६५ किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, यांसारख्या इतर सुविधा.

 

Web Title: Tata tiago ev the ultimate affordable electric car for middle class with prices starting at 469 lakh

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Published On: Jun 13, 2026 | 01:20 PM

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