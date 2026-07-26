NATO Spy: नाटोच्या सर्वात सुरक्षित तळाला खिंडार! ‘शेप’ मुख्यालयातून गुप्त माहिती चोरीचा प्रयत्न; ‘या’ देशाची महिला इंटर्न ताब्यात

जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या नाटो (NATO) या ३२ राष्ट्रांच्या लष्करी आघाडीच्या गोटातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. बेल्जियममधील नाटोच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘शेप’ (SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe) या लष्करी ऑपरेशनल मुख्यालयात काम करणाऱ्या एका महिला इंटर्नला हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. ही महिला चिनी वंशाची कॅनेडियन नागरिक असून ती तिसऱ्या एखाद्या परकीय देशासाठी गुप्त माहिती गोळा करत होती आणि एका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीची सक्रिय सदस्य होती, असा गंभीर संशय बेल्जियमच्या प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
या संपूर्ण कारवाईमुळे नाटोच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर आणि अंतर्गत सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये सुरक्षेचा हाय-अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. बेल्जियमच्या फेडरल अभियोक्ता कार्यालयाने (Federal Prosecutor’s Office) दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी या महिला इंटर्नच्या घरावर आणि नाटोच्या कमांड सेंटरमधील तिच्या कामाच्या ठिकाणावर बेल्जियमच्या सायबर फॉरेन्सिक टीम आणि विशेष पोलीस पथकांनी अचानक छापे टाकले. या छाप्यानंतर जप्त केलेल्या डिजिटल साधनांच्या तपासणीच्या आधारे शुक्रवारी तिला रीतसर अटक वॉरंट जारी करून कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
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या हेरगिरीच्या जाळ्याचा पर्दाफाश होण्यामागे नाटोची स्वतःची अंतर्गत सुरक्षा सेवा आणि बेल्जियमची लष्करी गुप्तचर संस्था (GISS) यांचा मोठा वाटा आहे. नाटोच्या सुरक्षारक्षकांना या महिला इंटर्नच्या संशयास्पद हालचालींवर आणि माहिती हाताळण्याच्या पद्धतीवर संशय आला होता. यानंतर ही माहिती तात्काळ बेल्जियमच्या लष्करी गुप्तचर विभागाला देण्यात आली. बेल्जियमच्या तपास यंत्रणांनी गुप्तपणे तिची देखरेख केली आणि तिच्या संशयास्पद संपर्कांची पुष्टी झाल्यानंतर चारलोई (Charleroi) येथील फेडरल ज्युडिशिअल पोलिसांच्या मदतीने ही धडक कारवाई घडवून आणली.
अटक करण्यात आलेली महिला नेमकी कोणत्या ‘तिसऱ्या देशासाठी’ काम करत होती, याचा उलगडा बेल्जियमच्या वकिलांनी तपासाच्या गोपनीयतेचे कारण देऊन अद्याप केलेला नाही. मात्र, चीनमध्ये जन्मलेली कॅनेडियन नागरिक असल्याने या प्रकरणाचे धागेधोरे चीन किंवा रशियाच्या गुप्तचर यंत्रणांशी जोडलेले असावेत, असा दाट संशय आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे. जप्त करण्यात आलेले लॅपटॉप, मोबाईल आणि डेटा स्टोरेज उपकरणांची सध्या संगणक गुन्हे शाखेकडून (Computer Crime Unit) सखोल चौकशी केली जात आहे.
A NATO intern was arrested by Belgian police on Friday on suspicion of espionage on behalf of a third country and of membership of a criminal organization https://t.co/rfbyCNxRVW — Bloomberg (@business) July 25, 2026
credit – social media and Twitter
दक्षिण बेल्जियममधील ‘मॉन्स’ (Mons) शहरात, फ्रेंच सीमेजवळ वसलेले ‘शेप’ (SHAPE) हे नाटोचे मुख्य सैनिकी धोरणात्मक केंद्र आहे. या तळावरूनच जगातील ३२ मित्र राष्ट्रांच्या संयुक्त लष्करी मोहिमा, गुप्त धोरणे, हवाई आणि सागरी हालचालींचे थेट नियोजन आणि आदेश दिले जातात. याच संकुलात नाटोचे मुख्य सायबर सुरक्षा केंद्र देखील कार्यरत आहे. त्यामुळे इतक्या उच्च सुरक्षेच्या ठिकाणी एका परदेशी इंटर्नने शिरकाव करून हेरगिरी करणे हा खूप मोठा सुरक्षेचा संभ्रम मानला जात आहे.
या घटनेमुळे पसरलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर SHAPE चे मुख्य प्रवक्ते कर्नल मार्टिन एल. ओ’डोनेल यांनी तातडीने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “अटक झालेल्या महिलेमुळे नाटोच्या किंवा SHAPE च्या ऑपरेशनल सज्जतेला, कमांड अँड कंट्रोल यंत्रणेला किंवा सुरू असलेल्या सैनिकी मोहिमांना कोणताही फटका बसलेला नाही. आमची सर्व सायबर आणि लष्करी मुख्यालये सुरळीतपणे कार्य करत आहेत आणि आम्ही बेल्जियम प्रशासनाला तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहोत.”
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ही अटक अशा वेळी झाली आहे जेव्हा पाश्चात्य जगामध्ये आणि नाटो आघाडीत अंतर्गत राजकीय तणाव आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर त्यांच्या संरक्षणाचा खर्च स्वतः उचलण्यासाठी आणि लष्करी अर्थसंकल्प वाढवण्यासाठी तीव्र दबाव आणला आहे. त्याच वेळी, नाटोने अधिकृतपणे चीनला जागतिक नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आणि लष्करी सुरक्षेसाठी ‘सिस्टमॅटिक चॅलेंज’ (प्रणालीगत आव्हान) म्हणून घोषित केले आहे. अशा संवेदनशील काळात नाटोच्या सर्वात मोठ्या लष्करी तळावर झालेला हा हेरगिरीचा प्रकार नाटो देशांच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या चिंतेत भर घालणारा ठरला आहे.