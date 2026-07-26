मोठी बातमी ! केंद्राकडे महाराष्ट्राची 1754 कोटींची थकबाकी; मनेरगाच्या प्रश्नावर राज्यसभेत सरकारची कबुली

मुंबई : मनरेगा अंतर्गत मजुरी आणि साहित्यापोटी महाराष्ट्रावर केंद्र सरकारचे अजूनही १७५४.६० कोटींचे देणे आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. काँग्रेस खासदार मुकुल वासनिक यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली गेली.
राज्यसभेत ग्रामविकास मंत्र्यांना मुकुल वासनिक यांनी विशेषतः नवीन ग्रामीण रोजगार योजनेबाबत आणि मनरेगाच्या देय रकमेच्या विलंबाबत प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना केंद्राने सांगितले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीची सर्व देय मजुरी आधीच अदा करण्यात आली आहे. थकबाकीची रक्कम या कालावधीपूर्वीची आहे. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान म्हणाले की, सरकार बैठका आणि पत्रव्यवहाराद्वारे राज्यांच्या सतत संपर्कात आहे.
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नवीन ग्रामीण रोजगार योजना आणि मनरेगाच्या कार्यान्वयन, आर्थिक आणि अंमलबजावणीच्या बाबींसंदर्भात राज्यांनी अनेक सूचना आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत, ज्या मंत्रालयाने विचारात घेतल्या आहेत. मनरेगा अंतर्गत मजुरी थेट लाभहस्तांतरणद्वारे केंद्र सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट दिली जाते.
प्रलंबित रकमेचे प्रस्ताव सादर करा
राज्यांना साहित्य आणि प्रशासकीय बाबींसाठी प्रस्ताव सादर करणे सुरुवातीची शिल्लक, खर्चाचा वेग आणि थकबाकी विचारात घेऊन दरवर्षी दोन हप्त्यांमध्ये निधी वितरित करते. सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मागील आर्थिक वर्षांतील प्रलंबित देयतांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून छाननीनंतर पात्र देयके त्वरित वितरित केली जाऊ शकतील.
व्यवस्थापन माहिती प्रणालीनुसार, १९ जुलै २०२६ रोजीची एकूण प्रलंबित देयता १९,३१०.०७ कोटी आहे. ज्यामध्ये आणि साहित्य या दोन्हींचा समावेश आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा आकडा व्यवस्थापन माहिती प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे, परंतु अंतिम आकडेवारी अद्याप प्रलंबित आहे.
गावकऱ्यांना भांडवलदारांचे मजूर बनविणार
ग्रामीण मजुरांना बेरोजगार करणे हा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. मनरेगा ही काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू केलेली एक खूप चांगली योजना होती, परंतु मोदी सरकारने ती पूर्णपणे रद्द केली आहे. आता सुरू करण्यात आलेल्या नवीन योजनेचा एकमेव उद्देश देशभरातील गावकऱ्यांना त्यांच्या भांडवलदार मित्रांचे मजूर बनवणे हा आहे.
– मुकुल वासनिक, काँग्रेस खासदार