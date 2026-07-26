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चालकाचा ताबा सुटल्याने थेट दरीत कोसळला ट्रक; झाडाला अडकल्याने मोठा अनर्थ टळला

Updated On: Jul 26, 2026 | 02:10 PM IST
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सारांश

धारणी तालुक्यातील सुसर्दा-राणीगाव घाटातील घोडादेव बाबा मंदिराजवळ शनिवारी मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे. बोरवेल मशीन घेऊन जाणारा एक जड वाहनचालकाचा ताबा सुटल्याने वाहन खोल दरीत कोसळले.

चालकाचा ताबा सुटल्याने थेट दरीत कोसळला ट्रक; झाडाला अडकल्याने मोठा अनर्थ टळला

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विस्तार

धारणी : धारणी तालुक्यातील सुसर्दा-राणीगाव घाटातील घोडादेव बाबा मंदिराजवळ शनिवारी मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे. बोरवेल मशीन घेऊन जाणारा एक जड वाहनचालकाचा ताबा सुटल्याने वाहन खोल दरीत कोसळले. मात्र, वाहन वाटेतच एका मोठ्या झाडाला अडकल्याने ते आणखी खाली न पडता थांबले आणि वाहनातील प्रवाशांचे प्राण वाचले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील ग्रामस्थ व रस्त्याने जाणाऱ्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. अपघातात वाहनाचे मोठे नुकसान झाले. तरी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

 

अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिस त्याचा तपास करीत आहेत. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, सुसर्दा-राणीगाव घाट हा अनेक वर्षांपासून अपघातप्रवण मार्ग ठरला आहे. घटनेची माहिती मिळताच धारणी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अवतारसिंग चौहान यांनी पोलिस पथकाला घटनास्थळी पाठवून पंचनामा व तपास करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाचा पुढील तपास धारणी पोलिस करीत आहेत. दरम्यान, स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांनी घाटरस्त्यावर मजबूत क्रॅश बॅरिअर्स, संरक्षण भिंती, धोक्याचे इशारा फलक तसेच धोकादायक वळणांवर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तातडीने उभारण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.

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पिकअप वाहनही उलटले

काही दिवसांपूर्वी याच घाटात एक पिकअप वाहन खोल दरीत कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला होता. वारंवार अपघात होत असतानाही या मार्गावर प्रभावी सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आलेल्या नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.

नवविवाहितेवर काळाचा घाला

राजस्थानमधील अजमेर शरीफ येथे दर्शन घेऊन नाशिककडे परतणाऱ्या भाविकांच्या कारचा धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर फाटा परिसरात भीषण अपघात होऊन दोन जणांचा मृत्यू, तर पाच जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजक ओलांडून विरुद्ध दिशेच्या मार्गावर गेली आणि समोरून येणाऱ्या ट्रकवर आदळल्याने हा भीषण अपघात झाला आहे. नाशिक येथील भाविक इनोव्हा कार (क्रमांक एमएच ०५ सीव्ही १००१) मधून अजमेर शरीफ येथे दर्शन घेऊन नाशिककडे परतत होते. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर फाटा परिसरात पहाटेच्या सुमारास चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे कार दुभाजक ओलांडून विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावर गेली आणि समोरून येणाऱ्या ट्रकवर जोरदार आदळली. अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की कारच्या पुढील भागाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात बबलू रफिक सय्यद (३०, रा. वडाळा गाव) आणि नवाज सादिक शेख (रा. सिडको) यांचा मृत्यू झाला. तसेच साबीर शेख (वय १६), साहिल शेख (वय २६), मोहसीन शेख (वय ३२), अईन शेख (वय २२) आणि कैफ शेख (वय २२) हे पाच जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मृतांपैकी नवाज सादिक शेख हे सिडको परिसरातील फिरदोस कॉलनी येथील रहिवासी होते. विशेष म्हणजे, त्यांचा अवघ्या चार महिन्यांपूर्वीच विवाह झाला होता.

Web Title: A truck plunged directly into a valley after the driver lost control

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Published On: Jul 26, 2026 | 02:10 PM

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