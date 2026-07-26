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शाळेत विद्यार्थिनीशी गैरवर्तनाचा आरोप; संतप्त पालकांनी NCC शिक्षकाला चपलांनी केली मारहाण; Video Viral

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:56 PM IST
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सारांश

उत्तराखंडातील उत्तरकाशी येथे एका सरकारी शाळेतील NCC शिक्षकावर विद्यार्थिनीशी कथित गैरवर्तन केल्याचा आरोप झाला आहे. या घटनेनंतर संतप्त पालकांनी आणि स्थानिकांनी शिक्षकाला मारहाण केली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

शाळेत विद्यार्थिनीशी गैरवर्तनाचा आरोप; संतप्त पालकांनी NCC शिक्षकाला चपलांनी केली मारहाण; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • विद्यार्थिनीशी कथित गैरवर्तनाच्या आरोपानंतर संतप्त पालक आणि स्थानिकांनी NCC शिक्षकाला मारहाण केली.
  • घटनेनंतर शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले असून त्याच्याविरोधात POCSOसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
  • संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
उत्तराखंडच्या उत्तकाशीमधून एक व्हिडिओ समोर येत आहे. हा व्हिडिओ एका शाळेच्या आवारातील असून यात काहीजण एनसीसी ट्रेनिंग देणाऱ्या शिक्षकाला मारहाण करताना दिसून आले. शिक्षकावर मुलीची छेडछाड करण्याचा आरोप असून त्याला अद्दल घडवण्यासाठी मुलीच्या आई-वडिलांनीच ही मारहाण केलेली असते. शिक्षक आपल्यासोबत गैरवर्तन करत आहे याची माहिती मुलीने कुटुंबियांनी कळवली. यानंतर मुलीचे आई-वडिल आणि काही स्थानिक लोक एकत्र आले आणि त्यांनी मुलीसमोरे शिक्षकाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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काय आहे प्रकरण?

ही घटना भटवाडी ब्लाॅकमधील एका सरकारी शाळेत घडून आली. विनयभगांमुळे विद्यार्थीनीला मानसिक धक्का बसला असून आरोपी एनसीसी शिक्षकाला शिक्षा विभागाकडून निलंबित केले आहे. मुलीचा विनयभंग करणाऱ्याला शिक्षकावर फक्त मारहाण करण्यात आली नाही तर कायदेशीररित्या त्याच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे.

मंगळवारी भटवाडी ब्लाॅकमधील एका सरकारी शाळेतील विद्यार्थीने शिक्षक आणि एनसीसी अधिकारी असणाऱ्या व्यक्तीवर विनयभंगाचा आरोप लावला. शिक्षकाच्या या कृत्यामुळे मुलगी मानसिकदृष्ट्या खचली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पिडितेचे वडिल बुधवारी मनेरी पोलिस ठाण्यात पोहचले. त्यांनी पोलिसांनी घडलेला सर्व प्रकार सांगत शिक्षकावर वेळीच कारवाई करुन मुलीला न्यान मिळवून देण्याची मागणी केली.

 

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व्हिडिओ व्हायरल

विद्यार्थीनीचा विनयभंग करण्यात आला आहे याची माहिती मिळताच काही स्थानिक लोक एकत्र आले आणि त्यांनी मिळून शिक्षकाला घेरले. सर्वांनी पहिल्यांदा शिक्षकाला बेदम मारहाण केली आणि मग महिलांनी चप्पलांनी शिक्षकावर हल्ला चढवला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनेची गंभीरता लक्षात घेत तत्काळ एफआयआर नोंदवला आहे. अधिकाऱ्याविरोधात पाॅक्सो कायद्यासोबतच अन्य संबंधित कलमांखाली तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Uttarkashi ncc teacher accused of misconduct with schoolgirl beaten by parents video viral

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Published On: Jul 26, 2026 | 01:56 PM

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