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New Education Minister : देशाचे नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी नेमके किती शिकले आहेत? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:58 PM IST
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सारांश

New Education Minister India: एका रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातून आलेले आणि सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाची धुरा सांभाळणार आहेत.

मंत्री प्रल्हाद जोशी

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

New Education Minister India: देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. यानंतर केंद्र सरकारने ज्येष्ठ भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. आता ते आपल्या विद्यमान मंत्रालयांसह देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारीही सांभाळणार आहेत. अशा परिस्थितीत, प्रह्लाद जोशी नक्की कोण आहेत, त्यांनी कुठपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. हे आता आपण जाणून घेणार आहोत.

सामान्य कुटुंबापासून दिल्लीपर्यंतचा प्रवास कसा झाला?

प्रह्लाद जोशी यांचा जन्म २७ नोव्हेंबर १९६२ रोजी कर्नाटकातील विजयपुरा येथे झाला. त्यांचे वडील स्वर्गीय वेंकटेश जोशी हे भारतीय रेल्वेमध्ये कर्मचारी होते, तर त्यांच्या आईचे नाव मालतीबाई होते. त्यांचे कुटुंब सामान्य पार्श्वभूमीशी जोडलेले होते, परंतु बालपणापासूनच त्यांना सामाजिक कार्ये आणि लोकांच्या समस्या समजून घेण्याची आवड होती. विद्यार्थी दशेत त्यांनी अनेक सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला होता.

नंतर त्यांनी एका लहान उद्योगाची स्थापनाही केली. सामाजिक कार्यांमधून ओळख निर्माण केल्यानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणात पाऊल ठेवले आणि हळूहळू पक्षात व सरकारमध्ये महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडत केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले.

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प्रह्लाद जोशी किती शिकलेले आहेत?

प्रह्लाद जोशी यांचे सुरुवातीचे शिक्षण रेल्वे शाळेत झाले. त्यानंतर त्यांनी हुबळीच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमधून आपली शालेय शिक्षण पूर्ण केले. उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी कर्नाटक विद्यापीठ, धारवाडशी संलग्न के.एस. आर्ट्स कॉलेज, हुबळी येथे प्रवेश घेतला. तेथून त्यांनी बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.) ची पदवी संपादन केली. पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी नोकरीऐवजी सार्वजनिक जीवन आणि सामाजिक कार्याचा मार्ग निवडला. हाच अनुभव पुढे त्यांच्या राजकीय जीवनाचा भक्कम पाया ठरला. आज ते केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये गणले जातात आणि आता देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारीही त्यांच्याकडे आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी का दिला राजीनामा?

गेल्या सुमारे एका महिन्यापासून दिल्लीच्या जंतरमंतरवर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणात उत्तरदायित्व निश्चित करणे, परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करणे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा देणे, ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी होती.

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२० जूनपासून सुरू झालेले हे निदर्शने सतत चालूच राहिली. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी दुपारी शिक्षण मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतरमंतरवर सुरू असलेले आंदोलन समाप्त करण्यात आले. या संपूर्ण घडामोडीनंतर सरकारने शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी प्रह्लाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.

राजीनामा देताना धर्मेंद्र प्रधान काय म्हणाले?

धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनाम्याची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर सामायिक केली. देशातील मुलांनी आपला वेळ अभ्यासात आणि त्यांचे भविष्य उज्वल करण्यात लावावा, याच विचाराने आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा पाठवला आहे, असे त्यांनी लिहिले. आता नवीन शिक्षण मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा प्रणालीमध्ये काय मोठे बदल पाहायला मिळतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

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Published On: Jul 26, 2026 | 01:58 PM

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