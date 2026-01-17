Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

2025 मध्ये भारतात टेस्ला कारला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळेच आता कंपनी त्यांच्या कारवर आकर्षित डिस्काउंट देताना दिसत आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:06 PM
फोटो सौजन्य: istock

फोटो सौजन्य: istock

  • 15 जुलै 2025 रोजी भारतात टेस्ला मॉडेल वाय लाँच
  • मात्र, कारला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही
  • आता कंपनीने देतेय या कारवर डिस्काउंट
भारतामध्ये Tesla कार जेव्हा लाँच झाली तेव्हा नक्कीच मार्केटमध्ये तुफान येणार अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कंपनीची सुरुवात अपेक्षेइतकी वेगवान ठरलेली नाही. सध्या Tesla भारतात फक्त Model Y हा एकमेव मॉडेल आयात करून विक्री करत आहे. ही कार पूर्णपणे आयात (CBU) स्वरूपात येत असल्याने त्यावर मोठ्या प्रमाणात कस्टम ड्युटी आकारली जाते, परिणामी या कारची किंमत खूपच जास्त ठरते. याच कारणामुळे अनेक भारतीय ग्राहकांनी BYD आणि BMW सारख्या पर्यायी ब्रँड्सकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. हेच ग्राहक पुन्हा मिळवण्यासाठी आता टेस्ला तिच्या कारवर डिस्काउंट देत आहे.

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

कोणत्या मॉडेलवर मिळतोय डिस्काउंट?

आता Tesla ने 2025 मधील न विकल्या गेलेल्या काही Model Y युनिट्सवर सवलत देण्यास सुरुवात केली आहे. ही सूट स्टँडर्ड रेंज व्हेरिएंट वर देण्यात येत असून, सवलतीनंतर त्याची किंमत 60 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र ही ऑफर सर्व कारसाठी लागू नसून, फक्त इन्व्हेंटरीमध्ये शिल्लक राहिलेल्या युनिट्सपुरताच मर्यादित आहे.

कमी विक्रीचे आकडे ठरले चिंतेचे कारण

डिसेंबर महिन्यात Tesla भारतात केवळ 68 युनिट्सची विक्री करू शकली, जी BYD आणि BMW सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. संपूर्ण कॅलेंडर वर्ष 2025 मध्ये Tesla ची एकूण विक्री 200 युनिट्सच्या थोडीशी पुढे गेली. सुरुवातीला Tesla ला चांगला प्रतिसाद आणि बुकिंग मिळाले होते, मात्र जास्त किंमतीमुळे अनेक ग्राहकांनी आपली बुकिंग रद्द केली.

जास्त किंमत आणि मर्यादित शोरूम नेटवर्क

भारतात Tesla Model Y ला BMW iX1 LWB आणि BYD Sealion 7 सारख्या इलेक्ट्रिक SUV कडून कडवी स्पर्धा मिळत आहे. या दोन्ही कार्स तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध आहेत. त्यातच Tesla चे एक्सपीरियन्स सेंटर्स आणि शोरूम्स सध्या मर्यादित संख्येत आहेत. मात्र कंपनी हळूहळू आपले नेटवर्क वाढवत असून, त्यामुळे येत्या काळात विक्रीत सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Toyota Fortuner ची धकधक वाढली! MG Motors ची ‘ही’ पॉवरफुल लवकरच होणार लाँच, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

Tesla Model Y चालवून पाहिल्यानंतर बहुतांश ग्राहक तिच्या परफॉर्मन्स, प्रगत टेक्नॉलॉजी आणि ड्रायव्हिंग क्वालिटीने प्रभावित होतात. तरीही भारतीय बाजाराच्या दृष्टीने तिची किंमत जास्त असल्याचे मानले जाते, विशेषतः जेव्हा त्याच सेगमेंटमध्ये अधिक परवडणारे पर्याय उपलब्ध आहेत.

पुढे Tesla ची रणनीती काय असू शकते?

Lamborghini India चे माजी CEO शरद अग्रवाल यांनी Tesla च्या भारतातील ऑपरेशन्सची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, कंपनीकडून रणनीतीत बदल अपेक्षित आहेत. भारतीय बाजारात यश मिळवण्यासाठी Tesla ला नवीन मॉडेल्स सादर करणे, लोकल असेंब्ली सुरू करणे किंवा किंमतीत कपात करण्यासारख्या पर्यायांवर गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.

 

Web Title: Tesla india is offering discount on unsold models of tesla model y

Published On: Jan 17, 2026 | 09:06 PM

