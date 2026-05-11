Saudi Arabia: इस्रायलचा डेथ ट्रॅप अन् MBS यांचा संयम; सौदीच्या जेम्स बाँडचा खुलासा ‘असे’ वाचवले युद्धाच्या विळख्यातून

Saudi Arabia: सौदी अरेबियाचे राजकुमार तुर्की अल-फैसल म्हणाले की, जर अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध भडकवण्याची इस्रायलची योजना यशस्वी झाली असती, तर संपूर्ण प्रदेश विनाशाच्या खाईत लोटला गेला असता.

Updated On: May 11, 2026 | 02:48 PM
इस्रायलला सौदी-इराणमध्ये युद्ध पेटवायचे होते; सौदीच्या 'जेम्स बाँड'चा मोठा खुलासा(फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • सौदीच्या ‘जेम्स बाँड’चा खळबळजनक खुलासा
  • MBS यांचा मास्टरस्ट्रोक
  • विनाशाचा कट उधळला

Prince Turki al-Faisal Saudi Intelligence : पश्चिम आशियातील राजकारण सध्या एका अत्यंत स्फोटक वळणावर आहे. इराण आणि इस्रायलमधील तणाव (US-Israel Iran War) शिगेला पोहोचलेला असतानाच, सौदी अरेबियाचे ‘जेम्स बाँड’ म्हणून ओळखले जाणारे माजी गुप्तचर प्रमुख प्रिन्स तुर्की अल-फैसल यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांच्या मते, इस्रायलने एक अशी योजना आखली होती ज्यामध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण एकमेकांविरुद्ध युद्धात उतरतील, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशावर इस्रायलची एकहाती सत्ता प्रस्थापित होईल. मात्र, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांच्या दूरदृष्टीमुळे हा मोठा धोका टळला आहे.

इस्रायलची ‘विनाशकारी’ योजना काय होती?

प्रिन्स तुर्की अल-फैसल यांनी ‘अरब न्यूज’मधील आपल्या विशेष लेखात नमूद केले आहे की, २८ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले केले, तेव्हापासूनच सौदी अरेबियावर या युद्धात सामील होण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. इस्रायलची अशी इच्छा होती की सौदी अरेबियाने इराणच्या हल्ल्यांना लष्करी प्रत्युत्तर द्यावे. जर असे घडले असते, तर इराणने सौदीच्या अंतर्गत भागातील तेल विहिरी, रिफायनरी आणि मोठ्या प्रकल्पांना लक्ष्य केले असते. यामुळे केवळ सौदीच नाही, तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला तेल पुरवठा कोलमडला असता.

मोहम्मद बिन सलमान: संकटात ठरले ‘तारणहार’

जेव्हा सोशल मीडिया आणि पाश्चात्य माध्यमांमध्ये सौदीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते, तेव्हा मोहम्मद बिन सलमान यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. फैसल म्हणतात की, MBS यांनी कोणत्याही थिअरी किंवा धमक्यांना महत्त्व न देता आपल्या नागरिकांचे प्राण आणि मालमत्ता वाचवण्याला प्राधान्य दिले. त्यांनी शेजारील देशांचे कष्ट सहन करणे स्वीकारले, पण आपल्या देशाला युद्धाच्या खाईत लोटले नाही. एमबीएस यांनी सर्व आखाती देशांच्या नेत्यांना एकत्र आणून त्यांना सुरक्षेचे आश्वासन दिले, ज्यामुळे इराणला आखाती देशांमध्ये फूट पाडण्यात अपयश आले.

इस्रायलची ‘एकमेव सत्ता’ बनण्याची महत्त्वाकांक्षा

अल-फैसल यांचा सर्वात मोठा आरोप हा आहे की, इस्रायलला या प्रदेशातील इतर सर्व शक्तींना कमकुवत करायचे होते. जर सौदी आणि इराण एकमेकांशी लढून उद्ध्वस्त झाले असते, तर इस्रायल हा पश्चिम आशियातील एकमेव शक्तिशाली देश म्हणून उरला असता. ज्या युद्धाशी सौदीचा काहीही संबंध नव्हता, त्या युद्धात हजारो निष्पाप सौदी नागरिक मारले गेले असते. मात्र, सौदी नेतृत्वाने हे ओळखून थेट संघर्षात उडी घेण्याऐवजी राजनैतिक मार्ग निवडला.

पाकिस्तानसोबतची भागीदारी आणि भविष्यातील दिशा

सध्या सौदी अरेबिया हा संघर्ष अधिक चिघळू नये यासाठी पाकिस्तानसारख्या मित्रराष्ट्रांसोबत मिळून पडद्यामागून काम करत आहे. आक्रमक लष्करी कारवाई करण्याऐवजी संवाद आणि संयमाच्या जोरावर हा प्रश्न सोडवण्यावर सौदीचा भर आहे. तुर्की अल-फैसल यांच्या या खुलाशानंतर आता जागतिक स्तरावर इस्रायलच्या रणनीतीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. जे लोक युद्धाचे समर्थन करत होते, त्यांना आता सौदीच्या या भूमिकेमुळे मोठा धक्का बसला आहे.

Published On: May 11, 2026 | 02:48 PM

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! 'या' महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली 'ही' अट
Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

