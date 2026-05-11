पावसाळ्यात वीज गुल होणार नाही! महावितरणचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार; ३० मे पर्यंत मान्सूनपूर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश

Mahavitran Pre-Monsoon Work: पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी महावितरणने मान्सूनपूर्व कामांचा वेग वाढवला आहे. ३० मे पर्यंत सर्व दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे आदेश सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने यांनी दिले आहेत.

Updated On: May 11, 2026 | 02:53 PM
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): पावसाळ्यात ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी मान्सूनपूर्व देखभाल-दुरुस्तीची कामे दर्जेदार व निर्धारित वेळेत पूर्ण करा, या कामात हयगय करू नका अशा स्पष्ट सूचना महावितरणच्या छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना केल्या आहेत. सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी याबाबत बैठक घेत सूचना केल्या. ग्राहकांना दर्जेदार, अखंडित आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ‘केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित उपाययोजना) विनियम, २०२३’ मधील तरतुदींचे पालन संबंधित सर्व प्राधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे करावे. येत्या पावसाळ्यात तसेच वर्षभर वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण कमीत कमी राहील, याची खबरदारी घ्यावी.

पावसाळ्याआधीच सर्व कायम संपवा

मान्सून काळात वाहणारे सोसाट्याचे वारे, मेघगर्जनेसह पाऊस आणि अतिवृष्टी यांसारख्या प्रतिकूल हवामानाचा विद्युत वितरण यंत्रणेवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होते. त्यामुळे सर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक आणि सुधारणात्मक उपाययोजना आधीच करण्यात याव्यात. आपत्कालीन परिस्थितीचा त्वरित आणि प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर ऑइल, विद्युत खांब, इन्सुलेटर्स आणि इतर महत्त्वपूर्ण घटकांसह आवश्यक साहित्य आणि उपकरणांचा पुरेसा साठा ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

अशी होणार आहेत आता कामे

  • मान्सूनपूर्व कामांतर्गत सर्व उच्चदाब व लघुदाब वाहिन्यांच्या लोबळणाऱ्या तारा, झुकलेले खांब, खराब झालेले इन्सुलेटर्स, सदोष स्टे-वायर यांची दुरुस्ती व तारांना अडथळा ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी इत्यादी कामे पूर्ण करावी.
  • वितरण रोहित्रांची संरचनात्मक स्थिती व ऑईल लीकेज तपासावे तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी एबी स्विचेस, लाईटनिंग अरेस्टर व्यवस्थित बसवल्याची खात्री करावी.
  • उपकेंद्रांतील पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स, ब्रेकर्स, सीटी-पीटी युनिट्स, प्रोटेक्शन रिले आणि संबंधित उपकरणे सुस्थितीत असल्याची खबरदारी घ्यावी. रिंग मेन युनिट व वितरण पेट्यांची गरजेनुसार दुरुस्ती करून घ्यावी.
  • अशा पद्धतीने सर्वसमावेशक ‘मान्सूपूर्व सर्वेक्षण, तपासणी आणि आवश्यक दुरुस्ती कामे’ यांचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे जीवने यांनी सांगितले आहे. या कार्यवाहीचा अहवाल ३० मे पर्यंत सादर करण्यात यावा.
  • या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची हयगय व विलंब खपवून घेतला जाणार नसल्याच्या स्पष्ट सूचना सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत सर्व मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना केल्या आहेत.
Published On: May 11, 2026 | 02:53 PM

