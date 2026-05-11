Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Jalgaon Crime Young Woman Travels All The Way From Bangladesh To Jalgaon For Instagram Romance Case Registered Against Couple

Jalgaon Crime: इन्स्टाग्रामवरील प्रेमासाठी बांगलादेशातून थेट जळगावात आली तरुणी; तरुण-तरुणीवर गुन्हा दाखल

इन्स्टाग्रामवरील प्रेमासाठी 20 वर्षीय बांगलादेशी तरुणी बेकायदेशीररीत्या जळगावात आली. पोलिसांनी तिला अटक केली असून आश्रय देणाऱ्या युवकावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 02:48 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशी तरुणी बेकायदेशीरपणे भारतात आली.
  • इन्स्टाग्रामवरील ओळख प्रेमात बदलली होती.
  • पोलिसांनी तरुणीला अटक करून युवकावर गुन्हा दाखल केला.
जळगाव: जळगाव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने इन्स्टाग्रामवर झालेल्या प्रेमासाठी अवैधरित्या बांगलादेश येथून जळगावात आल्याची घटना समोर आली आहे. तरुणी केवळ वीस वर्षाची असून चक्क बेकायदेशीर रित्या सीमा ओलांडून ती दाखल झाली. मात्र पोलिसांना ही बाब करतात पोलिसांनी तरुणीचा शोध घेतील अटक केली असून तिला आशय देणाऱ्या तरुणावर ही गुन्हा दाखल केला आहे.

काय घडलं नेमक?

जळगाव शहरातील भोई गल्ली जोशी पेठ परिसरात एक परदेशी महिला कोणतीही परवानगी नसताना राहत असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयास्पद ठिकाणी छापा टाकला असता तेव्हा पोलिसांना बांगलादेशी तरुणी आढळून आली. तपासा दरम्यान तरुणीकडे कोणतेही वेद पासपोर्ट किंवा विसा नसल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यानंतर पोलिसांनी तिला ताब्यात घे तिची चौकशी केली. तेव्हा इंस्टाग्राम वर झालेल्या प्रेमाची बाब लक्षात आली. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत ताब्यात घेण्यात आलेल्या तरुणीचे नाव कोणीका राणी शामल चंद्र राय (वय 20) असे असल्याचे निष्पन्न झाले. जळगाव मधील सूर्यकारागीर चिन्मय जगन्नाथ वाला आणि पुणेकरांनी यांची instagram वर ओळख झाली होती. या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले त्यानंतर चिन्मयच्या प्रेमाखातर आणि त्याच्याशी लग्न करण्यासाठी कोणी काही ने कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रिये विना बांगलादेशची सीमा ओलांडली आणि भारतात प्रवेश केला.

‘मला खुश कर, दोन काय दहा दिवस सुट्या देतो…’; कंपनीतील वरिष्ठाकडून महिलेचे लैंगिक शोषण

लग्नाचा दावा, पण…

कोणी का आणि चिन्मय या दोघांनीही आम्ही लग्न केले असल्याचे पोलिसांना सांगितले. मात्र त्यांच्याकडे लग्नाचा कोणताही कायदेशीर पुरावा किंवा अधिकृत कागदपत्रे आढळून आलेली नाहीत. विनापरवाना वास्तव्यास असल्याने पोलिसांनी कोणी का राणीला अटक केली असून चिन्मयवाला याच्यावरही आश्रय दिल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला.

कडक कारवाई

पोलिसांनी इमिग्रेशन कायदा आणि परदेशी नागरिक कायदा 2025 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे असून या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. मात्र कोणी घर आणि ही तरुणी सीमा ओलांडून भारतात नेमकी कशी पोहोचली आणि तिला वाटेत कोणी मदत केली का? याचा देखील शोध घेत आहे.

Beed Crime: संतापजनक! अल्पवयीन पीडितेवर चुलत भावाचा अत्याचार, नंतर बेकायदेशीर गर्भपात; वडील अटकेत

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे उघडकीस आली?

    Ans: जळगाव शहरात ही घटना उघडकीस आली.

  • Que: तरुणी भारतात का आली होती?

    Ans: इन्स्टाग्रामवरील प्रियकराशी लग्न करण्यासाठी ती भारतात आली होती.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: तरुणीला अटक करून युवकावर गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Jalgaon crime young woman travels all the way from bangladesh to jalgaon for instagram romance case registered against couple

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 02:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
1

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार
2

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…
3

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
4

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

May 17, 2026 | 07:24 PM
Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

May 17, 2026 | 07:21 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय

Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय

May 17, 2026 | 07:18 PM
Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

May 17, 2026 | 07:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM