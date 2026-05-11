Tarini Serial : मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला , बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री

मालिकेतील पद्मिनी काकू ही खलनायिकेची व्यक्तीरेखा साकारणारी अभिनेत्री सिद्धरुपा करमरकर हिने मालिकेतून एक्झिट घेतली. त्यामुळे हा या भुमिकेसाठीचा नवा चेहरा शितल क्षीरसागरचा असणार आहे. याबाबत शितलने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. पद्मिनी काकूच्या भुमिकेतील फोटो पोस्ट करत अभिनेत्रीने कॅप्शनमध्ये म्हटलंय की, ” तारिणी ” ह्या ‘झी मराठी’ वरील मालिकेतून मी पुन्हा एका नवीन प्रवासाला उत्सुकता , आशावाद , आनंद , अपेक्षा आणि कुतूहल ह्यांची शिदोरी घेऊन निघाले आहै.तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम आणि आर्शिवाद पाठिशी असू देत”.
View this post on Instagram
Zee Marathi : ‘दीपज्योती’ मालिकेत नात्यांचा नवा खेळ! ज्योती करणार स्वराजची ‘वर चाचणी’ तर सुलु आत्या घेणार प्रीतीची ‘वधू परीक्षा’?
अभिनेत्री शितल क्षीरसागर याआधी झी मराठीच्या नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेत तिने कालिंदी नावाची भुमिका साकरली होती. शितलचं झी मराठीशी असलेलं नातं खुपच जुनं आहे. नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेच्या आधी देखील का रे दुरावा या मालिकेत देखील तिने खलनायिकेची भुमिका साकारली होती. त्याचबरोबर झी मराठीवर सुरुवातीला अधुरी एक कहाणी या मालिकेत देखील शितलने एका राजकारणी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची भुमिका साकरली होती. आता पुन्हा एकदा शीतल नव्या भुमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे.सध्या झी मराठीच्या मालिकांमध्ये नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांची देखील चांगलीच पसंती या मालिकांना मिळत असल्याचं दिसून येत आहे.
Tula Pahata : पहिल प्रेम अन् एक नवा दृष्टिकोन…; मराठी आणि हिंदीत जगभर झळकणार ‘तुला पाहता’, चित्रपटाचा रंजक टीजर लाँच