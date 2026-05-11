Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Actress Sheetal Kshirsagar Will Now Play The Character Of Padmini Kaku In The Serial Tarini

Tarini Serial : मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला , बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री

झी मराठीच्या मालिकांमध्ये सध्या सर्वात लोकप्रिय आणि प्रेक्षकांच्य़ा पसंतीस उतरणारी मालिका उतरत आहे. या मालिकेत नुकताच एक ट्विस्ट आला आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 02:52 PM
Tarini Serial : मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला , बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री
Follow Us:
Follow Us:
  • मालिकेत मोठा ट्विस्ट, ‘या’ खलनायिकेने गाशा गुंडाळला ,
  • बेलसरे कुटुंबात शितल क्षीरसागरची होणार एन्ट्री
Zee Marathi Tarini Serial : झी मराठीच्या मालिकांमध्ये सध्या सर्वात लोकप्रिय आणि प्रेक्षकांच्य़ा पसंतीस उतरणारी मालिका उतरत आहे. या मालिकेत नुकताच एक ट्विस्ट आला आहे. टीम तारिणीच्या नव्या मोहिमेसाठी आता हरप्रीत चढ्ढा आली आहे. हरप्रीत चढ्ढाची ही भुमिका साकरणारी अभिनेत्री म्हणजे पायल जाधव. हरप्रीतच्या येण्याने मालिकेला आता नवं वळण मिळालं आहे. अशातच आता आणखी एका अभिनेत्रीची मालिकेत एन्ट्री होणार आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे शितल क्षीरसागर.

मालिकेतील पद्मिनी काकू ही खलनायिकेची व्यक्तीरेखा साकारणारी अभिनेत्री सिद्धरुपा करमरकर हिने मालिकेतून एक्झिट घेतली. त्यामुळे हा या भुमिकेसाठीचा नवा चेहरा शितल क्षीरसागरचा असणार आहे. याबाबत शितलने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. पद्मिनी काकूच्या भुमिकेतील फोटो पोस्ट करत अभिनेत्रीने कॅप्शनमध्ये म्हटलंय की, ” तारिणी ” ह्या ‘झी मराठी’ वरील मालिकेतून मी पुन्हा एका नवीन प्रवासाला उत्सुकता , आशावाद , आनंद , अपेक्षा आणि कुतूहल ह्यांची शिदोरी घेऊन निघाले आहै.तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम आणि आर्शिवाद पाठिशी असू देत”.

 

Zee Marathi : ‘दीपज्योती’ मालिकेत नात्यांचा नवा खेळ! ज्योती करणार स्वराजची ‘वर चाचणी’ तर सुलु आत्या घेणार प्रीतीची ‘वधू परीक्षा’?

अभिनेत्री शितल क्षीरसागर याआधी झी मराठीच्या नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेत तिने कालिंदी नावाची भुमिका साकरली होती. शितलचं झी मराठीशी असलेलं नातं खुपच जुनं आहे. नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेच्या आधी देखील का रे दुरावा या मालिकेत देखील तिने खलनायिकेची भुमिका साकारली होती. त्याचबरोबर झी मराठीवर सुरुवातीला अधुरी एक कहाणी या मालिकेत देखील शितलने एका राजकारणी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची भुमिका साकरली होती. आता पुन्हा एकदा शीतल नव्या भुमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे.सध्या झी मराठीच्या मालिकांमध्ये नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांची देखील चांगलीच पसंती या मालिकांना मिळत असल्याचं दिसून येत आहे.

Tula Pahata : पहिल प्रेम अन् एक नवा दृष्टिकोन…; मराठी आणि हिंदीत जगभर झळकणार ‘तुला पाहता’, चित्रपटाचा रंजक टीजर लाँच

Web Title: Actress sheetal kshirsagar will now play the character of padmini kaku in the serial tarini

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा
1

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट
2

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…
3

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…

Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट
4

Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

May 15, 2026 | 05:12 PM
NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

May 15, 2026 | 05:10 PM
SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

May 15, 2026 | 05:06 PM
भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

May 15, 2026 | 05:03 PM
Income Tax Return : ITR भरणं कठीण वाटतंय का? मग सोप्या ‘या’ पद्धतीने भरा इन्कम टॅक्स रिटर्न

Income Tax Return : ITR भरणं कठीण वाटतंय का? मग सोप्या ‘या’ पद्धतीने भरा इन्कम टॅक्स रिटर्न

May 15, 2026 | 04:47 PM
व्यावसायिक हेतूने होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला ब्रेक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

व्यावसायिक हेतूने होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला ब्रेक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 04:37 PM
PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब

May 15, 2026 | 04:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM