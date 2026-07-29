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दमदार आणि स्पोर्टी लुक आवडतो? २५० सीसीच्या आतील या आहेत टॉप ५ बाईक्स! त्वरा करा आत्ताच पाहून घ्या

भारतात २५० सीसी पेक्षा कमी क्षमतेच्या स्पोर्ट्स बाइक्सची क्रेझ तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. या सेगमेंटमधील गाड्यांचा स्पोर्टी स्टान्स, आक्रमक डिझाइन आणि दमदार इंजिन परफॉर्मन्स रायडिंगचा एक वेगळाच थरार प्रदान करतो. हायवे टूरिंग असो किंवा शहरातील रोजचा प्रवास, या बाइक्स उत्कृष्ट हँडलिंग आणि रायडिंग पोश्चर देतात. सुझुकी, हिरो, बजाज, केटीएम आणि यामाहा या प्रमुख ब्रँड्सनी या श्रेणीत आपल्या सर्वोत्तम बाइक्स बाजारात आणल्या आहेत. जर तुम्ही प्रीमियम स्पोर्ट्स लुक आणि वेगवान परफॉर्मन्स शोधत असाल, तर या ५ बाइक्स तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:18 PM
दमदार आणि स्पोर्टी लुक आवडतो? २५० सीसीच्या आतील या आहेत टॉप ५ बाईक्स! त्वरा करा आत्ताच पाहून घ्या
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1 / 5 . सुझुकी गिझर SF 250 (Suzuki Gixxer SF 250) सुझुकी गिझर SF 250 ही जपानी ऑटोमोबाईल कंपनी सुझुकीची २५० सीसी क्षमतेची एक उत्कृष्ट फुल्ली-फेअर्ड स्पोर्ट्स बाइक आहे. सुझुकीच्या बजेट रेंजमधील ही सर्वात प्रीमियम बाइक मानली जाते. यामध्ये २४९ सीसीचे ऑइल-कूल्ड इंजिन दिले असून ते २६ bhp पॉवर आणि २२.२ Nm टॉर्क जनरेट करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.९२ लाख आहे.

. सुझुकी गिझर SF 250 (Suzuki Gixxer SF 250) सुझुकी गिझर SF 250 ही जपानी ऑटोमोबाईल कंपनी सुझुकीची २५० सीसी क्षमतेची एक उत्कृष्ट फुल्ली-फेअर्ड स्पोर्ट्स बाइक आहे. सुझुकीच्या बजेट रेंजमधील ही सर्वात प्रीमियम बाइक मानली जाते. यामध्ये २४९ सीसीचे ऑइल-कूल्ड इंजिन दिले असून ते २६ bhp पॉवर आणि २२.२ Nm टॉर्क जनरेट करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.९२ लाख आहे.

2 / 5 हिरो करिझ्मा एक्सएमआर (Hero Karizma XMR) 'करिझ्मा' हे नाव भारतीय दुचाकी जगतात २००३ सालापासून अत्यंत लोकप्रिय आहे. नवीन हिरो करिझ्मा XMR याच लेगसीचा भाग असून ती एका आकर्षक फुल्ली-फेअर्ड बॉडीसह येते. यामध्ये २१० सीसीचे लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजिन दिलेले असून ते २५ bhp पॉवर आणि २०.४ Nm टॉर्क निर्माण करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.८६ लाख आहे.

हिरो करिझ्मा एक्सएमआर (Hero Karizma XMR) 'करिझ्मा' हे नाव भारतीय दुचाकी जगतात २००३ सालापासून अत्यंत लोकप्रिय आहे. नवीन हिरो करिझ्मा XMR याच लेगसीचा भाग असून ती एका आकर्षक फुल्ली-फेअर्ड बॉडीसह येते. यामध्ये २१० सीसीचे लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजिन दिलेले असून ते २५ bhp पॉवर आणि २०.४ Nm टॉर्क निर्माण करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.८६ लाख आहे.

3 / 5 बजाज पल्सर RS200 (Bajaj Pulsar RS200) बजाज पल्सर RS200 ही तिच्या आक्रमक डिझाइन आणि स्पोर्टी रायडिंग पोश्चरसाठी ओळखली जाते. पल्सर ब्रँडचा दमदार वारसा लाभलेल्या या बाइकमध्ये १९९.५ सीसीचे लिक्विड-कूल्ड इंजिन (६-स्पीड गिअरबॉक्ससह) मिळते. हे इंजिन २४.२ bhp पॉवर आणि १८.७ Nm टॉर्क प्रदान करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.७५ लाख आहे.

बजाज पल्सर RS200 (Bajaj Pulsar RS200) बजाज पल्सर RS200 ही तिच्या आक्रमक डिझाइन आणि स्पोर्टी रायडिंग पोश्चरसाठी ओळखली जाते. पल्सर ब्रँडचा दमदार वारसा लाभलेल्या या बाइकमध्ये १९९.५ सीसीचे लिक्विड-कूल्ड इंजिन (६-स्पीड गिअरबॉक्ससह) मिळते. हे इंजिन २४.२ bhp पॉवर आणि १८.७ Nm टॉर्क प्रदान करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.७५ लाख आहे.

4 / 5 केटीएम आरसी २०० (KTM RC 200) ऑस्ट्रियन ऑटोमेकर KTM ची RC 200 ही ड्यूक २०० चे फुल्ली-फेअर्ड व्हर्जन आहे. तिची सिग्नेचर ब्लॅक आणि ऑरेंज कलर थीम या बाइकला रस्त्यावर अत्यंत स्पोर्टी आणि युनिक लूक देते. यामध्ये १९९.५ सीसीचे लिक्विड-कूल्ड, DOHC फ्युएल-इंजेक्‍टेड इंजिन दिले असून ते २४.६६ bhp पॉवर आणि १९.२ Nm टॉर्क जनरेट करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹२.३१ लाख आहे.

केटीएम आरसी २०० (KTM RC 200) ऑस्ट्रियन ऑटोमेकर KTM ची RC 200 ही ड्यूक २०० चे फुल्ली-फेअर्ड व्हर्जन आहे. तिची सिग्नेचर ब्लॅक आणि ऑरेंज कलर थीम या बाइकला रस्त्यावर अत्यंत स्पोर्टी आणि युनिक लूक देते. यामध्ये १९९.५ सीसीचे लिक्विड-कूल्ड, DOHC फ्युएल-इंजेक्‍टेड इंजिन दिले असून ते २४.६६ bhp पॉवर आणि १९.२ Nm टॉर्क जनरेट करते. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹२.३१ लाख आहे.

5 / 5 यामाहा आर१५ (Yamaha R15) भारतीय बाजारपेठेत यामाहा आर१५ ची एक वेगळीच क्रेझ आणि कल्ट फॉलोअंग आहे. या यादीत सर्वात लहान इंजिन असूनही तिच्या स्पोर्टी स्टान्स आणि हँडलिंगमुळे ती तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. यामध्ये १५५ सीसीचे लिक्विड-कूल्ड इंजिन दिले असून ते १८ bhp पॉवर आणि १४.२ Nm टॉर्क प्रदान करते. ११ लिटरची इंधन क्षमता असणाऱ्या या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.५७ लाख आहे.

यामाहा आर१५ (Yamaha R15) भारतीय बाजारपेठेत यामाहा आर१५ ची एक वेगळीच क्रेझ आणि कल्ट फॉलोअंग आहे. या यादीत सर्वात लहान इंजिन असूनही तिच्या स्पोर्टी स्टान्स आणि हँडलिंगमुळे ती तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. यामध्ये १५५ सीसीचे लिक्विड-कूल्ड इंजिन दिले असून ते १८ bhp पॉवर आणि १४.२ Nm टॉर्क प्रदान करते. ११ लिटरची इंधन क्षमता असणाऱ्या या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.५७ लाख आहे.

Web Title: Top 5 250cc sports bikes auto news marathi

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:18 PM

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