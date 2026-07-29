Business Ideas : तुमचे मित्रच बनतील बिझनेस पार्टनर! एकत्र येऊन सुरु करा ‘हे’ व्यवसाय, कमी भांडवलमध्ये बंपर नफा

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जर तुम्हाला किंवा तुमच्या मित्राला मजकूर लिहिता येत असेल आणि व्हिडिओ बनवता येत असतील, आणि तुम्ही ग्राहकांशी संवाद साधण्यात किंवा मार्केटिंगमध्ये तुम्ही खुप चांगले पारंगत असाल, तर तुम्ही एकत्र मिळून एक फ्रीलान्सिंग एजन्सी सुरू करू शकता. एका मित्राने वेबसाइट सांभाळावी आणि दुसऱ्याने डिझाइनची जबाबदारी घ्यावी, यामुळे तुम्ही दोघेही एकत्र पैसे कमवू शकता.
जर तुमच्या मित्राकडे कॅमेरा, लॅपटॉप, बाईक, मोबाईल किंवा तत्सम उपकरणे असतील जी वापरली जात नाहीत, तर ती ठेवून देण्याऐवजी, तुम्ही त्यांचा चांगला उपयोग करून पैसे कमवू शकता. तुम्ही त्यांच्या परवानगीने ही उपकरणे भाड्याने देऊ शकता. यातून तुम्हा दोघांनाही उत्पन्न मिळू शकते.
जर तुम्हाला घरबसल्या व्यवसाय करून पैसे कमवायचे असतील, तर दोन मित्र मिळून क्लाउड किचन सुरू करू शकतात. तुम्ही तुमचे किचन फूड डिलिव्हरी ॲप्सवर सूचीबद्ध करून घरातूनच जेवण बनवून विकू शकता. तथापि, यासाठी तुम्हाला प्रथम भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) कडून अन्न परवाना मिळवावा लागेल.
जर तुमच्यापैकी कोणाकडे चांगला फोन किंवा कॅमेरा असेल, तर तुम्ही एकत्र एक यूट्यूब चॅनल सुरू करू शकता. चांगला कंटेंट तयार करा आणि यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड करा. एकदा तुमचे व्हिडिओ व्हायरल झाले की, तुम्ही दोघेही यूट्यूबवरून पैसे कमवू शकता. आजकाल अनेक लोक यूट्यूबवरून पैसे कमवत आहेत.
जर तुम्ही इन्स्टाग्रामवर पॉडकास्ट सुरू करत असाल, तर एका व्यक्तीला कॅमेऱ्याचे काम आणि दुसऱ्या व्यक्तीला एडिटिंगचे काम द्या. चांगला चाहतावर्ग मिळाल्यास एकत्र काम करण्याची संधी मिळू शकते, ज्यामुळे तुम्हा दोघांनाही चांगले उत्पन्न मिळू शकते.
जर तुम्हाला एकत्र व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर तुम्ही सुरुवातीला कमीत कमी भांडवलात चहाचा स्टॉल सुरू करू शकता. हा व्यवसाय हिवाळ्यात, उन्हाळ्यात आणि अगदी पावसाळ्यातही चांगला चालतो. मात्र, तुमचा चहाचा स्टॉल अशा ठिकाणी उघडा जिथे लोकांची सतत वर्दळ असेल.
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