रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम

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मेयोनीज पूर्णपणे टाळण्याची गरज नसली तरी त्याचे नियमित आणि जास्त प्रमाणातील सेवन टाळणे महत्त्वाचे आहे. अधूनमधून मर्यादित प्रमाणात मेयोनीज खाल्ल्यास फारसा धोका नसतो. मात्र, प्रत्येक जेवणासोबत किंवा फास्ट फूडबरोबर त्याचा वापर केल्यास अतिरिक्त कॅलरी शरीरात जातात.
मेयोनीजमध्ये कॅलरी आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे ते बर्गर, फ्राईज किंवा मोमोसारख्या पदार्थांसोबत खाल्ल्यास शरीरात अतिरिक्त उष्मांक जमा होतात. दीर्घकाळ असेच सेवन सुरू राहिल्यास वजन वाढण्याचा धोका वाढू शकतो.
बाजारातील अनेक मेयोनीजमध्ये सॅच्युरेटेड फॅट आणि रिफाइंड तेलाचा वापर केला जातो. यामुळे शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉल (LDL) वाढण्यास मदत होऊ शकते, ज्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
पॅकेज्ड मेयोनीजमध्ये चव वाढवण्यासाठी सोडियमचे प्रमाण जास्त असू शकते. जास्त सोडियममुळे रक्तदाब वाढण्याचा धोका निर्माण होतो, विशेषतः आधीपासून उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घ्यावी.
जास्त फॅटयुक्त असल्यामुळे काही लोकांना मेयोनीज खाल्ल्यानंतर अॅसिडिटी, गॅस, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास जाणवू शकतो. संवेदनशील पचनसंस्था असलेल्या व्यक्तींनी त्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.
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