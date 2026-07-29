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रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:34 PM IST
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सारांश

Mayonnaise side effects on health : मेयोनीजमधील जास्त फॅट, कॅलरी, सोडियम आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्जमुळे वजन वाढणे, हृदयविकार आणि इतर आरोग्य समस्यांचा धोका वाढू शकतो

photo- yandex
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विस्तार
  • टेस्टी मेयोनीज ठरू शकते घातक
  • रोज खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम
  • मेयोनीज रोज खाणे योग्य आहे का?
मोमो, बर्गर, सँडविच, फ्रेंच फ्राईज किंवा रॅप्ससोबत मेयोनीज हा जवळपास सगळ्याच खाद्यपदार्थांमध्ये असतो. क्रिमी चवीमुळे अनेक पदार्थांची चव क्षणार्धात वाढते. पण हीच चव रोजच्या आहाराचा भाग झाली, तर ती आरोग्यासाठी महागात पडू शकते. बाजारात मिळणाऱ्या अनेक प्रकारच्या मेयोनीजमध्ये रिफाइंड तेल, फॅट, कॅलरी, सोडियम आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्जचे प्रमाण अधिक असते. मेयोनीजमध्ये असलेले जास्त फॅट, कॅलरी आणि सोडियम यामुळे वजन वाढण्यापासून हृदयाच्या आरोग्यापर्यंत अनेक समस्या उद्भवू शकतात. मेयोनीज खाल्ल्यावर आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, जाणून घ्या.

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मेयोनीज रोज खाणे योग्य आहे का?

मेयोनीज पूर्णपणे टाळण्याची गरज नसली तरी त्याचे नियमित आणि जास्त प्रमाणातील सेवन टाळणे महत्त्वाचे आहे. अधूनमधून मर्यादित प्रमाणात मेयोनीज खाल्ल्यास फारसा धोका नसतो. मात्र, प्रत्येक जेवणासोबत किंवा फास्ट फूडबरोबर त्याचा वापर केल्यास अतिरिक्त कॅलरी शरीरात जातात.

वजन वाढण्याची शक्यता

मेयोनीजमध्ये कॅलरी आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे ते बर्गर, फ्राईज किंवा मोमोसारख्या पदार्थांसोबत खाल्ल्यास शरीरात अतिरिक्त उष्मांक जमा होतात. दीर्घकाळ असेच सेवन सुरू राहिल्यास वजन वाढण्याचा धोका वाढू शकतो.

हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम

बाजारातील अनेक मेयोनीजमध्ये सॅच्युरेटेड फॅट आणि रिफाइंड तेलाचा वापर केला जातो. यामुळे शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉल (LDL) वाढण्यास मदत होऊ शकते, ज्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

रक्तदाब वाढण्याचा धोका

पॅकेज्ड मेयोनीजमध्ये चव वाढवण्यासाठी सोडियमचे प्रमाण जास्त असू शकते. जास्त सोडियममुळे रक्तदाब वाढण्याचा धोका निर्माण होतो, विशेषतः आधीपासून उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घ्यावी.

पचनाच्या तक्रारी

जास्त फॅटयुक्त असल्यामुळे काही लोकांना मेयोनीज खाल्ल्यानंतर अॅसिडिटी, गॅस, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास जाणवू शकतो. संवेदनशील पचनसंस्था असलेल्या व्यक्तींनी त्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.

मेयोनीज खाताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • मेयोनीजचे प्रमाण मर्यादित ठेवा.
  • लो-फॅट किंवा घरी तयार केलेला मेयोनीज हा तुलनेने चांगला पर्याय ठरू शकतो.
  • दह्यापासून तयार केलेले हेल्दी डिप्स वापरण्याचाही विचार करा.
  • फास्ट फूडसोबत वारंवार मेयोनीज खाण्याऐवजी संतुलित आहारावर भर द्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Mayonnaise side effects health risks daily consumption

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Published On: Jul 29, 2026 | 07:34 PM

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