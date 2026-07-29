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Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:01 PM IST
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सारांश

दिवसातील दुसऱ्या लढतीत 'आयडियाज अ सास कंपनी' संघाने 'अॅक्सेन्चर' संघावर २-० अशी मात केली. सामन्याच्या १२ व्या मिनिटाला केविन घाडगे याने पहिला गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली.

Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट

सायबेजचा डिलॉइटवर दणदणीत विजय (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • सायबेजचा डिलॉइटवर ११-० गोलने दणदणीत विजय
  • सत्यजीत आणि सॅमसनच्या हॅटट्रिकने सामना गाजवला
  • आयडियाज आणि झेडएस असोसिएट्सचेही महत्त्वपूर्ण विजय
पुणे: एयू स्मॉल फायनान्स बँक प्रस्तुत १६ व्या आंतर आयटी फुटबॉल चॅम्पियनशिप कप २०२६ या प्रतिष्ठित स्पर्धेत साखळी फेरीत सायबेज संघाने आपला दबदबा कायम ठेवत डिलॉइट संघाचा ११-० असा धुव्वा उडवला. खराडी येथील टॉपप्ले फुटबॉल ग्राउंडवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत सायबेजच्या खेळाडूंनी चौफेर फटकेबाजी करत प्रतिस्पर्ध्यांना सावरण्याची एकही संधी दिली नाही.

सायबेज संघाच्या विजयात सत्यजीत लुगडे आणि सॅमसन जोसेफ हे चमकले. सत्यजीत लुगडे याने ५ व्या, १२ व्या आणि ४० व्या मिनिटाला गोल नोंदवत आपली हॅटट्रिक साजरी केली. तर सॅमसन जोसेफ याने ३७ व्या, ४१ व्या आणि ४९ व्या मिनिटाला सुरेख गोल करत हॅटट्रिक पूर्ण केली. या दोघांव्यतिरिक्त वीरेंद्र पिल्ले (१५ व २८ मि.), हमझा शहा (२५ मि.), मनीष बिशोई (२७ मि.) आणि श्रेयस धोढरे (३७ मि.) यांनी प्रतिस्पर्धी संघाचे जाळे भेदत गोलांचा पाऊस पाडला. डिलॉइट संघाला संपूर्ण सामन्यात एकही गोल नोंदवता आला नाही.

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आयडियाज अ सास कंपनीची विजयकुच

दिवसातील दुसऱ्या लढतीत ‘आयडियाज अ सास कंपनी’ संघाने ‘अॅक्सेन्चर’ संघावर २-० अशी मात केली. सामन्याच्या १२ व्या मिनिटाला केविन घाडगे याने पहिला गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली, तर २३ व्या मिनिटाला क्षितिज जाधव याने दुसरा गोल करत संघाचा विजय सुकर केला. अन्य एका संघर्षाने भरलेल्या सामन्यात ‘झेडएस असोसिएट्स’ संघाने ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ संघाचा २-१ असा पराभव केला. झेडएस असोसिएट्सकडून सौरव नाथ याने २५ व्या मिनिटाला आणि यशवर्धन टी. याने ३८ व्या मिनिटाला गोल केले. पराभूत टीसीएस संघाकडून महेश अमनगी याने ४२ व्या मिनिटाला एक गोल करून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अपुरा पडला.अखेरची साखळी फेरी शिल्लक असताना सध्या गुणतालिकेत ७ गुणांसह ‘आयडियाज अ सास कंपनी’ संघ अव्वल स्थानी विराजमान आहे. ५ गुणांसह ‘झेडएस असोसिएट्स’ संघ दुसऱ्या स्थानी तर ४ गुणांसह ‘सायबेज’ संघ तिसऱ्या स्थानी आहे.

 सामन्यांचे संक्षिप्त निकाल (साखळी फेरी):
सायबेज: ११ (सत्यजीत लुगडे ५, १२, ४० मि.; सॅमसन जोसेफ ३७, ४१, ४९ मि.; वीरेंद्र पिल्ले १५, २८ मि.; हमझा शहा २५ मि.; मनीष बिशोई २७ मि.; श्रेयस धोढरे ३७ मि.) विजयी विरुद्ध डिलॉइट: ०

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आयडियाज अ सास कंपनी: २ (केविन घाडगे १२ मि.; क्षितिज जाधव २३ मि.) विजयी विरुद्ध अॅक्सेन्चर: ०

 झेडएस असोसिएट्स: २ (सौरव नाथ २५ मि.; यशवर्धन टी ३८ मि.) विजयी विरुद्ध टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस: १ (महेश अमनगी ४२ मि.)

Web Title: Au small finance bank presents inter it football championship sybgen victory over deloitte pune news

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:01 PM

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