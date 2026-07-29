Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट

सायबेज संघाच्या विजयात सत्यजीत लुगडे आणि सॅमसन जोसेफ हे चमकले. सत्यजीत लुगडे याने ५ व्या, १२ व्या आणि ४० व्या मिनिटाला गोल नोंदवत आपली हॅटट्रिक साजरी केली. तर सॅमसन जोसेफ याने ३७ व्या, ४१ व्या आणि ४९ व्या मिनिटाला सुरेख गोल करत हॅटट्रिक पूर्ण केली. या दोघांव्यतिरिक्त वीरेंद्र पिल्ले (१५ व २८ मि.), हमझा शहा (२५ मि.), मनीष बिशोई (२७ मि.) आणि श्रेयस धोढरे (३७ मि.) यांनी प्रतिस्पर्धी संघाचे जाळे भेदत गोलांचा पाऊस पाडला. डिलॉइट संघाला संपूर्ण सामन्यात एकही गोल नोंदवता आला नाही.
विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास
आयडियाज अ सास कंपनीची विजयकुच
दिवसातील दुसऱ्या लढतीत ‘आयडियाज अ सास कंपनी’ संघाने ‘अॅक्सेन्चर’ संघावर २-० अशी मात केली. सामन्याच्या १२ व्या मिनिटाला केविन घाडगे याने पहिला गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली, तर २३ व्या मिनिटाला क्षितिज जाधव याने दुसरा गोल करत संघाचा विजय सुकर केला. अन्य एका संघर्षाने भरलेल्या सामन्यात ‘झेडएस असोसिएट्स’ संघाने ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ संघाचा २-१ असा पराभव केला. झेडएस असोसिएट्सकडून सौरव नाथ याने २५ व्या मिनिटाला आणि यशवर्धन टी. याने ३८ व्या मिनिटाला गोल केले. पराभूत टीसीएस संघाकडून महेश अमनगी याने ४२ व्या मिनिटाला एक गोल करून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अपुरा पडला.अखेरची साखळी फेरी शिल्लक असताना सध्या गुणतालिकेत ७ गुणांसह ‘आयडियाज अ सास कंपनी’ संघ अव्वल स्थानी विराजमान आहे. ५ गुणांसह ‘झेडएस असोसिएट्स’ संघ दुसऱ्या स्थानी तर ४ गुणांसह ‘सायबेज’ संघ तिसऱ्या स्थानी आहे.
सामन्यांचे संक्षिप्त निकाल (साखळी फेरी):
सायबेज: ११ (सत्यजीत लुगडे ५, १२, ४० मि.; सॅमसन जोसेफ ३७, ४१, ४९ मि.; वीरेंद्र पिल्ले १५, २८ मि.; हमझा शहा २५ मि.; मनीष बिशोई २७ मि.; श्रेयस धोढरे ३७ मि.) विजयी विरुद्ध डिलॉइट: ०
भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत
आयडियाज अ सास कंपनी: २ (केविन घाडगे १२ मि.; क्षितिज जाधव २३ मि.) विजयी विरुद्ध अॅक्सेन्चर: ०
झेडएस असोसिएट्स: २ (सौरव नाथ २५ मि.; यशवर्धन टी ३८ मि.) विजयी विरुद्ध टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस: १ (महेश अमनगी ४२ मि.)