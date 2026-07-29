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POK Election : मरियम नवाझचा बिलावलवर जोरदार हल्ला; रडून जनादेश बदलत नाही !

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:07 PM IST
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सारांश

बिलावल यांनी केलेले निवडणुकीत गैरप्रकाराचे आरोप पूर्णपणे फेटाळत मरियम यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, रडण्या-ओरडण्याने काहीही साध्य होणार नाही आणि पीपीपीने आपला पराभव विनम्रपणे स्वीकारला पाहिजे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • POK मधील निवडणुका
  • मरियम नवाज vs बिलावल भुट्टो झरदारी
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पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) निवडणुकीच्या निकालांवर मरियम नवाज यांचे भाष्य: पाकव्याप्त काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तेथील राजकारणात भूकंप झाला आहे. पंजाबच्या मुख्यमंत्री आणि पीएमएल-एनच्या (PML-N) खंबीर नेत्या मरियम नवाज यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (PPP) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे.

निकालांमध्ये PML-N चे वर्चस्व.

प्राथमिक आकडेवारीनुसार, नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाने, PML-N ने, PoK निवडणुकीच्या या टप्प्यात नऊ जागा जिंकून चांगली कामगिरी केली आहे. दरम्यान, बिलावल भुट्टो यांच्या PPP ला मीरपूर भागातील १३ पैकी केवळ चार जागांवर समाधान मानावे लागले.

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मरियमने सिंधच्या गैरकारभारावर हल्लाबोल केला.

बिलावलच्या आरोपांना उत्तर देताना मरियम नवाज ने निवडणुकीतील जय-पराजय हा जनता ठरवते, शासकीय यंत्रणा नाही, असे सांगत तिने एक व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध केला. मरियमने पीपीपीला आरसा दाखवत म्हटले की, गेल्या १७ वर्षांपासून सिंधमध्ये सत्तेत असूनही स्वच्छता, कायदा व सुव्यवस्था आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. तिने टोमणा मारला की, बिलावल आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान आपल्या सरकारच्या कामगिरीची यादी सांगण्यात किंवा भविष्यासाठी स्पष्ट आराखडा सादर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.

सरकारी मंत्र्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले.

या विवादात पाकिस्तानच्या सरकार मधील मंत्रांनी उडी मारली आहे . इतर मंत्रीही यात सामील झाले आहेत. नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी बिलावल यांची हेतुपुरस्सर केलेली वक्तव्ये “अलोकतांत्रिक आणि अन्यायकारक” असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री तारिक फजल चौधरी म्हणाले की, पीएमएल-एनचा विजय हा जनतेचा कौल असून त्याचा आदर केला पाहिजे.

मरियम नवाज यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या सरकारचे उद्दिष्ट पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उत्तम आरोग्यसेवा आणि विकास सुनिश्चित करणे असून, लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत.

 

Web Title: Pok election maryam nawaz launches a scathing attack on bilawal the public mandate cannot be changed by crying

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:07 PM

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