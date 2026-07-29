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Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

Skincare Tips : चेहऱ्याची काळजी घेण्यासाठी त्वचेवर सनस्क्रिन आणि मॉइश्चराइजर या दोन फेस प्रोडक्ट्सचा सर्वाधिक वापर केला जातो. पण तुम्हाला माहितीये का? या दोन्हींचा योग्य क्रमाने वापर केला नाही तर त्याचे फायदे त्वचेला मिळत नाहीत.

Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • स्किनकेअरची सुरुवात नेहमी चेहरा स्वच्छ धुवून केल्यास प्रोडक्ट्सचा परिणाम अधिक चांगला होतो.
  • त्वचेच्या प्रकारानुसार योग्य मॉइश्चरायझर किंवा फेस क्रीम निवडणे महत्त्वाचे ठरते.
  • स्किनकेअर प्रोडक्ट्स योग्य क्रमाने लावल्यास त्वचेला अधिक प्रभावी संरक्षण आणि पोषण मिळते.
चांगल्या आणि नितळ त्वचेसाठी अनेकजण चेहऱ्यावर वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्सचा वापर करतात. स्किनकेअरमध्ये सनस्क्रिन आणि फेस क्रिमचा सर्वाधिक वापर केला जातो. पण अनेकांनी यातील नेमका फरक आणि सर्वात आधी चेहऱ्यावर काय लावावं ते समजत नाही. अनेकांच्या मनातील हाच संभ्रम आम्ही आज या लेखातून दूर करणार आहोत. स्किनकेअर प्रोडक्ट्स फक्त चेहऱ्यावर लावणे महत्त्वाचे नाही तर योग्य क्रमाने याचा चेहऱ्यावर वापर करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. चला याविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आणि मनातील प्रश्नांची उत्तरे शाधूयात.

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सर्वप्रथम चेहऱ्याची स्वच्छता

स्क्रिनकेअरची सुरुवात ही कधीही आधी चेहऱ्याच्या स्वच्छतेने करावी. यासाठी आपल्या चेहऱ्याला एका लाईट फेसवाॅशने स्वच्छ करा. यामुळे चेहऱ्यावरील घाण, धूळ, अतिरिक्त तेल सर्वकाही निघून जाईल आणि चेहरा क्लिन राहिल. चेहरा जर स्वच्छ असेल तर तो स्किनकेअर प्रोडक्ट्सना चांगल्या प्रकारे शोषूण घेतो.

सर्वात आधी मॉइश्चराइजर की फेस क्रिम?

चेहरा स्वच्छ केल्यानंतर आपल्या स्किन टाईपनुसार, मॉइश्चराइजर किंवा फेस क्रिम लावा. जर तुमची त्वचा कोरडी असेल तर चेहऱ्यासाठी मॉइश्चराइजरची निवड करा. याउलट जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर जेल बेस मॉइश्चराइजरचा वापर करा. चेहऱ्यावर मॉइश्चराइजर लावल्यानंतर २-३ मिनिटे प्रतिक्षा करा जेणेकरुन मॉइश्चराइजर त्वचेत चांगले शोषले जाईल.

सर्वात शेवटी सनस्क्रिन

चेहऱ्यावर मॉइश्चराइजर लावल्यानंतर सनस्क्रिनचा वापर करावा. लक्षात घ्या, मॉइश्चराइजर चेहऱ्याची काळजी घेते तर सनस्क्रिन सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण करते. त्यामुळेच चेहऱ्यावर सनस्क्रिन लावणे म्हणजे चेहऱ्यावर एक संरक्षण कवच तयार करणे. सर्वात आधी सनस्क्रिन लावला आणि मग मॉइश्चराइजर लावला की सनस्क्रिन योग्यरित्या आपले काम करत नाही. यामुळेच कधीही सुरुवातीला मॉइश्चराइजर चेहऱ्यावर लावून घ्या आणि मग चेहऱ्यावर सनस्क्रिन लावा.

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या गोष्टी लक्षात ठेवा

स्किनकेअर करताना फक्त चांगले प्रोडक्ट्स चेहऱ्यावर लावणे महत्त्वाचे नसते तर त्याला लावण्यासाठी योग्य पद्धत वापरणेही महत्त्वाचे ठरते. यासाठी सर्वात आधी चेहरा फेसवाॅशने स्वच्छ करा आणि मग चेहऱ्यावर फेस क्रिम लावा. काही मिनिटे वाट बघा आणि मग चेहऱ्यावर मॉइश्चराइजर लावा. या स्टेप्स फाॅलो करुन तुम्ही तुमच्या चेहऱ्याची काळजी घेऊ शकता.

 

 

Web Title: Face cream or sunscreen which to apply first correct skincare routine

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Published On: Jul 29, 2026 | 11:40 AM

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