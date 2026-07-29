Beauty Tips : त्वचेवर सर्वात आधी फेस क्रिम लावावी की सनस्क्रिन? बहुतेक जण इथेच करतात मोठी चूक

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सर्वप्रथम चेहऱ्याची स्वच्छता
स्क्रिनकेअरची सुरुवात ही कधीही आधी चेहऱ्याच्या स्वच्छतेने करावी. यासाठी आपल्या चेहऱ्याला एका लाईट फेसवाॅशने स्वच्छ करा. यामुळे चेहऱ्यावरील घाण, धूळ, अतिरिक्त तेल सर्वकाही निघून जाईल आणि चेहरा क्लिन राहिल. चेहरा जर स्वच्छ असेल तर तो स्किनकेअर प्रोडक्ट्सना चांगल्या प्रकारे शोषूण घेतो.
सर्वात आधी मॉइश्चराइजर की फेस क्रिम?
चेहरा स्वच्छ केल्यानंतर आपल्या स्किन टाईपनुसार, मॉइश्चराइजर किंवा फेस क्रिम लावा. जर तुमची त्वचा कोरडी असेल तर चेहऱ्यासाठी मॉइश्चराइजरची निवड करा. याउलट जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर जेल बेस मॉइश्चराइजरचा वापर करा. चेहऱ्यावर मॉइश्चराइजर लावल्यानंतर २-३ मिनिटे प्रतिक्षा करा जेणेकरुन मॉइश्चराइजर त्वचेत चांगले शोषले जाईल.
सर्वात शेवटी सनस्क्रिन
चेहऱ्यावर मॉइश्चराइजर लावल्यानंतर सनस्क्रिनचा वापर करावा. लक्षात घ्या, मॉइश्चराइजर चेहऱ्याची काळजी घेते तर सनस्क्रिन सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण करते. त्यामुळेच चेहऱ्यावर सनस्क्रिन लावणे म्हणजे चेहऱ्यावर एक संरक्षण कवच तयार करणे. सर्वात आधी सनस्क्रिन लावला आणि मग मॉइश्चराइजर लावला की सनस्क्रिन योग्यरित्या आपले काम करत नाही. यामुळेच कधीही सुरुवातीला मॉइश्चराइजर चेहऱ्यावर लावून घ्या आणि मग चेहऱ्यावर सनस्क्रिन लावा.
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या गोष्टी लक्षात ठेवा
स्किनकेअर करताना फक्त चांगले प्रोडक्ट्स चेहऱ्यावर लावणे महत्त्वाचे नसते तर त्याला लावण्यासाठी योग्य पद्धत वापरणेही महत्त्वाचे ठरते. यासाठी सर्वात आधी चेहरा फेसवाॅशने स्वच्छ करा आणि मग चेहऱ्यावर फेस क्रिम लावा. काही मिनिटे वाट बघा आणि मग चेहऱ्यावर मॉइश्चराइजर लावा. या स्टेप्स फाॅलो करुन तुम्ही तुमच्या चेहऱ्याची काळजी घेऊ शकता.