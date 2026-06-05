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कमी इंधन खर्च, जास्त बचत! भारतातील टॉप 5 मायलेज देणाऱ्या स्कूटर्स

Updated On: Jun 05, 2026 | 10:33 PM IST
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सारांश

पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहन खरेदी करताना मायलेज हा सर्वात महत्त्वाचा विषय बनला आहे. विशेषतः शहरातील रोजच्या प्रवासासाठी स्कूटर किंवा स्कूटी वापरणाऱ्यांसाठी कमी इंधनात जास्त अंतर कापणारी गाडी फायदेशीर ठरते.

कमी इंधन खर्च, जास्त बचत! भारतातील टॉप 5 मायलेज देणाऱ्या स्कूटर्स
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विस्तार

पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहन खरेदी करताना मायलेज हा सर्वात महत्त्वाचा विषय बनला आहे. विशेषतः शहरातील रोजच्या प्रवासासाठी स्कूटर किंवा स्कूटी वापरणाऱ्यांसाठी कमी इंधनात जास्त अंतर कापणारी गाडी फायदेशीर ठरते. भारतातील सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या पाच लोकप्रिय स्कूटर्सबद्दल आज आपण इथे जाणून घेऊयात.

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  1. Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
    यामाहाची ही हायब्रिड स्कूटर आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रसिद्ध झालेली आहे. हलके वजन, स्मार्ट मोटर असिस्ट आणि इंधन कार्यक्षम इंजिन यामुळे ही स्कूटर सुमारे 70 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते.
  2. TVS Jupiter 110
    भारतातील सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या स्कूटर्सपैकी एक असलेली ज्युपिटर विश्वासार्हता आणि आरामदायी राइडसाठी ओळखली जाते. ही स्कूटर साधारण 60 ते 65 किमी प्रति लिटर मायलेज देते.
  3. Honda Activa 6G
    होंडाची अ‍ॅक्टिव्हा ही भारतीय ग्राहकांची सर्वात आवडती स्कूटर म्हणायला हवी. तिची HET (Honda Eco Technologyया प्रणालीमुळे इंधनाची चांगली बचत होते. अ‍ॅक्टिव्हा 6G चे मायलेज सुमारे 55 ते 60 किमी प्रति लिटर आहे.
  4. Suzuki Access 125
    शक्तिशाली 125cc इंजिन असूनही Access 125 चांगले मायलेज देते. आरामदायी सीट आणि स्मूथ परफॉर्मन्ससह ही स्कूटर सुमारे 55 ते 60 किमी प्रति लिटर मायलेज मिळवून देते.
  5. Hero Xoom 110
    तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेली Hero Xoom 110 आकर्षक डिझाइन आणि चांगल्या इंधन कार्यक्षमतेसाठी ओळखली जाते. ही स्कूटर सुमारे 55 ते 60 किमी प्रति लिटर मायलेज देते.
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इंधन बचतीचा विचार करत असाल तर या स्कूटर्स उत्तम पर्याय ठरू शकतात. मात्र प्रत्यक्ष मायलेज हे रस्त्यांची परिस्थिती, वाहन चालवण्याची पद्धत आणि केली जाणारी देखभाल यावर अवलंबून असू शकते.

 

Web Title: Top 5 best mileage scooters in india auto sector

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Published On: Jun 05, 2026 | 10:33 PM

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