कमी इंधन खर्च, जास्त बचत! भारतातील टॉप 5 मायलेज देणाऱ्या स्कूटर्स

पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहन खरेदी करताना मायलेज हा सर्वात महत्त्वाचा विषय बनला आहे. विशेषतः शहरातील रोजच्या प्रवासासाठी स्कूटर किंवा स्कूटी वापरणाऱ्यांसाठी कमी इंधनात जास्त अंतर कापणारी गाडी फायदेशीर ठरते. भारतातील सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या पाच लोकप्रिय स्कूटर्सबद्दल आज आपण इथे जाणून घेऊयात.
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इंधन बचतीचा विचार करत असाल तर या स्कूटर्स उत्तम पर्याय ठरू शकतात. मात्र प्रत्यक्ष मायलेज हे रस्त्यांची परिस्थिती, वाहन चालवण्याची पद्धत आणि केली जाणारी देखभाल यावर अवलंबून असू शकते.