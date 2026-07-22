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वजन कमी करण्यासाठी मध-कोमट पाणी खरंच फायदेशीर? की फक्त ट्रेंड; जाणून घ्या सत्य

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:52 PM IST
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सारांश

Honey warm water benefits for weight Loss: कोमट पाण्यात मध मिसळून पिणे ही आरोग्यदायी सवय ठरू शकते. पण दररोज मधाचे पाणी प्यायल्यास वजन कमी होते का , जाणून घ्या.

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विस्तार
  • मध-कोमट पाणी खरंच फायदेशीर? की फक्त ट्रेंड
  • मधाचे संभाव्य फायदे
  • मधाचे सेवन करताना घ्या ही काळजी
वजन कमी करण्यासाठी अनेक घरगुती उपाय सोशल मीडियावर आणि दैनंदिन चर्चेत ऐकायला मिळतात. त्यापैकी सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात मध मिसळून पिण्याचा उपाय सर्वाधिक ट्रेंडमध्ये आहे. अनेकजण यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी झपाट्याने कमी होते, असा समज बाळगतात. मात्र, या दाव्यामागील वैज्ञानिक वास्तव जाणून घेणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मध आणि कोमट पाणी हा हेल्दी रुटीनचा एक भाग असू शकतो, पण तो एकट्याने वजन कमी करू शकत नाही.

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मध आणि कोमट पाण्यामुळे वजन कमी होते का?

मधामध्ये नैसर्गिक साखर, काही प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि सूक्ष्म पोषक घटक असतात. कोमट पाण्यासोबत त्याचे सेवन केल्याने शरीराला ताजेतवाने वाटू शकते आणि काही लोकांना दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी हा चांगला पर्याय वाटतो. मात्र, यामुळे थेट शरीरातील चरबी वितळते किंवा वजन झपाट्याने कमी होते, असे ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत.

मधाचे संभाव्य फायदे

  • प्रोसेस्ड साखरेऐवजी मर्यादित प्रमाणात मधाचा वापर करता येतो.
  • मधामध्ये काही अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात.
  • कोमट पाण्यासह घेतल्यास शरीराला हायड्रेट राहण्यास मदत होऊ शकते.
  • सकाळी साखरयुक्त पेयांऐवजी हा तुलनेने चांगला पर्याय ठरू शकतो.

वजन कमी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक?

फक्त मध आणि कोमट पाणी  प्यायल्याने  वजन कमी होणार नाही. त्यासाठी संतुलित आणि नियंत्रित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि सक्रिय जीवनशैली आवश्यक आहे. शरीरात कॅलरीची कमतरता (Calorie Deficit) निर्माण झाल्यासच वजन कमी होण्यास मदत होते.

मधाचे सेवन करताना घ्या ही काळजी

मध हा नैसर्गिक असला तरी त्यामध्ये कॅलरी असतात. त्यामुळे त्याचेही अतिसेवन टाळावे. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या लोकांनी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच मधाचा आहारात समावेश करावा.

निरोगी वजन कमी करण्यासाठी या सवयी लावा

  • दररोज किमान 30 ते 45 मिनिटे तुमच्या आरोग्यानुसार व्यायाम करा.
  • आहारात फळे, भाज्या, प्रथिने आणि संपूर्ण धान्यांचा समावेश करा.
  • गोड पेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न कमी खा.
  • पुरेसे पाणी प्या आणि झोपेची वेळ नियमित ठेवा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Honey warm water helps to weight loss myth or truth

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:52 PM

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