बाईकची सीट मॉडीफाय करायची आहे? या आहेत काही बेस्ट आयडिया आणि जरुरी गोष्टी

लांबच्या प्रवासात किंवा रोजच्या प्रवासात बाईक रायडिंगचा आनंद घ्यायचा असेल, तर कम्फर्टेबल सीट असणे खूप गरजेचे आहे. अनेकदा कंपन्यांकडून मिळणारी ओरिजिनल सीट दिसायला उत्तम असली, तरी लांबच्या प्रवासात पाठ आणि कंबरदुखीला कारणीभूत ठरते. म्हणूनच आजकाल अनेक रायडर्स आपल्या गरजेनुसार बाईकची सीट मॉडीफाय करून घेतात. जर तुम्हीही सीट मॉडीफाय करण्याचा विचार करत असाल, तर पुढील आयडिया आणि महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा.
सीट मॉडिफिकेशनच्या बेस्ट आयडिया
जेल पॅडिंग किंवा मेमरी फोम: नेहमीच्या फोमऐवजी सीटमध्ये ‘मेमरी फोम’ किंवा ‘सिलिकॉन जेल पॅड’ बसवून घ्या. हे फोम शरीराच्या वजनानुसार आकार घेतात, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासात कंबरेवर आणि मांड्यांवर ताण येत नाही.
स्टेप-अप किंवा स्प्लिट सीट डिझाइन: स्पोर्ट्स आणि क्रूझर बाईक्ससाठी ही डिझाइन उत्तम आहे. यामध्ये रायडर आणि मागे बसणारी व्यक्ती यांच्या सीटच्या उंचीत थोडा फरक असतो, ज्यामुळे पाठीला चांगला सपोर्ट मिळतो.
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कस्टम सीट कव्हर (अँटी-स्लिप): चांगल्या दर्जाचे लेदर किंवा अँटी-स्लिप रेझिन कव्हर वापरा. वॉटरप्रूफ आणि रिफ्लेक्टिव्ह मटेरियलचे कव्हर वापरल्यास ते उन्हात जास्त तापत नाही आणि पावसाळ्यात खराब होत नाही.
बॅकरेस्ट जोडणे: जर तुम्ही लांबच्या प्रवासाला जात असाल, तर रायडर किंवा पिलियनसाठी एक छोटा पाठीचा सपोर्ट सीटला जोडू शकता.
मॉडिफिकेशन करताना घ्यायची काळजी
१. उंची आणि बॅलन्स: सीटमध्ये खूप जास्त फोम भरल्याने बाईकची उंची वाढू शकते, ज्यामुळे ट्रॅफिकमध्ये पाय टेकवणे कठीण होईल. त्यामुळे तुमच्या उंचीनुसारच फोमची जाडी ठेवा.
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२. फोमचा दर्जा: खूप जास्त मऊ फोम सुरुवातीला चांगला वाटतो, पण लांबच्या प्रवासात तो दबतो. त्यामुळे मध्यम-कडक फोम निवडा.
३. वॉटरप्रूफिंग: सीट मॉडीफाय करताना आतील फोमवर प्लास्टिकचे कोटिंग नक्की करून घ्या, जेणेकरून पावसाचे पाणी फोममध्ये शोषले जाणार नाही.
योग्य सीट मॉडिफिकेशनमुळे तुमच्या बाईकचा लुक तर बदलतोच, शिवाय तुमचा प्रवासही अधिक सुखकर आणि सुरक्षित होतो!