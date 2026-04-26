‘या’ Electric Car ला मानला बॉस! एका महिन्याच्या विक्रीतच रोवला सर्वात मोठा झेंडा, 74 टक्क्यांची घवघवीत वाढ!

भारतात अनेक इलेक्ट्रिक कार लोकप्रिय आहेत, ज्यांच्या विक्रीत दरमहा भरघोस वाढ होत असते. आज आपण मार्च 2026 मधील टॉप 5 बेस्ट सेल्लिंग इलेक्ट्रिक कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:21 PM
  • MG Windsor EV ठरली मार्च 2026 मधील सर्वाधिक विक्री होणारी कार
  • जाणून घ्या टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्सबद्दल
  • MarutieVitara चा सुद्धा लिस्टमध्ये सामावेश
देशात दरवर्षी लाखो वाहनांची विक्री होत असते. आता यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वाटा झपाट्याने वाढत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, मागील महिन्यात म्हणजेच मार्च 2026 मध्ये देशभरात काही इलेक्ट्रिक कार्सना ग्राहकांकडून मोठी मागणी मिळाली. टॉप 5 EV मॉडेल्समध्ये कोणत्या कंपन्यांच्या Electric Cars चा समावेश झाला, याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

MG Windsor EV ची सर्वाधिक विक्री

एमजी मोटर्सची विंडसर EV ही मागील महिन्यात सर्वाधिक विक्री होणारी इलेक्ट्रिक कार ठरली. या कारच्या तब्बल 4530 युनिट्सची विक्री झाली. विशेष म्हणजे, महिन्यागणिक (MoM) या गाडीच्या विक्रीत 74 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.

दुसऱ्या क्रमांकावर Mahindra XEV 9S

महिंद्राच्या XEV 9S या इलेक्ट्रिक SUV लाही चांगली मागणी मिळाली. मागील महिन्यात या कारच्या 3254 युनिट्सची विक्री झाली. मात्र, MoM आधारावर विक्रीत 8 टक्क्यांची घट दिसून आली.

तिसऱ्या स्थानावर Tata Punch EV

टाटा मोटर्सची पंच EV ही तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. या इलेक्ट्रिक SUVच्या 2871 युनिट्सची विक्री झाली. या मॉडेलने जबरदस्त कामगिरी करत MoM आधारावर 171 टक्क्यांची वाढ नोंदवली.

चौथ्या क्रमांकावर Tata Nexon EV

टाटा नेक्सॉन EVलाही ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. या गाडीच्या मागील महिन्यात 2405 युनिट्सची विक्री झाली.

टॉप 5 मध्ये Maruti eVitara चा देखील समावेश

मारुती सुझुकीची पहिली इलेक्ट्रिक SUV असलेली eVitara देखील टॉप 5 मध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरली. या गाडीच्या 2254 युनिट्सची विक्री झाली असून MoM आधारावर 159 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.

