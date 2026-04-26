‘या’ Electric Car ला मानला बॉस! एका महिन्याच्या विक्रीतच रोवला सर्वात मोठा झेंडा, 74 टक्क्यांची घवघवीत वाढ!

एमजी मोटर्सची विंडसर EV ही मागील महिन्यात सर्वाधिक विक्री होणारी इलेक्ट्रिक कार ठरली. या कारच्या तब्बल 4530 युनिट्सची विक्री झाली. विशेष म्हणजे, महिन्यागणिक (MoM) या गाडीच्या विक्रीत 74 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.
महिंद्राच्या XEV 9S या इलेक्ट्रिक SUV लाही चांगली मागणी मिळाली. मागील महिन्यात या कारच्या 3254 युनिट्सची विक्री झाली. मात्र, MoM आधारावर विक्रीत 8 टक्क्यांची घट दिसून आली.
टाटा मोटर्सची पंच EV ही तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. या इलेक्ट्रिक SUVच्या 2871 युनिट्सची विक्री झाली. या मॉडेलने जबरदस्त कामगिरी करत MoM आधारावर 171 टक्क्यांची वाढ नोंदवली.
टाटा नेक्सॉन EVलाही ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. या गाडीच्या मागील महिन्यात 2405 युनिट्सची विक्री झाली.
मारुती सुझुकीची पहिली इलेक्ट्रिक SUV असलेली eVitara देखील टॉप 5 मध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरली. या गाडीच्या 2254 युनिट्सची विक्री झाली असून MoM आधारावर 159 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.