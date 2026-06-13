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पाणी आणि विजेचे मिश्रण, तरीही पावसाळ्यात ईव्ही गाड्या किती सुरक्षित? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या ‘हे’ सत्य!

Updated On: Jun 13, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

आधुनिक ईव्हीची बॉडी अशा प्रकारे डिझाइन केलेली असते की वीज वाहनाच्या बाहेरील भागातून आरपार जाते, ज्यामुळे आतील प्रवाशांना इजा होण्यापासून बचाव होतो. त्यामुळे, या बाबतीत ईव्ही आणि पेट्रोल-डिझेल गाड्यांमध्ये फारसा फरक नाही.

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पाणी आणि विजेचे मिश्रण, तरीही पावसाळ्यात ईव्ही गाड्या किती सुरक्षित? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या 'हे' सत्य!

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विस्तार

EV safety in rainy season: वादळे, चक्रीवादळे आणि पावसाळ्यात पाणी साचणे तसेच वाहतूक कोंडी होणे सामान्य आहे. या काळात इलेक्ट्रॉनिक वाहने खरेदी करण्याचा विचार करत असताता. पण पावसाळ्यात पाऊस आणि पूर यांसारख्या परिस्थितीत ईव्ही सुरक्षित आहेत का? असाही प्रश्न पडतो. कारण आपल्याला लहानपणापासून शिकवले गेले आहे की वीज आणि पाणी एकत्र येणे धोकादायक असते, पण आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनेही धोकादायक ठरू शकतात का? पाऊस, पाणी साचणे आणि चार्जिंगच्या संदर्भात ईव्हीबाबतच्या अफवांमध्ये किती तथ्य आहे, ते जाणून घेऊया.

पावसात ईव्ही चालवणे सुरक्षित आहे का?

पावसात गाडी चालवणे कोणत्याही वाहनासाठी आव्हानात्मक असते. निसरडे रस्ते, कमी दृश्यमानता आणि ब्रेक लावण्यासाठी लागणारे अधिक अंतर यामुळे धोका वाढू शकतो. तथापि, इलेक्ट्रिक असल्यामुळे ईव्हीसाठी कोणताही अतिरिक्त धोका निर्माण होत नाही.

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आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांमधील बॅटरी पॅक, हाय-व्होल्टेज केबल्स आणि इलेक्ट्रिकल सिस्टीम पूर्णपणे सीलबंद आणि इन्सुलेटेड असतात. सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मुसळधार पाऊस आणि उच्च पाण्याच्या दाबासारख्या परिस्थितींमध्ये त्यांची चाचणीही केली जाते.

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ईव्हीवर वीज पडण्याचा धोका जास्त असतो का?

हा देखील एक गैरसमज आहे. पेट्रोल किंवा डिझेल गाड्यांप्रमाणेच इलेक्ट्रिक वाहनांनाही वीज पडण्याचा धोका असतो.

आधुनिक ईव्हीची बॉडी अशा प्रकारे डिझाइन केलेली असते की वीज वाहनाच्या बाहेरील भागातून आरपार जाते, ज्यामुळे आतील प्रवाशांना इजा होण्यापासून बचाव होतो. त्यामुळे, या बाबतीत ईव्ही आणि पेट्रोल-डिझेल गाड्यांमध्ये फारसा फरक नाही.

ईव्हीमध्ये हायड्रोप्लेनिंगचा धोका जास्त असतो का?

जेव्हा टायर आणि रस्त्यामध्ये पाण्याचा थर तयार होतो, तेव्हा हायड्रोप्लेनिंग होते, ज्यामुळे वाहनाची पकड कमी होते. विशेष म्हणजे, अनेक बाबतीत ईव्हीला फायदा असतो.

त्यांची उंची कमी असल्यामुळे, त्यांचे गुरुत्वमध्य खाली असते आणि वजन जास्त असते. यामुळे रस्त्यावरील पकड सुधारते आणि वाहन अधिक स्थिर वाटते. अशा काळात मुसळधार पावसात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. वेग टाळा, सुरक्षित अंतर ठेवा आणि पाण्याने भरलेल्या भागातून हळू गाडी चालवा.

ईव्ही पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवर चालू शकतात का?

कोणतेही वाहन खोल पाण्यातून किंवा पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवरून चालवणे धोकादायक मानले जाते. पूर किंवा खड्ड्यांमध्ये पडून चालकांनी आपला जीव गमावल्याची अनेक प्रकरणे घडली आहेत, जसे की काही महिन्यांपूर्वी ग्रेटर नोएडा येथील युवराजच्या बाबतीत घडले.

ईव्ही कंपनीचा असाही दावा आहे की, ईव्हीचा ड्राइव्हट्रेन पूर्णपणे सीलबंद आहे, ज्यामुळे इंजिन निकामी होण्याचा धोका टळतो. विनफास्ट (VinFast) सारख्या उत्पादकांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि हाय-व्होल्टेज सिस्टीममध्ये सुरक्षेचे अनेक स्तर समाविष्ट केलेले असतात.

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उदाहरणार्थ, VF 7 MPV वर १० वर्षांची बॅटरी वॉरंटी आणि ७ वर्षांची वाहन वॉरंटी आहे. तथापि, तज्ज्ञ खोल पाण्याने भरलेले भाग टाळण्याचा आणि पर्यायी मार्ग निवडण्याचा सल्ला देतात.

पावसात ईव्ही चार्ज करणे सुरक्षित आहे का?

हा प्रश्न सर्वात गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नांपैकी एक आहे. याचे उत्तर आहे… होय, पावसात ईव्ही चार्ज करणे सुरक्षित मानले जाते. कारण ईव्ही चार्जिंग सिस्टीम सामान्य घरगुती प्लगपेक्षा वेगळी असते आणि ती घराबाहेर वापरण्यासाठी डिझाइन केलेली असते, त्यामुळे चार्जिंग सुरू होण्यापूर्वी वाहन आणि चार्जर इलेक्ट्रॉनिक तपासणी करतात. काही दोष किंवा सुरक्षेचा धोका आढळल्यास, वीजपुरवठा आपोआप बंद होतो. याचा अर्थ असा की, निर्मात्याच्या सूचनांचे पालन केल्यास पावसाळ्यात चार्जिंग करणे नेहमीप्रमाणेच सुरक्षित आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चालवताना खालील खबरदारी घ्या:

शक्यतोवर पाणी साचलेल्या रस्त्यांवरून जाणे टाळा.

अतिवेग टाळा आणि सुरक्षित अंतर ठेवा.

आपल्या टायरची स्थिती नियमितपणे तपासा.

चार्जिंग पोर्ट आणि चार्जर स्वच्छ ठेवा.

निर्मात्याने दिलेल्या सुरक्षा सूचनांचे पालन करा.

 

 

Web Title: Ev safety decoded how electric vehicles handle heavy rain and deep water intersections

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Published On: Jun 13, 2026 | 03:00 PM

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