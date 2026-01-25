Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फक्त 2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटवर Maruti Suzuki ची ‘ही’ हॅचबॅक कार होईल तुमची; जाणून घ्या EMI

भारतात मारुती सुझुकीच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Celerio. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 25, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • मारुती सेलेरियो ही कंपनीची लोकप्रिय कार
  • 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI
  • जाणून घ्या ईएमआय
भारतात विविध सेगमेंटमध्ये कार ऑफर केल्या जातात. यातही एसयूव्ही सेगमेंटच्या कार्सना चांगली मागणी मिळतेच. मात्र, त्याव्यतिरीक्त हॅचबॅक कारला देखील ग्राहक चांगला प्रतिसाद देत असतात. अशीच एक लोकप्रिय हॅचबॅक कार म्हणजे Maruti Suzuki Celerio.

जर तुम्ही Maruti Celerio चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. चला जाणून घेऊयात, या कारसाठी जर तुम्ही 2 लाखाचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

वाहनधारकांनो ‘ही’ एक चूक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट सस्पेंड! केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम केले अजूनच कडक

मारुती सेलेरियोची किंमत किती?

मारुती सुझुकी हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये मारुरी सेलेरियो ऑफर करते. याचा बेस व्हेरिएंट 4.70 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत खरेदी करता येतो. या कारची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 5.43 लाख रुपये आहे. यामध्ये आरटीओसाठी अंदाजे 45000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 27000 रुपये समाविष्ट आहेत, त्याव्यतिरिक्त 4.70 लाख एक्स-शोरूम किमतीचा समावेश आहे.

दोन लाख रुपये डाउन पेमेंटनंतर किती EMI?

जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित सुमारे 3.43 लाख रुपये बँकेतून कर्ज घ्यावे लागतील.

जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने आणि 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 3.43 लाख रुपयांचे कार कर्ज मिळाले, तर तुम्हाला दरमहा फक्त 5,517 रुपयांचा EMI पुढील 7 वर्षे भरावी लागेल.

दमदार फीचर्ससह Mahindra कडून Thar Roxx Star एडिशन लाँच, जाणून घ्या किंमत

कार किती महाग पडेल?

9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 3.43 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास, सात वर्षांत तुम्ही सुमारे 1.20 लाख रुपये फक्त व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे Maruti Celerio साठी एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून कारची एकूण किंमत सुमारे 6.63 लाख रुपये इतकी होईल.

ती कशाशी स्पर्धा करेल?

मारुती सुझुकी सेलेरियो हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये विकते. ही कार Maruti Wagon R, Maruti S Presso, Renault Kwid और Hyundai Grand Nios i10 सारख्या हॅचबॅकशी थेट स्पर्धा करते.

 

Published On: Jan 25, 2026 | 06:15 AM

