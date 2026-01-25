फक्त 2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटवर Maruti Suzuki ची ‘ही’ हॅचबॅक कार होईल तुमची; जाणून घ्या EMI

जर तुम्ही Maruti Celerio चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. चला जाणून घेऊयात, या कारसाठी जर तुम्ही 2 लाखाचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
वाहनधारकांनो ‘ही’ एक चूक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट सस्पेंड! केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम केले अजूनच कडक
मारुती सुझुकी हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये मारुरी सेलेरियो ऑफर करते. याचा बेस व्हेरिएंट 4.70 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत खरेदी करता येतो. या कारची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 5.43 लाख रुपये आहे. यामध्ये आरटीओसाठी अंदाजे 45000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 27000 रुपये समाविष्ट आहेत, त्याव्यतिरिक्त 4.70 लाख एक्स-शोरूम किमतीचा समावेश आहे.
जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित सुमारे 3.43 लाख रुपये बँकेतून कर्ज घ्यावे लागतील.
जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने आणि 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 3.43 लाख रुपयांचे कार कर्ज मिळाले, तर तुम्हाला दरमहा फक्त 5,517 रुपयांचा EMI पुढील 7 वर्षे भरावी लागेल.
दमदार फीचर्ससह Mahindra कडून Thar Roxx Star एडिशन लाँच, जाणून घ्या किंमत
9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 3.43 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास, सात वर्षांत तुम्ही सुमारे 1.20 लाख रुपये फक्त व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे Maruti Celerio साठी एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून कारची एकूण किंमत सुमारे 6.63 लाख रुपये इतकी होईल.
मारुती सुझुकी सेलेरियो हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये विकते. ही कार Maruti Wagon R, Maruti S Presso, Renault Kwid और Hyundai Grand Nios i10 सारख्या हॅचबॅकशी थेट स्पर्धा करते.