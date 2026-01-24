Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Bengulru Mumbai Pune Top 10 Traffic Cities Where Citizans Spent More Than 100 Hours In Traffic

‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

TomTom Traffic Index 2025 च्या रिपोर्टनुसार, भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये ट्रॅफिक ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. चला अशा काही शहरांबद्दल जाणून घेऊयात, जिथे नागरिक त्यांच्या आयुष्यातील 100 तास ट्रॅफिकमध्ये वाया जातात.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:37 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतातील शहरांना ट्रॅफिकचा विळखा
  • नागरिकांचे वर्षातील 100 तास जातात वाया
  • बंगळुरू देशातील सर्वाधिक जास्त ट्रॅफिक असणारे शहर
भारतात रोज हजारोंच्या संख्येत वाहनांच्या विक्रीत वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे साहजिकच रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ वाढत आहे. मग पुढे ट्रॅफिक तर आलंच. वाढत्या शहरीकरणासह ट्रॅफिकमध्ये सुद्धा वाढ होताना दिसत आहे. परिणामी, वायू आणि ध्वनी प्रदूषणात वाढ होताना दिसते.

नुकतेच TomTom Traffic Index 2025 कडून एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. या रिपोर्टनुसार, देशातील टॉप 10 सर्वाधिक ट्रॅफिक शहरांमध्ये बेंगळुरू पहिल्या क्रमांकावर आहे, जिथे लोकांना दररोज मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिकच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. याच रिपोर्टच्या आधारे, आम्ही भारतातील टॉप 10 सर्वाधिक ट्रॅफिक-शहरांबद्दल जाणून घेऊयात.

बाइकप्रेमींनोsss ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त 350cc बाईक्स, दमदार परफॉर्मन्ससोबतच मिळणार उत्तम मायलेज

भारतातील सर्वाधिक ट्रॅफिक असणारी शहरं

बंगळुरू

टॉमटॉम इंडेक्सनुसार, बेंगळुरू या यादीत अव्वल स्थान पटकावला आहे. या शहरातील सरासरी वाहनांचा वेग फक्त 16.6 किमी/तास नोंदवला गेला. येथील रहिवासी 15 मिनिटांत सरासरी 4.2 किमी प्रवास करतात. शिवाय, लोक वर्षाला 168 तास वाहतूक कोंडीत वाया घालवतात.

पुणे

दुसऱ्या क्रमांकावर पुणे आहे, जिथे सरासरी 18 किमी/ताशी वेग आहे आणि सरासरी 4.5 किमी अंतर 15 मिनिटांत पार केले जाते. येथील लोक वाहतुकीमुळे वर्षाला 152 तास वाया घालवतात.

मुंबई

स्वप्नगरी मुंबई शहरात वाहनांचा सरासरी वेग 20.8 किमी/तास आहे आणि 15 मिनिटांत कापलेले सरासरी अंतर 5.2 किमी आहे. मुंबईतील लोक दरवर्षी त्यांच्या वर्षातील 126 तास वाहतूकीत वाया घालवतात.

नवी दिल्ली

नवी दिल्लीतील वाहनांचा सरासरी वेग 25 किमी/तास आहे, जे या यादीतील सर्वाधिक आहे. लोक 15 मिनिटांत सरासरी 6.3 किमी प्रवास करू शकतात. असे असूनही, वाहतुकीमुळे दरवर्षी 104 तासांचा वेळ वाया जातो.

कोलकाता

कोलकात्यातील वाहनांचा सरासरी वेग फक्त 17 किमी/तास आहे. येथील लोक 15 मिनिटांत सरासरी 4.3 किमी प्रवास करू शकतात. येथील वाहतुकीमुळे दरवर्षी वाया जाणाऱ्या 150 तासांच्या वेळेवरून वाहतुकीचा परिणाम लक्षणीय असल्याचे दिसून येते.

वाहनधारकांनो ‘ही’ एक चूक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट सस्पेंड! केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम केले अजूनच कडक

जयपूर

जयपूरमध्ये वाहनांची सरासरी गती 20.5 किमी प्रतितास आहे. येथे 15 मिनिटांत सरासरी 5.1 किमी अंतर कापले जाते. मात्र, वाहतूक कोंडीमुळे येथील नागरिकांचे दरवर्षी सुमारे 121 तासांचा वेळ वाया जातो.

चेन्नई

चेन्नईमध्ये वाहनांची सरासरी गती 19.2 किमी प्रतितास इतकी नोंदवण्यात आली आहे. नागरिकांना 15 मिनिटांत सरासरी 4.8 किमी अंतर पार करता येते. तरीही, ट्रॅफिकमुळे येथे दरवर्षी सुमारे 132 तासांचा वेळ वाया जातो.

हैदराबाद

हैदराबादमध्ये वाहनांची सरासरी गती 18.4 किमी प्रतितास आहे. येथे नागरिक 15 मिनिटांत सरासरी 4.6 किमी अंतरच कापू शकतात. परिणामी, वाहतूक कोंडीमुळे येथील नागरिकांचा दरवर्षी सुमारे 123 तासांचा वेळ वाया जातो.

एर्नाकुलम

या यादीत एर्नाकुलम नवव्या क्रमांकावर आहे. येथे वाहनांची सरासरी गती 20.1 किमी प्रतितास असून, नागरिक 15 मिनिटांत सरासरी 5.0 किमी अंतर पार करतात. तरीही, ट्रॅफिकच्या समस्येमुळे येथील लोकांचा दरवर्षी 118 तासांचा वेळ वाया जातो.

अहमदाबाद

अहमदाबादमध्ये वाहनांची सरासरी गती 20.7 किमी प्रतितास आहे आणि 15 मिनिटांत सरासरी 5.2 किमी अंतर पार केले जाते. मात्र, वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचा दरवर्षी सुमारे 106 तासांचा वेळ वाया जात असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

Web Title: Bengulru mumbai pune top 10 traffic cities where citizans spent more than 100 hours in traffic

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 09:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kia Syros विरुद्ध Mahindra XUV 3XO: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीच्या बाबतीत कोणत्या कारचा दर्जा टॉपचा
1

Kia Syros विरुद्ध Mahindra XUV 3XO: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीच्या बाबतीत कोणत्या कारचा दर्जा टॉपचा

बाइकप्रेमींनोsss ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त 350cc बाईक्स, दमदार परफॉर्मन्ससोबतच मिळणार उत्तम मायलेज
2

बाइकप्रेमींनोsss ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त 350cc बाईक्स, दमदार परफॉर्मन्ससोबतच मिळणार उत्तम मायलेज

वाहनधारकांनो ‘ही’ एक चूक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट सस्पेंड! केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम केले अजूनच कडक
3

वाहनधारकांनो ‘ही’ एक चूक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट सस्पेंड! केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम केले अजूनच कडक

दमदार फीचर्ससह Mahindra कडून Thar Roxx Star एडिशन लाँच, जाणून घ्या किंमत
4

दमदार फीचर्ससह Mahindra कडून Thar Roxx Star एडिशन लाँच, जाणून घ्या किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

Jan 24, 2026 | 09:37 PM
Kolhapur ZP Elecection : निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत; राधानगरी तालुक्यात राजकीय वातावरण शिगेला

Kolhapur ZP Elecection : निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत; राधानगरी तालुक्यात राजकीय वातावरण शिगेला

Jan 24, 2026 | 09:30 PM
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला; ‘या’ तारखेला होणार नाव जाहीर

पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला; ‘या’ तारखेला होणार नाव जाहीर

Jan 24, 2026 | 09:30 PM
Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Jan 24, 2026 | 09:30 PM
DC vs RCB, WPL 2026 : बलाढ्य RCB चे दिल्लीसमोर लोटांगण; जेमीमाह आर्मीसमोर 110 धावांचे लक्ष्य 

DC vs RCB, WPL 2026 : बलाढ्य RCB चे दिल्लीसमोर लोटांगण; जेमीमाह आर्मीसमोर 110 धावांचे लक्ष्य 

Jan 24, 2026 | 09:11 PM
Mumbai Local Mega Block: लोकल फेऱ्या रद्द…! मुंबईकरांचे होणार हाल, रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, पाहा कधी आणि कुठे?

Mumbai Local Mega Block: लोकल फेऱ्या रद्द…! मुंबईकरांचे होणार हाल, रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, पाहा कधी आणि कुठे?

Jan 24, 2026 | 09:10 PM
PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता

PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता

Jan 24, 2026 | 09:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM