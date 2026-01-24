‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

नुकतेच TomTom Traffic Index 2025 कडून एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. या रिपोर्टनुसार, देशातील टॉप 10 सर्वाधिक ट्रॅफिक शहरांमध्ये बेंगळुरू पहिल्या क्रमांकावर आहे, जिथे लोकांना दररोज मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिकच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. याच रिपोर्टच्या आधारे, आम्ही भारतातील टॉप 10 सर्वाधिक ट्रॅफिक-शहरांबद्दल जाणून घेऊयात.
टॉमटॉम इंडेक्सनुसार, बेंगळुरू या यादीत अव्वल स्थान पटकावला आहे. या शहरातील सरासरी वाहनांचा वेग फक्त 16.6 किमी/तास नोंदवला गेला. येथील रहिवासी 15 मिनिटांत सरासरी 4.2 किमी प्रवास करतात. शिवाय, लोक वर्षाला 168 तास वाहतूक कोंडीत वाया घालवतात.
दुसऱ्या क्रमांकावर पुणे आहे, जिथे सरासरी 18 किमी/ताशी वेग आहे आणि सरासरी 4.5 किमी अंतर 15 मिनिटांत पार केले जाते. येथील लोक वाहतुकीमुळे वर्षाला 152 तास वाया घालवतात.
स्वप्नगरी मुंबई शहरात वाहनांचा सरासरी वेग 20.8 किमी/तास आहे आणि 15 मिनिटांत कापलेले सरासरी अंतर 5.2 किमी आहे. मुंबईतील लोक दरवर्षी त्यांच्या वर्षातील 126 तास वाहतूकीत वाया घालवतात.
नवी दिल्लीतील वाहनांचा सरासरी वेग 25 किमी/तास आहे, जे या यादीतील सर्वाधिक आहे. लोक 15 मिनिटांत सरासरी 6.3 किमी प्रवास करू शकतात. असे असूनही, वाहतुकीमुळे दरवर्षी 104 तासांचा वेळ वाया जातो.
कोलकात्यातील वाहनांचा सरासरी वेग फक्त 17 किमी/तास आहे. येथील लोक 15 मिनिटांत सरासरी 4.3 किमी प्रवास करू शकतात. येथील वाहतुकीमुळे दरवर्षी वाया जाणाऱ्या 150 तासांच्या वेळेवरून वाहतुकीचा परिणाम लक्षणीय असल्याचे दिसून येते.
जयपूरमध्ये वाहनांची सरासरी गती 20.5 किमी प्रतितास आहे. येथे 15 मिनिटांत सरासरी 5.1 किमी अंतर कापले जाते. मात्र, वाहतूक कोंडीमुळे येथील नागरिकांचे दरवर्षी सुमारे 121 तासांचा वेळ वाया जातो.
चेन्नईमध्ये वाहनांची सरासरी गती 19.2 किमी प्रतितास इतकी नोंदवण्यात आली आहे. नागरिकांना 15 मिनिटांत सरासरी 4.8 किमी अंतर पार करता येते. तरीही, ट्रॅफिकमुळे येथे दरवर्षी सुमारे 132 तासांचा वेळ वाया जातो.
हैदराबादमध्ये वाहनांची सरासरी गती 18.4 किमी प्रतितास आहे. येथे नागरिक 15 मिनिटांत सरासरी 4.6 किमी अंतरच कापू शकतात. परिणामी, वाहतूक कोंडीमुळे येथील नागरिकांचा दरवर्षी सुमारे 123 तासांचा वेळ वाया जातो.
या यादीत एर्नाकुलम नवव्या क्रमांकावर आहे. येथे वाहनांची सरासरी गती 20.1 किमी प्रतितास असून, नागरिक 15 मिनिटांत सरासरी 5.0 किमी अंतर पार करतात. तरीही, ट्रॅफिकच्या समस्येमुळे येथील लोकांचा दरवर्षी 118 तासांचा वेळ वाया जातो.
अहमदाबादमध्ये वाहनांची सरासरी गती 20.7 किमी प्रतितास आहे आणि 15 मिनिटांत सरासरी 5.2 किमी अंतर पार केले जाते. मात्र, वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचा दरवर्षी सुमारे 106 तासांचा वेळ वाया जात असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.