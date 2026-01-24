Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kia Syros विरुद्ध Mahindra XUV 3XO: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीच्या बाबतीत कोणत्या कारचा दर्जा टॉपचा

भारतीय बाजारात नेहमीच ग्राहक एसयूव्ही वाहनांना जास्त प्राधान्य देत असतात. या सेगमेंटमध्ये Mahindra XUV 3XO आणि Kia Syros या दोन्ही लोकप्रिय कार.

Updated On: Jan 24, 2026 | 05:42 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतीय ऑटो बाजरात एसयूव्हीला सर्वाधिक मागणी
  • Mahindra XUV 3XO आणि Kia Syros या दोन्ही लोकप्रिय कार
  • मात्र, दोन्ही एसयूव्हींमध्ये बेस्ट कोण? चला जाणून घेऊयात
कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंट भारतात वेगाने लोकप्रिय होत आहे. आज जर एखादी व्यक्ती कार खरेदी करायला जाते, तेव्हा त्यांची पहिली पसंती ही SUV कार्सलाच असते. एसयूव्ही कार दिसण्यात तर मस्क्युलर असतातच मात्र त्या परफॉर्मन्समध्ये सुद्धा दमदार असतात. एकंदरीत ग्राहकांचा प्रतिसाद पाहता मार्केटमध्ये अनेक कार उत्पादक कंपन्या एसयूव्ही ऑफर करत आहेत. अशाच दोन लोकप्रिय एसयूव्ही म्हणजे Kia Syros आणि Mahindra XUV 3XO. किआ सायरोस आणि महिंद्रा एक्सयूव्ही 3एक्सओ या दोन लोकप्रिय एसयूव्ही आहेत, ज्या चार मीटरपेक्षा कमी आकाराच्या असूनही एक शक्तिशाली पॅकेज देतात. मात्र, दोघांमध्ये बेस्ट कोण? जाणून घ्या.

किमतीत कोणती कार मारते बाजी?

किआ सायरोसची सुरुवातीची किंमत सुमारे 8.67 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांपासून होते, ज्यामुळे ती थोडी प्रीमियम वाटते. दुसरीकडे, महिंद्रा XUV 3XO ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 7.28 लाख (एक्स-शोरूम) पासून होते, ज्यामुळे ती बजेट-फ्रेंडली पर्याय बनते. बजेटमध्ये असलेल्या SUV खरेदीदारांसाठी, XUV 3XO एक सोपा आणि परवडणारी एसयूव्ही ठरेल.

इंजिन आणि परफॉर्मन्समधील फरक

किया सायरोसमध्ये 1.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे जे 118 bhp निर्माण करते, तर 1.5-लिटर डिझेल इंजिन 114 bhp निर्माण करते. महिंद्रा XUV 3XO परफॉर्मन्सच्या बाबतीत थोडीशी पुढे असल्याचे दिसून येते, कारण त्याचे पेट्रोल इंजिन 111 bhp ते 131 bhp पर्यंतची पॉवर निर्माण करते. शिवाय, त्याचे 1.5-लिटर डिझेल इंजिन 300 Nm चा मजबूत टॉर्क निर्माण करते, जे हायवे ड्रायव्हिंग दरम्यान खूप उपयुक्त आहे.

मायलेज आणि स्पेस

मायलेजच्या बाबतीत Kia Syros पेट्रोल व्हेरिएंटमध्ये सुमारे 18.2 kmpl, तर डिझेल व्हेरिएंटमध्ये 20.75 kmpl पर्यंत मायलेज देते. दुसरीकडे, Mahindra XUV 3XO पेट्रोलमध्ये सुमारे 20.1 kmpl आणि डिझेलमध्ये 21.2 kmpl पर्यंत मायलेज ऑफर करते. त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी आणि कमी इंधनखर्चाच्या दृष्टीने XUV 3XO अधिक किफायतशीर ठरते.

स्पेसच्या बाबतीत, Kia Syros मध्ये 465 लिटरचे मोठे बूट स्पेस देण्यात आले असून, फॅमिली वापरासाठी ही SUV अधिक प्रॅक्टिकल ठरते. तर Mahindra XUV 3XO मध्ये मागील प्रवाशांसाठी उत्तम लेगरूम मिळते, ज्यामुळे लांब प्रवास अधिक आरामदायक होतो.

फीचर्स आणि सेफ्टी: कोणती कार पुढे?

Kia Syros मध्ये पॅनोरमिक सनरूफ, ड्युअल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स आणि लेव्हल-2 ADAS यांसारखी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत. तर Mahindra XUV 3XO मध्येही 360-डिग्री कॅमेरा, मोठी टचस्क्रीन आणि लेव्हल-2 ADAS सारखी आधुनिक फीचर्स मिळतात.

ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दोन्ही SUVना Bharat NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. एकूणच, जर तुम्हाला प्रीमियम फीचर्स आणि जास्त बूट स्पेस हवे असतील, तर Kia Syros हा उत्तम पर्याय ठरतो. मात्र, कमी किंमत, अधिक मायलेज आणि दमदार परफॉर्मन्स शोधत असाल, तर Mahindra XUV 3XO अधिक योग्य पर्याय आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 05:42 PM

