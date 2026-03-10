26 KM चा मायलेज, 360 डिग्री कॅमेरा आणि किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी!14 लाख घरांची पसंती ठरली ‘ही’ कार

आजही जेव्हा एखादा कार खरेदीदार 7 सीटर कार खरेदी करण्यास जातो, तेव्हा आपसूकच तो पहिले प्राधान्य मारुती एर्टिगाला देतो. ही कार भारतीय एमपीव्ही सेगमेंटची राणी बनली असून गेल्या अनेक वर्षांपासून ही कार नंबर 1 कार ठरली आहे.
एर्टिगा कारच्या यशाचा अंदाज यावरून लावता येतो की भारतात लाँच झाल्यापासून तिने 14 लाखांहून अधिक युनिट्स विकल्या आहेत. देशात या कारची सुरुवात 1117 युनिट्सच्या विक्रीने झाली. आता, एका आर्थिक वर्षात तिचे जवळजवळ 200000 युनिट्स विकली जात आहे.
आर्थिक वर्ष 2026 मार्चमध्ये संपेल, परंतु फेब्रुवारीपर्यंत 1,81,783 युनिट्स विकल्या गेल्या आहेत. याचा अर्थ असा की आर्थिक वर्ष 2026 ही आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री नोंदवण्याच्या तयारीत आहे. चला एर्टिगाच्या विक्री प्रवासावर एक नजर टाकूया.
भारतामधील Maruti Ertiga च्या विक्रीच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर, मार्च 2012 मध्ये या MPV ची सुरुवात 1,117 युनिट्सच्या विक्रीसह झाली होती. त्यानंतर FY2013 मध्ये तिच्या 76,375 युनिट्सची विक्री झाली.
FY2014 मध्ये विक्री 59,822 युनिट्स इतकी राहिली आणि वर्षानुवर्षांच्या तुलनेत 21.67 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. त्यानंतर FY2015 मध्ये विक्री 62,230 युनिट्स झाली आणि 4.03 टक्के वाढ दिसून आली. FY2016 मध्ये 60,452 युनिट्स विकल्या गेल्या आणि 2.86 टक्के घट झाली.
यानंतर FY2017 मध्ये विक्री 63,527 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आणि 5.09 टक्के वाढ झाली. FY2018 मध्ये 66,141 युनिट्स विकल्या गेल्या, ज्यात 4.11 टक्के वाढ झाली. FY2019 मध्ये विक्री 65,263 युनिट्स इतकी झाली आणि 1.33 टक्क्यांची घट नोंदली गेली.
FY2020 मध्ये Ertiga ने चांगली कामगिरी करत 90,543 युनिट्सची विक्री केली आणि वर्षानुवर्षांच्या तुलनेत 38.74 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली.
FY2021 मध्ये विक्री 88,571 युनिट्स इतकी राहिली आणि 2.18 टक्के घट झाली. मात्र FY2022 पासून या MPV ने पुन्हा वेग पकडला आणि 1,17,150 युनिट्सची विक्री झाली, ज्यात 32.27 टक्के वाढ झाली.
यानंतर FY2023 मध्ये विक्री 1,27,679 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आणि 8.99 टक्के वाढ झाली. FY2024 मध्ये 1,49,757 युनिट्स विकल्या गेल्या, ज्यात 17.30 टक्के वाढ नोंदवली गेली.
FY2025 मध्ये Ertiga ने विक्रीचा नवा टप्पा गाठत 1,90,974 युनिट्सची विक्री केली आणि 27.52 टक्के वाढ मिळवली. FY2026 आर्थिक वर्ष अजून पूर्ण झालेले नसले तरी आतापर्यंत 1,81,783 युनिट्सची विक्री झाली आहे आणि 4.37 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.