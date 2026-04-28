Updated Hyundai Ioniq 5 भारतीय बाजारात लॉन्च! देण्यात आला प्रीमियम लुक

वाहन निर्माता Hyundai Motor Company ने भारतीय बाजारात आपली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Ioniq 5 चे अपडेटेड व्हर्जन लॉन्च केले आहे. नव्या अपडेट्समुळे ही एसयूवी अधिक आकर्षक आणि प्रगत फीचर्ससह सादर करण्यात आली आहे. कंपनीने डिझाइन, फीचर्स आणि बॅटरी क्षमतेमध्ये महत्त्वाचे बदल केले असून त्यामुळे या सेगमेंटमध्ये ती अधिक मजबूत पर्याय ठरते.
डिझाइनबाबत बोलायचे झाले तर नवीन आयोनिक 5 मध्ये रियर बंपर अपडेट करण्यात आला आहे. यासोबतच फ्रंट आणि रियर स्किड प्लेट, नवीन अलॉय व्हील्स, रियर स्पॉइलर, अपडेटेड फ्रंट बंपर, हेडलाइट्स आणि टेललॅम्प देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या एसयूवीचा लुक अधिक मॉडर्न आणि प्रीमियम झाला आहे. इंटीरियरमध्येही अनेक बदल करण्यात आले असून नवीन स्टीयरिंग व्हील, ड्युअल 62.5 सेमी इंफोटेनमेंट आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, हीटेड आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग आणि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यांचा समावेश आहे. याशिवाय वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो, अॅपल कारप्ले, ब्लूलिंक कनेक्टिव्हिटी आणि ओव्हर-द-एअर अपडेट्ससारखे फीचर्सही देण्यात आले आहेत.
या अपडेटमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे बॅटरी. नवीन Hyundai Ioniq 5 मध्ये 84 kWh क्षमतेचा मोठा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे, ज्यामुळे ही एसयूवी एका चार्जमध्ये सुमारे 690 किलोमीटरपर्यंतची रेंज देते. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ही गाडी उत्तम पर्याय ठरते.
किंमतीबाबत सांगायचे झाले तर या इलेक्ट्रिक एसयूवीची एक्स-शोरूम किंमत 55.70 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंटमध्ये तिचा थेट मुकाबला Kia EV6 आणि BYD Sealion 7 यांसारख्या गाड्यांशी होणार आहे.
एकूणच, अपडेटेड Hyundai Ioniq 5 ही आकर्षक डिझाइन, दमदार रेंज आणि आधुनिक फीचर्समुळे भारतीय बाजारात प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे आली आहे.