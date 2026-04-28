Aviation Crisis: हवाई वाहतूक क्षेत्रात खळबळ! विमान कंपन्यांचा इशारा, Air India सह बड्या कंपन्यांची उड्डाणे होऊ शकतात बंद

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या आपल्या सर्वात कठीण काळातून जात आहे. देशातील प्रमुख विमान कंपन्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर एटीएफच्या (ATF) गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमधून तात्काळ दिलासा मिळाला नाही.

Updated On: Apr 28, 2026 | 07:41 PM
  • विमान वाहतूक क्षेत्र सर्वात कठीण काळात
  • FIA नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला पत्र
  • ATF वरील शुल्क कमी करण्याची मागणी
Aviation Crisis In India : भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या आपल्या सर्वात कठीण काळातून जात आहे. देशातील प्रमुख विमान कंपन्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर ATF च्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमधून तात्काळ दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांना आपली उड्डाणे थांबवावी लागतील.

FIA नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला पत्र :

फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने (FIA) नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्राद्वारे हा इशारा दिला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाईसजेट या फेडरेशनच्या सदस्य आहेत. एफआयएने नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे विमान इंधनाच्या किमती, करांमध्ये सवलत देण्याची आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी एकसमान दर प्रणाली पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ

FIA ने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, तर अनेक प्रदेशांतील हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे परिचालन खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चापैकी सुमारे ४० टक्के खर्च एटीएफवर होतो. “देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांमध्ये कोणतीही अनिश्चित दरनिश्चिती किंवा एटीएफच्या किमतीत अवाजवी वाढ झाल्यास विमान कंपन्यांना मोठे नुकसान होईल आणि त्यामुळे विमानांची उड्डाणे थांबवावी लागतील, परिणामी उड्डाणे रद्द होऊ शकतात,” असे एफआयएने २६ एप्रिलच्या पत्रात म्हटले आहे.

ATF वरील शुल्क कमी करण्याची मागणी

विमान कंपन्यांनी एटीएफवरील ११ टक्के उत्पादन शुल्क तात्पुरते स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, वाढत्या इंधन किमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे खर्च आणखी वाढला आहे. विमान कंपन्यांच्या संघटनेनुसार, सरकारने गेल्या महिन्यात देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एटीएफची दरवाढ प्रति लिटर १५ रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवली, परंतु आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी दरात प्रति लिटर ७३ रुपयांची वाढ केली. याचा जागतिक उड्डाणांवर गंभीर परिणाम झाला असून एप्रिलमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे.

विमान कंपन्यांनी इशारा दिला

एफआयएच्या मते, सध्याच्या प्रणालीमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांमध्ये असमतोल निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण नेटवर्क अव्यवहार्य आणि अशाश्वत बनले आहे. विमान कंपन्यांनी इशारा दिला आहे की, जर सध्याची दररचना अशीच सुरू राहिली, तर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणे चालवणे अशक्य होईल आणि त्यामुळे हा उद्योग एका गंभीर संकटात सापडू शकतो.

Published On: Apr 28, 2026 | 07:41 PM

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

May 16, 2026 | 07:42 PM
मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

May 16, 2026 | 07:37 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना तुरंत पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना तुरंत पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

May 16, 2026 | 07:24 PM
Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

May 16, 2026 | 07:21 PM
फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

May 16, 2026 | 07:19 PM
Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

May 16, 2026 | 06:58 PM

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM