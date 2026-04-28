मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ एप्रिलच्या रात्री या कुटुंबाने आपल्या घरी काही नातेवाईकांना जेवणासाठी बोलावले होते. नऊ जणांनी एकत्र जेवण केले, त्यानंतर नातेवाईक आपापल्या घरी निघून गेले. त्याच रात्री उशिरा, पहाटे १:०० ते १:३० च्या सुमारास, अब्दुल्ला डोकडिया, त्यांची पत्नी नसरीन डोकडिया आणि त्यांच्या मुली आयेशा व झैनब यांनी कलिंगड खाल्ले. कलिंगड खाल्ल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच या चौघांची प्रकृती बिघडू लागली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी २६ एप्रिल रोजी या चौघांनाही उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास होऊ लागला; परिणामी, कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले.
चिकन बिर्याणी आणि कलिंगड खाल्ल्याने मृत्यू होऊ शकतो का? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं सत्य
तेथून, त्यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याने, त्यांना जे.जे. रुग्णालयात हलवण्यात आले. जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, परंतु एकामागून एक अशा प्रकारे त्या चौघांचाही मृत्यू झाला. सर्वात आधी मृत्यूमुखी पडणारी व्यक्ती म्हणजे त्यांची सर्वात धाकटी मुलगी, १३ वर्षीय झैनब, जिचा मृत्यू सकाळी १०:१५ च्या सुमारास झाला. त्यानंतर काही अंतराने, थोड्याच वेळात कुटुंबातील इतर तीन सदस्यांचाही मृत्यू झाला. या प्रकरणी जे.जे. मार्ग पोलीस ठाण्यात ‘अपघाती मृत्यू’ची नोंद करण्यात आली आहे.
उपायुक्त (DCP) प्रवीण मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ एप्रिल रोजी नातेवाईकांसोबत जेवण झाल्यानंतर, रात्री उशिरा या कुटुंबाने कलिंगड खाल्ले होते. त्यानंतर कुटुंबातील चार सदस्यांची प्रकृती बिघडली आणि रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच त्या चौघांचाही मृत्यू झाला. मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून, नमुने गोळा करून ते फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.
चिकन बिर्याणीनंतर कलिंगड खाणे ठरले घातक! मुंबईत एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; पोस्टमॉर्टम अहवालातून उलगडणार रहस्य