बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘फॉर्च्युनर’! भारतातील राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांची पहिली पसंती का? जाणून घ्या

Updated On: Jul 08, 2026 | 07:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

टोयोटा फॉर्च्युनर ही दमदार बांधणी, विश्वासार्हता, आकर्षक रोड प्रेझेन्स आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्समुळे राजकारणी, उद्योगपती तसेच सामान्य ग्राहकांचीही पसंतीची एसयूव्ही ठरली आहे. तिच्या लोकप्रियतेमागे केवळ प्रतिमा नसून टिकाऊपणा, सुरक्षितता, चांगली रीसेल व्हॅल्यू आणि सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवरील उत्कृष्ट कामगिरी ही प्रमुख कारणे आहेत.

‘फॉर्च्युनर’! भारतातील राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांची पहिली पसंती का? जाणून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय रस्त्यांवर एखादी मोठी, दमदार आणि रुबाबदार एसयूव्ही दिसली की अनेकांच्या तोंडून पहिले नाव निघते ते म्हणजे टोयोटा फॉर्च्युनर. अनेक राजकारणी, उद्योगपती, अधिकारी आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या ताफ्यात ही गाडी हमखास दिसते. त्यामुळे अनेकदा “राजकारण्यांची गाडी” किंवा “भाई लोकांची पसंती” अशी तिची ओळख झाली आहे. पण यामागचे खरे कारण काय आहे? चला जाणून घेऊया.

फॉर्च्युनरची ताकद

फॉर्च्युनरची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिची मजबूत बांधणी. खराब रस्ते, डोंगराळ भाग किंवा लांबचा प्रवास असो, ही एसयूव्ही सहजपणे सर्व परिस्थितींना तोंड देते. भारतातील अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही ही गाडी विश्वासार्ह मानली जाते. या गाडीचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची दमदार रोड प्रेझेन्स. मोठा आकार, उंच ग्राउंड क्लिअरन्स आणि आकर्षक डिझाइन यामुळे फॉर्च्युनर रस्त्यावर सहज लक्ष वेधून घेते. अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांना जाणाऱ्या राजकारण्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची मानली जाते.

Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या

इंजिन अनुभव

फॉर्च्युनरमध्ये शक्तिशाली डिझेल इंजिन उपलब्ध आहे. त्यामुळे महामार्गावर वेगवान प्रवास करतानाही गाडी स्थिर राहते. मोठ्या ताफ्यासोबत प्रवास करताना किंवा लांब अंतर पार करताना ही गाडी आरामदायी अनुभव देते. टोयोटा कंपनीची विश्वासार्हता हेही एक मोठे कारण आहे. फॉर्च्युनरची देखभाल तुलनेने सोपी असून तिची टिकाऊपणासाठी चांगली ओळख आहे. अनेक वर्षे वापरूनही तिची कार्यक्षमता टिकून राहते. याशिवाय, या गाडीची रीसेल व्हॅल्यूही चांगली असल्यामुळे ग्राहकांचा तिच्यावर विश्वास कायम आहे.

कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!

सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षेच्या बाबतीतही फॉर्च्युनर आघाडीवर आहे. अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स, मजबूत बॉडी आणि विश्वासार्ह ब्रेकिंग सिस्टममुळे ही एसयूव्ही सुरक्षित मानली जाते. त्यामुळे कुटुंबासोबत प्रवास करणारे ग्राहकही तिला पसंती देतात. मात्र, “फॉर्च्युनर म्हणजे फक्त राजकारणी किंवा भाई लोकांची गाडी” असा समज पूर्णपणे योग्य नाही. डॉक्टर, उद्योजक, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक तसेच प्रवासाची आवड असलेले अनेक सामान्य ग्राहकही ही गाडी वापरतात. तिची लोकप्रियता ही तिच्या गुणवत्तेमुळे आणि विश्वासार्हतेमुळे आहे.

आज भारतीय बाजारात अनेक आधुनिक एसयूव्ही उपलब्ध असल्या तरी फॉर्च्युनरने स्वतःची वेगळी ओळख कायम ठेवली आहे. मजबूत बांधणी, दमदार इंजिन, आकर्षक लूक आणि दीर्घकाळ टिकणारी गुणवत्ता यामुळे ही एसयूव्ही अजूनही अनेकांची पहिली पसंती आहे. त्यामुळे फॉर्च्युनरची ओळख केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित नसून, ती भारतीय बाजारातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह एसयूव्हींपैकी एक म्हणून कायम आहे.

Web Title: Why fortuner car is famous for politicians car auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KTM बाईक! विक्रीत सुपरहीट, इमेजमध्ये ट्रोल! भारतीय तरुणाईची लाडकी KTM सोशल मीडियावर ‘छपरी बाईक’ का ठरली?
1

KTM बाईक! विक्रीत सुपरहीट, इमेजमध्ये ट्रोल! भारतीय तरुणाईची लाडकी KTM सोशल मीडियावर ‘छपरी बाईक’ का ठरली?

टीव्हीएस अपाचेची ‘तू रेस लगा’ मोहीम, ट्रॅकपासून रस्त्यापर्यंत, 70 लाख प्रवासांचा टप्पा
2

टीव्हीएस अपाचेची ‘तू रेस लगा’ मोहीम, ट्रॅकपासून रस्त्यापर्यंत, 70 लाख प्रवासांचा टप्पा

किया इंडियाची आणखी एक कामगिरी; ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस २०२६’मध्ये मानाचा सन्मान
3

किया इंडियाची आणखी एक कामगिरी; ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस २०२६’मध्ये मानाचा सन्मान

पुणे ऑफरोडरस; फक्त तुमच्यासाठी! ‘या’ आहेत पुण्यातील टॉप ५ ऑफरोडींगचं प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजन्सीज!
4

पुणे ऑफरोडरस; फक्त तुमच्यासाठी! ‘या’ आहेत पुण्यातील टॉप ५ ऑफरोडींगचं प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजन्सीज!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘फॉर्च्युनर’! भारतातील राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांची पहिली पसंती का? जाणून घ्या

‘फॉर्च्युनर’! भारतातील राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांची पहिली पसंती का? जाणून घ्या

Jul 08, 2026 | 07:06 PM
मोठी बातमी ! कॅबिनेट बैठक सोडून एकनाथ शिंदे शरद पवारांच्या भेटीला; बंद दालनाआड नेमकी काय चर्चा?

मोठी बातमी ! कॅबिनेट बैठक सोडून एकनाथ शिंदे शरद पवारांच्या भेटीला; बंद दालनाआड नेमकी काय चर्चा?

Jul 08, 2026 | 06:59 PM
PCMC News: नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह रोखणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; पिंपरी-चिंचवडमध्ये होणार सर्वंकष आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा

PCMC News: नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह रोखणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; पिंपरी-चिंचवडमध्ये होणार सर्वंकष आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा

Jul 08, 2026 | 06:56 PM
सनफीस्ट डार्क फँटसीचा नवा उपक्रम! ग्राहकांसाठी शाहरुख खानसोबतचा खास अनुभव देत ‘हर दिल की फँटसी’ साकारली

सनफीस्ट डार्क फँटसीचा नवा उपक्रम! ग्राहकांसाठी शाहरुख खानसोबतचा खास अनुभव देत ‘हर दिल की फँटसी’ साकारली

Jul 08, 2026 | 06:53 PM
Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

Jul 08, 2026 | 06:52 PM
Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, हवामान विभागाचा अलर्ट काय?

Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, हवामान विभागाचा अलर्ट काय?

Jul 08, 2026 | 06:50 PM
Ramesh Mhatre Arrest: महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना अटक

Ramesh Mhatre Arrest: महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना अटक

Jul 08, 2026 | 06:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा