‘फॉर्च्युनर’! भारतातील राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांची पहिली पसंती का? जाणून घ्या

टोयोटा फॉर्च्युनर ही दमदार बांधणी, विश्वासार्हता, आकर्षक रोड प्रेझेन्स आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्समुळे राजकारणी, उद्योगपती तसेच सामान्य ग्राहकांचीही पसंतीची एसयूव्ही ठरली आहे. तिच्या लोकप्रियतेमागे केवळ प्रतिमा नसून टिकाऊपणा, सुरक्षितता, चांगली रीसेल व्हॅल्यू आणि सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवरील उत्कृष्ट कामगिरी ही प्रमुख कारणे आहेत.
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विस्तार
भारतीय रस्त्यांवर एखादी मोठी, दमदार आणि रुबाबदार एसयूव्ही दिसली की अनेकांच्या तोंडून पहिले नाव निघते ते म्हणजे टोयोटा फॉर्च्युनर. अनेक राजकारणी, उद्योगपती, अधिकारी आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या ताफ्यात ही गाडी हमखास दिसते. त्यामुळे अनेकदा “राजकारण्यांची गाडी” किंवा “भाई लोकांची पसंती” अशी तिची ओळख झाली आहे. पण यामागचे खरे कारण काय आहे? चला जाणून घेऊया.
फॉर्च्युनरची ताकद
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फॉर्च्युनरची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिची मजबूत बांधणी. खराब रस्ते, डोंगराळ भाग किंवा लांबचा प्रवास असो, ही एसयूव्ही सहजपणे सर्व परिस्थितींना तोंड देते. भारतातील अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही ही गाडी विश्वासार्ह मानली जाते. या गाडीचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची दमदार रोड प्रेझेन्स. मोठा आकार, उंच ग्राउंड क्लिअरन्स आणि आकर्षक डिझाइन यामुळे फॉर्च्युनर रस्त्यावर सहज लक्ष वेधून घेते. अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांना जाणाऱ्या राजकारण्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची मानली जाते.
फॉर्च्युनरमध्ये शक्तिशाली डिझेल इंजिन उपलब्ध आहे. त्यामुळे महामार्गावर वेगवान प्रवास करतानाही गाडी स्थिर राहते. मोठ्या ताफ्यासोबत प्रवास करताना किंवा लांब अंतर पार करताना ही गाडी आरामदायी अनुभव देते. टोयोटा कंपनीची विश्वासार्हता हेही एक मोठे कारण आहे. फॉर्च्युनरची देखभाल तुलनेने सोपी असून तिची टिकाऊपणासाठी चांगली ओळख आहे. अनेक वर्षे वापरूनही तिची कार्यक्षमता टिकून राहते. याशिवाय, या गाडीची रीसेल व्हॅल्यूही चांगली असल्यामुळे ग्राहकांचा तिच्यावर विश्वास कायम आहे.
सुरक्षेच्या बाबतीतही फॉर्च्युनर आघाडीवर आहे. अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स, मजबूत बॉडी आणि विश्वासार्ह ब्रेकिंग सिस्टममुळे ही एसयूव्ही सुरक्षित मानली जाते. त्यामुळे कुटुंबासोबत प्रवास करणारे ग्राहकही तिला पसंती देतात. मात्र, “फॉर्च्युनर म्हणजे फक्त राजकारणी किंवा भाई लोकांची गाडी” असा समज पूर्णपणे योग्य नाही. डॉक्टर, उद्योजक, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक तसेच प्रवासाची आवड असलेले अनेक सामान्य ग्राहकही ही गाडी वापरतात. तिची लोकप्रियता ही तिच्या गुणवत्तेमुळे आणि विश्वासार्हतेमुळे आहे.
आज भारतीय बाजारात अनेक आधुनिक एसयूव्ही उपलब्ध असल्या तरी फॉर्च्युनरने स्वतःची वेगळी ओळख कायम ठेवली आहे. मजबूत बांधणी, दमदार इंजिन, आकर्षक लूक आणि दीर्घकाळ टिकणारी गुणवत्ता यामुळे ही एसयूव्ही अजूनही अनेकांची पहिली पसंती आहे. त्यामुळे फॉर्च्युनरची ओळख केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित नसून, ती भारतीय बाजारातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह एसयूव्हींपैकी एक म्हणून कायम आहे.
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