  • Pune Crime Heartbreaking Woman Jumps From 8th Floor Right Before Her Husbands Eyes Chilling Suicide Video Surfaces

Pune Crime: हृदयद्रावक! नवऱ्याच्या डोळ्यांसमोर आठव्या मजल्यावरून महिलेने मारली उडी; आत्महत्येचा थरकाप उडवणारा Video समोर

एका महिलेने आपल्या नवऱ्याच्या डोळ्यादेखत आठव्या मजल्यावरून उडी मारल्याचे धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रतिभाला तीन अपत्य आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 12:26 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • तळेगावातील सोसायटीत महिलेने आठव्या मजल्यावरून उडी मारली.
  • पतीने वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण हात सुटला.
  • पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक आणि थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्या नवऱ्याच्या डोळ्यादेखत आठव्या मजल्यावरून उडी मारल्याचे धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घडलेली घटना कातवी येथील स्थित असलेल्या विटीपी अर्बन लाइफ सोसायटीत घडली.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव प्रतिभा मनीष शंकर (वय 34) कसे आहे. शनिवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास प्रतिभा शंकराचानकपणे आपल्या फ्लॅटच्या बालकांनी धावत दिली आणि तिने आठव्या मजल्यावर मुळे मारत आत्महत्या केली. बाल्कनीच्या कठड्यावर चढून तिच्या पतीने तिचा हात पकडला मात्र काही सेकंदात प्रतिभाचा हात सुटला आणि ती खाली कोसळली.

या घटनेने खळबळ उडाली

ती जमिनीवर आढळल्याने सोसायटीत एकच गोंधळ उडाला. तातडीने प्रतिभाला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र डॉक्टरांनी तपासणी अंती तिला मृत घोषित केले. या दुर्दैवी घटनेने शोककळा पसरली आहे.

आत्महत्या का केली?

प्रतिभाने हा टोकाचा निर्णय कुटुंबाच्यावादातून उचलण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रतिभाला तीन अपत्य असून आता त्यांच्या डोक्यावरून मायेचा हात हरपला आहे. या आत्महत्या मागील कारण अद्याप समोर आलेले नसून या घटनेची तपासणी करत आहेत. याप्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

राज्यातील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, केशवनगर येथील कचरा डेपोच्या रोडलगत गळा दाबून तरुणीचा खुन करुन तिला फेकून दिलेल्या प्रकरणाचा उलघडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गुन्हे शाखा आणि मुंढवा पोलिसांनी एका कॅबचालकाला याप्रकरणी अटक केली असून, पैशांच्या वादातून हा खून झाल्याचे समोर आले आहे. गोरखनाथ देवराम शिंदे (वय ४२, रा. विडी कामगार वसाहत, चंदननगर) असे या कॅबचालकाचे नाव आहे. आफरीन सलीम पठाण (वय २९, रा. वडगाव शेरी) असे खुन झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: प्रतिभा मनीष शंकर असे महिलेचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पुण्यातील तळेगाव दाभाडे येथील व्हिटीपी अर्बन लाईफ सोसायटीत घटना घडली.

  • Que: महिलेचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: आठव्या मजल्यावरून खाली पडल्याने तिचा मृत्यू झाला.

Published On: May 11, 2026 | 12:26 PM

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

