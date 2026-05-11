Pune Crime: हृदयद्रावक! नवऱ्याच्या डोळ्यांसमोर आठव्या मजल्यावरून महिलेने मारली उडी; आत्महत्येचा थरकाप उडवणारा Video समोर

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव प्रतिभा मनीष शंकर (वय 34) कसे आहे. शनिवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास प्रतिभा शंकराचानकपणे आपल्या फ्लॅटच्या बालकांनी धावत दिली आणि तिने आठव्या मजल्यावर मुळे मारत आत्महत्या केली. बाल्कनीच्या कठड्यावर चढून तिच्या पतीने तिचा हात पकडला मात्र काही सेकंदात प्रतिभाचा हात सुटला आणि ती खाली कोसळली.
ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कट उधळला! वाघोली पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल…
या घटनेने खळबळ उडाली
ती जमिनीवर आढळल्याने सोसायटीत एकच गोंधळ उडाला. तातडीने प्रतिभाला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र डॉक्टरांनी तपासणी अंती तिला मृत घोषित केले. या दुर्दैवी घटनेने शोककळा पसरली आहे.
आत्महत्या का केली?
प्रतिभाने हा टोकाचा निर्णय कुटुंबाच्यावादातून उचलण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रतिभाला तीन अपत्य असून आता त्यांच्या डोक्यावरून मायेचा हात हरपला आहे. या आत्महत्या मागील कारण अद्याप समोर आलेले नसून या घटनेची तपासणी करत आहेत. याप्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
पुण्यात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर
राज्यातील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, केशवनगर येथील कचरा डेपोच्या रोडलगत गळा दाबून तरुणीचा खुन करुन तिला फेकून दिलेल्या प्रकरणाचा उलघडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गुन्हे शाखा आणि मुंढवा पोलिसांनी एका कॅबचालकाला याप्रकरणी अटक केली असून, पैशांच्या वादातून हा खून झाल्याचे समोर आले आहे. गोरखनाथ देवराम शिंदे (वय ४२, रा. विडी कामगार वसाहत, चंदननगर) असे या कॅबचालकाचे नाव आहे. आफरीन सलीम पठाण (वय २९, रा. वडगाव शेरी) असे खुन झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे.
Rupali Chakankar SIT Inquiry : रुपाली चाकणकरांची ६ तास ‘एसआयटी’ चौकशी; अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत वाढ
Ans: प्रतिभा मनीष शंकर असे महिलेचे नाव होते.
Ans: पुण्यातील तळेगाव दाभाडे येथील व्हिटीपी अर्बन लाईफ सोसायटीत घटना घडली.
Ans: आठव्या मजल्यावरून खाली पडल्याने तिचा मृत्यू झाला.