Agni MIRV Missile: भारताचा ‘दिव्यास्त्र’ प्रहार! ड्रॅगनला बसला ताकदीचा जबरदस्त धक्का; गुप्तहेर जहाज तैनातीही ठरली निष्फळ

Agni MIRV Missile Test India 2026 : भारतीय संरक्षण क्षेत्रासाठी शुक्रवारी एक ऐतिहासिक क्षण उजाडला. ओडिशाच्या किनाऱ्यावरील डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम बेटावरून भारताने जेव्हा अग्नी क्षेपणास्त्राची ‘एमआयआरव्ही’ (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) चाचणी घेतली, तेव्हा केवळ क्षेपणास्त्रच अवकाशात झेपावले नाही, तर भारताने जागतिक संरक्षण नकाशावर आपली एक नवी ओळख निर्माण केली. मात्र, या यशाच्या पडद्यामागे एक मोठा संघर्ष सुरू होता. भारताच्या या चाचणीची माहिती चोरण्यासाठी चीनने हिंद महासागरात आपले अत्याधुनिक ‘दा यांग हाओ’ हे गुप्तहेर जहाज तैनात केले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने जेव्हा या चाचणीसाठी ‘नोटॅम’ (NOTAM) म्हणजेच विमान आणि जहाजांसाठी धोक्याची सूचना जारी केली, तेव्हापासूनच चिनी जहाजांच्या हालचाली वाढल्या होत्या. ‘दा यांग हाओ’ हे जहाज अधिकृतपणे संशोधन जहाज म्हणून मिरवत असले, तरी प्रत्यक्षात ते रडार आणि सेन्सर्सनी सज्ज असलेले हेरगिरीचे केंद्र आहे. क्षेपणास्त्राचा वेग, त्याचा मार्ग (Trajectory) आणि अचूकता मोजण्यासाठी चीनने हे जहाज चाचणी क्षेत्राच्या अत्यंत जवळ आणले होते. गेल्या काही वर्षांत चिनी जहाजांच्या अशा घुसखोरीमुळे भारताला अनेकदा आपल्या चाचण्या पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या, पण यावेळी भारताने चीनच्या अडथळ्यांना न जुमानता आपला संकल्प पूर्ण केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Shashi Tharoor: लोकशाहीचा हा कोणता खेळ? BJPचा 30 लाखांनी विजय पण वगळले 34 लाख मतदार; शशी थरूर यांचा बंगाल ‘डाटा’ VIRAL
आतापर्यंत जगातील केवळ अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन या पाच देशांकडेच एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान होते. आता भारत या यादीत सहावा देश बनला आहे. या तंत्रज्ञानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे क्षेपणास्त्र अवकाशात गेल्यावर त्याचे विभाजन होते आणि ते एकाच वेळी वेगवेगळ्या शहरांवर किंवा लष्करी तळांवर हल्ला करू शकते. चीनकडे सध्या अशी कोणतीही संरक्षण प्रणाली नाही, जी एकाच वेळी येणाऱ्या अनेक अण्वस्त्रांना रोखू शकेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारताच्या एकाच अग्नी क्षेपणास्त्राने चीनची अनेक मोठी शहरे एकाच वेळी उद्ध्वस्त होऊ शकतात.
🚨It Was Not Agni 6, But a “Divyastra” Which India Has Tested Recently That Can’t be Stopped by Any Defence System The visuals released after a recent missile test sparked intense global attention. Many initially believed India had tested either the Agni-V or the upcoming… pic.twitter.com/HUedvS2jO6 — Not Just Headlines (@Notjustheadline) May 10, 2026
credit – social media and Twitter
या चाचणीनंतर चीनच्या संरक्षण तज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अग्नी क्षेपणास्त्राचा पल्ला संपूर्ण चीनला व्यापतो. जर चीनने भारतावर हल्ला करण्याचा विचार केला, तर भारताच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्याला रोखणे चीनसाठी अशक्य होईल. भारताचे हे क्षेपणास्त्र ‘हायपरसॉनिक’ वेगाने जात असल्याने आणि अनेक पेलोड वाहून नेत असल्याने, ते कोणत्याही रडारला चकवा देऊ शकते. शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या चाचणीत क्षेपणास्त्राने हिंद महासागरातील वेगवेगळ्या लक्ष्यांवर अचूक मारा केला, ज्याची पुष्टी जमिनीवरील आणि जहाजांवरील केंद्रांनी केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics:’अमेरिकेचा पैसा सुटकेसमध्ये भरून इराणला दिला!’ ट्रम्प यांचा ओबामांवर संताप; ‘ट्रूथ सोशल’वर मोठा गौप्यस्फोट
मे २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) चीनची किमान ३ ते ४ संशोधन जहाजे नेहमीच सक्रिय असतात. वर्षाकाठी १२ ते १५ जहाजे या भागात फिरत असतात. भारतीय नौदल या प्रत्येक चिनी जहाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून असते. या जहाजांचा मुख्य उद्देश भारतीय नौदलाच्या हालचाली आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांची गुप्त माहिती चोरणे हा असतो. २०२५ मध्येही चीनच्या अशाच कृत्यांमुळे भारताला आपल्या तीन मोठ्या चाचण्या रद्द कराव्या लागल्या होत्या. मात्र, ‘मिशन दिव्यास्त्र’च्या यशाने भारताने हे सिद्ध केले आहे की, आता ड्रॅगनच्या भीतीचा काळ संपला आहे.
Ans: हे असे तंत्रज्ञान आहे ज्याद्वारे एकच क्षेपणास्त्र एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या अनेक लक्ष्यांवर (शहरांवर) अचूक हल्ला करू शकते.
Ans: 'दा यांग हाओ' या चिनी संशोधन (हेर) जहाजाची नजर भारतीय क्षेपणास्त्र चाचणीवर होती.
Ans: भारत एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान यशस्वीरित्या विकसित करणारा जगातील सहावा देश बनला आहे.