नळ कनेक्शनसाठी 50 हजारांची मागणी? महापालिकेच्या प्लंबरकडून सर्वसामान्यांची लूट; नागरिकांचा तीव्र संताप

पुणे : दहा वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर पुणे महापालिकेकडून अधिकृतरित्या मिळणाऱ्या नळ जोडणीत प्लंबरच मलिदा खाऊ लागले असून, एका नळजोडणीला नागरिकांकडून अतिरीक्त ५० हजार रुपयांची मागणी करण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याघटनेने मात्र, नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. हे प्लंबर महापालिकेचे अधिकृत ठेकेदार आहेत. या घटनेनंतर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
महम्मदवाडी परिसर पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर अनेक गृहनिर्माण संस्था व रहिवाशांना गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित पाणीपुरवठा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, पाणीपुरवठा न मिळूनही नागरिकांकडून पाणीकर वसूल केल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे. “आधी अनेक वर्षे पाणी मिळाले नाही, तरी कर भरावा लागला. आता पाणी येत असताना जोडणीला आगाऊ रक्कम मागितली जात असेल, तर या सुविधेचा उपयोग काय?” असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पाणी जोडणीसारख्या मूलभूत नागरी सुविधेसाठी नागरिकांना अवाजवी शुल्क आकारले जाणे चुकीचे आहे. कोणताही परवानाधारक प्लंबर किंवा कंत्राटदार नागरिकांकडून अनुचित रक्कम वसूल करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई व्हावी, हा मुद्दा पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला जाईल. – निवृत्ती बांदल नगरसेवक (महम्मदवाडी, प्र.क्र. ४१)
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन नळ जोडणीसाठी महापालिकेने घालून दिलेल्या प्रक्रियेत अनेक जाचक अटी आहेत. गृहनिर्माण संस्थांकडून विविध दाखले, परवानग्या आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची सक्ती केली जात आहे. या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत काही परवानाधारक प्लंबर व कंत्राटदार प्रत्येक नळ जोडणीसाठी सुमारे ५० हजार रुपये आकारत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यावरून आता नगरसेवक- महापालिका अधिकारी यांच्यात संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहरात सुमारे ५७५ अधिकृत प्लंबर कार्यरत आहेत. नवीन नळ जोडणी ही अधिकृत प्लंबरमार्फतच घ्यावी लागते. मुख्य जलवाहिनीपासून नळ मीटरपर्यंत पाणी पोहोचविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. प्लंबर अधिकाऱ्यांच्या नावाने पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. – नंदकुमार जगताप (पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख, पुणे महापालिका.)
नवीन नळ कनेक्शन शुल्क (२०२५-२६)
|घरगुती
|व्यावसायिक
|अर्धा इंची
|१४७५
|३१०४
|पाऊण इंची
|२९४६
|६०४९
|एक इंची
|७७५७
|१४२७२
|दीड ते दोन इंची
|१९३९४
|६२०५३
|अडीच ते तीन इंची
|२९४७७
|८०६६७
|तीन इंच पुढे
|३९८१०
|११९४५२