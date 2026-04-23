Car Care Tips: उन्हाच्या तडाख्यामुळे तुमची कार ठरू शकते ‘खर्चाचा बॉम्ब’; ही छोटी चूक पडेल महागात, जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

उन्हाळ्यात कार उन्हात उभी केल्याने इंजिन, बॅटरी आणि पेंटचे मोठे नुकसान होऊ शकते. कारचा रंग फिका पडण्यापासून आणि दुरुस्तीचा मोठा खर्च वाचवण्यासाठी या महत्त्वाच्या टिप्स नक्की वाचा.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:01 PM
उन्हाच्या तडाख्यामुळे तुमची कार ठरू शकते ‘खर्चाचा बॉम्ब’; ही छोटी चूक पडेल महागात (Photo Credit- X)

  • उन्हाच्या तडाख्यामुळे तुमची कार ठरू शकते ‘खर्चाचा बॉम्ब’
  • ही छोटी चूक पडेल महागात
  • जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स
Summer Car Care Tips: सध्या राज्यासह देशभरात उन्हाचा कडाका वाढला असून पारा 40 अंशांच्या पार गेला आहे. अशा परिस्थितीत माणसांप्रमाणेच तुमच्या लाडक्या वाहनांनाही उन्हाचा मोठा फटका बसत आहे. पार्किंगसाठी शेड किंवा बेसमेंटची सुविधा नसल्यास अनेकदा आपण कार उन्हात उभी करतो, मात्र ही छोटीशी निष्काळजी तुमच्या खिशाला मोठी कात्री लावू शकते. अवघ्या काही मिनिटांत कारचे केबिन गरम झाल्यामुळे त्याचा परिणाम केवळ आरोग्यावरच नाही, तर गाडीच्या कार्यक्षमतेवरही होतो.

कार बनतेय ‘हीट बॉक्स’

ऑटोमोबाईल तज्ज्ञांच्या मते, प्रखर उन्हात उभी केलेली कार एखाद्या ‘हीट बॉक्स’प्रमाणे काम करते. बाहेरील तापमान कितीही असले, तरी बंद कारच्या आतील तापमान त्यापेक्षा 20 ते 30 अंश सेल्सिअसने अधिक वाढू शकते. या अतिउष्णतेमुळे कारचे इंटिरिअर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम आणि इंजिनमधील नाजूक भागांवर प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे तांत्रिक बिघाड होण्याची शक्यता वाढते.

बाह्य सौंदर्यावर उन्हाचा घाला

दीर्घकाळ उन्हात उभ्या राहणाऱ्या कारच्या बाह्य भागावर (Exterior) गंभीर परिणाम होतात. सूर्याच्या प्रखर अल्ट्राव्हायोलेट (UV) किरणांमुळे कारच्या पेंटचे थरांचे नुकसान होते. परिणामी, कारचा मूळ रंग फिका पडू लागतो आणि तिची चमक नाहीशी होते. अनेकदा पेंटचा वरचा संरक्षक थर (Clear Coat) निघून गेल्यामुळे नवीन गाडीही जुनी आणि निस्तेज दिसू लागते.

इंटिरिअरचे सर्वाधिक नुकसान

कारमधील डॅशबोर्ड सामान्यतः प्लास्टिक किंवा विनाइलचा बनलेला असतो. अतिउष्णतेमुळे हा भाग कोरडा पडतो आणि त्याला तडे (Cracks) जाऊ लागतात. लेदर सीट्स कडक होऊन फाटण्याची भीती असते, तर फॅब्रिक सीट्सचा रंग उडतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उन्हात बंद असलेल्या कारमध्ये प्लास्टिकमधून निघणाऱ्या उत्सर्जनामुळे हवा विषारी आणि दमघोंटू होऊ शकते, जी श्वसनासाठी अत्यंत घातक ठरते.

बॅटरी आणि इंजिनच्या आयुष्यावर परिणाम

वाढत्या तापमानाचा थेट फटका कारच्या बॅटरीला बसतो. उष्णतेमुळे बॅटरीमधील द्रव पदार्थांचे बाष्पीभवन वेगाने होते, ज्यामुळे बॅटरीचे आयुष्य घटते. याव्यतिरिक्त, इंजिन ऑईल आणि कूलंटच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. रबरपासून बनवलेले भाग जसे की, वायपर ब्लेड्स, डोअर सील आणि टायर उन्हात कडक होऊन लवकर निकामी होतात.

कार आणि पैसे कसे वाचवाल?

तुमची कार दीर्घकाळ सुरक्षित आणि नवीन ठेवायची असेल, तर पार्किंगसाठी नेहमी सावलीची जागा निवडा किंवा कार कव्हरचा वापर करा. जर उन्हात पार्किंग करणे अनिवार्य असेल, तर खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवा जेणेकरून गरम हवा बाहेर पडेल. ही छोटीशी खबरदारी तुम्हाला भविष्यातील हजारो रुपयांच्या दुरुस्ती खर्चापासून वाचवू शकते.

Published On: Apr 23, 2026 | 04:01 PM

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

