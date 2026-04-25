Car Care Tips: भर उन्हातही तुमची कार राहील कूल; ‘या’ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा

उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे कार खूप गरम होते, पण काही सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही कार थंड ठेवू शकता. योग्य पार्किंग, सनशेडचा वापर आणि एसीची योग्य देखभाल केल्यास प्रवास अधिक आरामदायी होऊ शकतो.

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:40 AM
  • भर उन्हातही तुमची कार राहील कूल
  • ‘या’ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा
  • तापमान अनेकदा ४०°C पेक्षा जास्त
Car Care Tips News Marathi : एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात देशभरात उष्णतेची लाट तीव्र होत आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील परिस्थितीही आव्हानात्मक असून, दिवसा उष्णतेची लाट असते आणि रात्रीही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवस तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. या कडाक्याच्या उन्हात आपल्या गाडीकडे विशेष लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे, कारण ४०°C पेक्षा जास्त तापमानाचा इंजिन, बॅटरी आणि टायरवर परिणाम होतो. कूलंटच्या कमतरतेमुळे ओव्हरहीटिंगचा धोका वाढतो. तसेच बॅटरी कमकुवत होते आणि टायर फुटतात. सूर्यप्रकाशामुळे पेंट आणि गाडीच्या आतील भागांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते.

उन्हाळ्यात, तापमान अनेकदा ४०°C पेक्षा जास्त होते. या तीव्र उष्णतेचा नागरिकांवर आणि वाहनांवर हानिकारक परिणाम होतो. योग्य काळजी न घेतल्यास, गाडीची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते आणि अनेक महत्त्वाचे भाग वेळेआधीच निकामी होऊ शकतात. त्यामुळे, उन्हाळ्यात आपल्या गाडीची विशेष काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

उष्णतेमुळे होणारे नुकसान

उच्च तापमानाचा सर्वात मोठा परिणाम इंजिन आणि कूलिंग सिस्टीमवर होतो. कूलंट कमी किंवा निकृष्ट असल्यास इंजिन ओव्हरहीट होऊ शकते, ज्यामुळे गाडी अचानक बंद पडण्याची शक्यता असते.

उष्णतेचा बॅटरीवरही परिणाम

उष्णतेमुळे बॅटरीमधील द्रवाचे प्रमाण वेगाने कमी होते, ज्यामुळे बॅटरी कमकुवत होते. गरम रस्त्यांमुळे टायरवरही परिणाम होतो. उच्च तापमानामुळे टायरमधील दाब वाढतो, ज्यामुळे जुने किंवा कमकुवत टायर फुटू शकतात. शिवाय, एसीच्या अतिवापरामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे मायलेज कमी होऊ शकते.

सूर्यप्रकाशामुळे पेंटचेही नुकसान

सूर्यप्रकाशामुळे गाडीच्या आतील आणि बाहेरील पेंटचेही नुकसान होऊ शकते. जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहिल्याने डॅशबोर्डला तडे जाऊ शकतात आणि सीटचा रंग फिका पडू शकतो.

हे कसे टाळावे

उन्हाळ्यात आपली गाडी नेहमी सावलीत किंवा छताखालील पार्किंगच्या जागेत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा. जर हे शक्य नसेल, तर कार कव्हर किंवा सनशेडचा वापर करा. कूलंट, इंजिन ऑइल आणि ब्रेक फ्लुइड नियमितपणे तपासा. टायरमधील हवेचा दाब संतुलित ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे.

एसीची सर्व्हिसिंग करून घ्या

उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी एसीची सर्व्हिसिंग करून घ्या, जेणेकरून तो व्यवस्थित काम करेल आणि इंजिनवर अतिरिक्त ताण येणार नाही. तसेच, वायपर्स आणि रबर सील्सच्या स्थितीवर लक्ष ठेवा.

Published On: Apr 25, 2026 | 11:40 AM

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
May 16, 2026 | 11:36 PM
May 16, 2026 | 09:24 PM
May 16, 2026 | 09:17 PM
May 16, 2026 | 09:07 PM
May 16, 2026 | 08:56 PM
May 16, 2026 | 08:49 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM