Car Care Tips: भर उन्हातही तुमची कार राहील कूल; ‘या’ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा

उन्हाळ्यात, तापमान अनेकदा ४०°C पेक्षा जास्त होते. या तीव्र उष्णतेचा नागरिकांवर आणि वाहनांवर हानिकारक परिणाम होतो. योग्य काळजी न घेतल्यास, गाडीची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते आणि अनेक महत्त्वाचे भाग वेळेआधीच निकामी होऊ शकतात. त्यामुळे, उन्हाळ्यात आपल्या गाडीची विशेष काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
उच्च तापमानाचा सर्वात मोठा परिणाम इंजिन आणि कूलिंग सिस्टीमवर होतो. कूलंट कमी किंवा निकृष्ट असल्यास इंजिन ओव्हरहीट होऊ शकते, ज्यामुळे गाडी अचानक बंद पडण्याची शक्यता असते.
उष्णतेमुळे बॅटरीमधील द्रवाचे प्रमाण वेगाने कमी होते, ज्यामुळे बॅटरी कमकुवत होते. गरम रस्त्यांमुळे टायरवरही परिणाम होतो. उच्च तापमानामुळे टायरमधील दाब वाढतो, ज्यामुळे जुने किंवा कमकुवत टायर फुटू शकतात. शिवाय, एसीच्या अतिवापरामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे मायलेज कमी होऊ शकते.
सूर्यप्रकाशामुळे गाडीच्या आतील आणि बाहेरील पेंटचेही नुकसान होऊ शकते. जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहिल्याने डॅशबोर्डला तडे जाऊ शकतात आणि सीटचा रंग फिका पडू शकतो.
उन्हाळ्यात आपली गाडी नेहमी सावलीत किंवा छताखालील पार्किंगच्या जागेत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा. जर हे शक्य नसेल, तर कार कव्हर किंवा सनशेडचा वापर करा. कूलंट, इंजिन ऑइल आणि ब्रेक फ्लुइड नियमितपणे तपासा. टायरमधील हवेचा दाब संतुलित ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे.
उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी एसीची सर्व्हिसिंग करून घ्या, जेणेकरून तो व्यवस्थित काम करेल आणि इंजिनवर अतिरिक्त ताण येणार नाही. तसेच, वायपर्स आणि रबर सील्सच्या स्थितीवर लक्ष ठेवा.
