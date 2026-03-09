Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कमी किंमत, जास्तीचा फायदा! 70 किमीपर्यंतचा मायलेज देतात ‘या’ 3 बाईक्स, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

बाईक खरेदी करताना कमी किमतीत जास्त परफॉर्मन्स कसा मिळेल याबाबत अनेक जण विचार करत असतात. हीच बाब लक्षात घेत आज आपण 3 अशा बाईकबद्दल जाणून घेऊयात, ज्या कमी किमतीत उत्तम मायलेज देतात.

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:40 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात चांगल्या मायलेज देणाऱ्या बाईकला मागणी
  • जाणून घ्या टॉप 3 मायलेज देणाऱ्या बाईक
  • 70 हजारांच्या बजेटमध्ये एकापेक्षा एक दमदार बाईक
आजही बाईक खरेदी करताना अनेक जण अशा बाईकच्या शोधात असतात, ज्या त्यांना चांगला मायलेज देतील. ग्राहकांची हीच मागणी लक्षात अनेक दुचाकी उत्पादक कंपन्यांनी मार्केटमध्ये दमदार बाईक्स ऑफर केल्या आहेत.

आजही, भारतातील लोक परवडणाऱ्या आणि कमी वेळात किंवा प्रवासासाठी चांगले मायलेज देणाऱ्या बाईक पसंत करतात. अशातच जर तुमचे बजेट 70,000 रुपयांपर्यंत असेल, तर ,मग काही बेस्ट बाईकबद्दल जाणून घेऊयात, ज्या तुमच्यासाठी सर्वोत्तम असू शकतात.

हिरो एचएफ डिलक्स (Hero HF Deluxe)

ही हिरो बाईक तिच्या टिकाऊपणासाठी प्रसिद्ध आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 58000 रुपये असून ती सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या बाईकपैकी एक आहे. याचे 97 सीसी इंजिन 70 मैल प्रतितास पर्यंत मजबूत मायलेज देते. याचा मेंटेनन्स कॉस्ट खूप कमी आहे आणि त्याचे सर्व्हिस नेटवर्क संपूर्ण देशात पसरलेले आहे.

वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

होंडा शाइन 100 (Honda Shine 100)

Honda ची Shine सिरीज भारतीय ग्राहकांमध्ये नेहमीच लोकप्रिय राहिली आहे. 91Wheels च्या माहितीनुसार, 100cc सेगमेंटमधील ही बाईक 65,243 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) किंमतीत उपलब्ध आहे. या बाईकमध्ये 98cc इंजिन देण्यात आले असून ती सुमारे 55 किमी प्रतिलिटर मायलेज देते. शहरात चालवताना ही बाईक स्मूथ राइडिंगचा अनुभव देते. तसेच तिची सोप्या प्रकारची हँडलिंग हे याचे मोठे वैशिष्ट्य मानले जाते.

टीव्हीएस रेडियन (TVS Radeon)

TVS Motor Company ची Radeon ही एक लोकप्रिय कम्यूटर बाईक आहे. ही बाईक 3 व्हेरिएंट्स आणि जवळपास 10 रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यात 109.7cc सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आले असून ती सुमारे 65 किमी प्रतिलिटरपर्यंत मायलेज देते.

या बाईकची सुरुवातीची किंमत सुमारे 55,100 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. सस्पेन्शनसाठी पुढे टेलिस्कोपिक ऑइल-डॅम्प्ड शॉक ॲब्जॉर्बर आणि मागे 5-स्टेप ॲडजस्टेबल हायड्रॉलिक शॉक ॲब्जॉर्बर दिले आहेत.

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

बाईकचे मायलेज कसे वाढवावे?

चांगली बाईक खरेदी करणे फक्त पुरेसे नसते. चांगले मायलेज टिकवण्यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, टायरमध्ये योग्य प्रमाणात हवा ठेवणे, एअर फिल्टर आणि चेनची नियमित साफसफाई करणे यामुळे मायलेज सुधारते. तसेच अचानक ब्रेक मारणे किंवा सतत क्लच दाबून ठेवणे टाळल्यास देखील बाइकचे मायलेज वाढण्यास मदत होते.

Published On: Mar 09, 2026 | 08:40 PM

