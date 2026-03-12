Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

वाहन कर व पर्यावरण करांसारखे थकीत कर असलेल्या वाहन मालकांना वारंवार संधी देऊनही कर भरण्यासाठी ते पुढे येत नसल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या निदर्शनास आले.

Updated On: Mar 12, 2026 | 05:31 PM
Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

पुणे आरटीओकडून १८७ वाहनांचा ई-लिलाव (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

गेल्या दोन वर्षांत १८७ वाहनांचा ई-लिलाव
पुणे आरटीओला 1 कोटींचा महसूल
वारंवार संधी देऊन भरला जात नाही कर

पुणे: मोटार वाहन कर न भरलेल्या तसेच मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्यांमध्ये जप्त केलेल्या १८७ वाहनांचा ई-लिलाव गेल्या दोन वर्षात करण्यात आले आहे.या लिलावातून प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे आरटीओला १ कोटी १ लाख ८९ हजार ३४६ रूपये महसून मिळाले आहे.अशी माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले यांनी दिली आहे.

वाहन कर व पर्यावरण करांसारखे थकीत कर असलेल्या वाहन मालकांना वारंवार संधी देऊनही कर भरण्यासाठी ते पुढे येत नसल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा १८७ वाहनांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय या आरटीओ कार्यालयाकडून घेण्यात आला. मागील दोन वर्षात २०२४-२०२५ मध्ये ई-लिलावात ऑनलाईन www.mstcindia.co.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यामध्ये बस, ट्रक, हलकी मालवाहू वाहने, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी,दुचाकी वाहन यांचा समावेश होता.

बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका; 6 लायसन्स रद्द अन् थेट ४७७ ऑटो…

ई-लिलाव फायदेशी

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ऑनलाईन पध्दतीने ई-लिलात करण्यात आले. यातून पुणे विभागाल १ कोटी १ लाख ८७ हजार ३४६ इतके भरघोस महसूल मिळाले आहे. त्यामुळे ही लिलावप्रक्रिया आरटीओसाठी आणि पर्यायाने सरकारसाठी देखील फायदेशीर ठरली आहे.

वारंवार मुदत देऊनही थकीत कर न भरणाऱ्या १८७ वाहनांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. या ई लिलावातून आरटीओला १ कोटीहून अधिक महसूल मिळाले आहे.

– स्वप्निल भोसले,

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पुणे

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका

ऑटो रिक्षाचालक प्रवाशांकडून मीटरनुसार भाडे न आकारता थेट मनमानी पध्दतीने भाडे घेत आहेत.तसेच जादा प्रवाशी, भाडे नाकारणे,उद्धट वर्तन,मीटर फास्ट अशा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणेकडून बेशिस्त ऑटो रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.जानेवारी २०२६ मध्ये ४७७ ऑटोरिक्षांची तपासणी करण्यात आली यात १७४ ऑटो दोषी आढळले आहेत.यावर कडक कारवाई करत आरटीओ प्रशासनाकडून ६ परवाने निलंबिल करण्यात आले असून उर्वरित जणांवर दंडात्मक कारवाई करून ५५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आले आहे.

Web Title: Pune rto earns rs 1 crore revenue from e auction of 187 vehicles

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये
1

Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये

चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ; सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले
2

चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ; सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले

फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….
3

फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

भारत फोर्ज आणि लिब्हेर एअरोस्पेस यांच्यातर्फे पुण्यात अत्याधुनिक लँडिंग गिअर मशिनिंग सुविधा सुरू
4

भारत फोर्ज आणि लिब्हेर एअरोस्पेस यांच्यातर्फे पुण्यात अत्याधुनिक लँडिंग गिअर मशिनिंग सुविधा सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

Mar 12, 2026 | 05:31 PM
विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

Mar 12, 2026 | 05:25 PM
Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Mar 12, 2026 | 05:01 PM
अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

Mar 12, 2026 | 05:01 PM
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर! वैद्यकीय मंत्र्यांचा निर्धार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर! वैद्यकीय मंत्र्यांचा निर्धार

Mar 12, 2026 | 05:00 PM
Panvel Municipal Corporation: पनवेल पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ; रंजना वास्कर सभापती, भूपेंद्र पाटील उपसभापती

Panvel Municipal Corporation: पनवेल पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ; रंजना वास्कर सभापती, भूपेंद्र पाटील उपसभापती

Mar 12, 2026 | 04:57 PM
Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Mar 12, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM