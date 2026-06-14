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New Marathi Movie : देव-दानवांचा मेळा, मोठ्या पडद्यावर रंगणार! नवा कोरा मराठी सिनेमा ‘गरुडा’; पोस्टर झाले लाँच

Updated On: Jun 14, 2026 | 07:07 PM IST
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सारांश

‘राजा शिवाजी’, ‘देऊळबंद 2’ आणि ‘तुंबाडची मंजुळा’ यांसारख्या चित्रपटांच्या यशानंतर मराठी सिनेसृष्टीत ऐतिहासिक आणि पौराणिक विषयांवरील चित्रपटांना मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. प्रेक्षकांच्या श्रद्धा, इतिहास आणि सांस्कृतिक भावनांशी जोडलेले विषय पडद्यावर आल्याने अशा चित्रपटांना वेगळाच बूस्ट मिळत असल्याचे चित्र आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सिनेमाला एक वेगळाच बूस्ट मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
  • भारतीय मिथ्यकथा यांची झलक दिसत आहे.
  • चित्रपट लवकरच आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
‘राजा शिवाजी’ चित्रपटानंतर मराठी सिनेमांना Hype मिळालेली दिसत आहे. ती Hype टिकवण्याच्या प्रयत्न अनेक मराठी फिल्ममेकर्स एकवटले आहेत. ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाने छप्पर फार कमाई तर केलीच आहे, त्यानंतर ‘देऊळबंद 2’ सिनेमानेही कमाईत कसली कमतरता ठेवली नाहीये. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘तुंबाडची मंजुळा’ सिनेमाने एकूण साडे 7 कोटींचे ग्रोस कलेक्शन केले आहे. एकंदरीत, जेव्हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भावनांसंबंधित बनत आहे, तेव्हा त्या सिनेमाला एक वेगळाच बूस्ट मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

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‘राजा शिवाजी’ सिनेमासारख्या ऐतिहासिक सिनेमाला पाहण्यासाठी तसेच देऊळबंद 2 सारख्या भक्तिभावनेसंबंधित सिनेमा पाहण्यासाठी प्रेक्षक तुडुंब गर्दी करत आहेत. अशामध्ये अभिनेता राज मिसाळ याने मोठा बॉम्ब फोडला आहे. राजने ‘ऐतिहासिक+भक्ती’ या दोन्ही गोष्टींना एकत्र करत नवा कोरा मराठी सिनेमाची घोषणा केली आहे. या सिनेमाचे पोस्टर लाँच करण्यात आले आहे. पोस्टर वर देव-दानव यांचे चित्र दिसत आहेत. तसेच भारतीय मिथ्यकथा यांची झलक दिसत आहे.

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काय आहे सिनेमाचे नाव?

राज मिसाळ याच्या आगामी सिनेमाचे नाव ‘गरुडा’ आहे. पोस्टरवर सुवर्णाक्षरात ‘गरुडा’ असे शीर्षक नमूद आहे. त्या नावाच्या दोन्ही कड्यांना गरुडाचे सुवर्णपंख दिसत आहेत. सिनेमामध्ये मुख्य भूमिकेत स्वतः अभिनेता राज मिसाळ झळकणार आहे. तर सिनेमाचे निर्मिती, दिग्दर्शन तसेच लेखन नितीन जाधव यांनी केले आहे. या चित्रपटाचे संगीत टी. एम. पवार यांनी दिले असून संवाद लेखन आबा पेडणेकर यांनी केले आहे. चित्रपटातील गीते मंगेश कांगणे यांनी लिहिली आहेत. सचिन साकटे आणि एम. पवार यांनी छायांकनाची जबाबदारी सांभाळली असून मिलन देसाई व मिलिंद सकपाळ यांनी वेशभूषा विभागाची धुरा सांभाळली आहे. नृत्य दिग्दर्शन नंदू कुवळेकर यांनी केले असून कादंबरी खेडेकर या चित्रपटाच्या कार्यकारी निर्मात्या आहेत. राज मिसाळ, कल्पना बांदेलकर, अभिषेक गुरव, सुदीन तांबे, अमोल रेडीज, अनिल सुतार आणि गौतम कदम हे कलाकार चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. तर कास्टिंग दिग्दर्शक म्हणून पुरुषोत्तम वाघ यांनी काम पाहिले आहे. हा चित्रपट लवकरच आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Poster launch of garuda starring raj misal

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Published On: Jun 14, 2026 | 07:07 PM

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