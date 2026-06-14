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मातृत्त्वाची ताकद पुन्हा सिद्ध! जिवाची पर्वा न करता ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली चिमणी आई; हृदयस्पर्शी क्षण Viral

Updated On: Jun 14, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक आई आपल्या बाळांसाठी थेट ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली आहे. हा हृदयस्पर्शी व्हिडिो पाहून अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. हा व्हिडिओ सध्या नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे.

मातृत्त्वाची ताकद पुन्हा सिद्ध! जिवाची पर्वा न करता ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली चिमणी आई; हृदयस्पर्शी क्षण Viral
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विस्तार
  • मातृत्त्वाची ताकद पुन्हा सिद्ध
  • जिवाची पर्वा न करता ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली चिमणी आई
  • हृदयस्पर्शी क्षण Viral
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यातील काही व्हिडिओ अत्यंत संतापजनक तर काही व्हिडिओ अत्यंत हृदयस्पर्शी असतात. सध्या एक अत्यंत हृदयस्पर्शी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये पुन्हा एकदा आईची माया पाहायला मिळाली आहे. असे म्हणतात आईचे प्रेम हे जगातील सर्वात मोठी शक्त असते आणि हे पुन्हा एखदा सिद्ध असते. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून लाखो नेटकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की शेतात नांगरणीचे काम सुरु आहे. याच वेळी जमिनीवर काही अंडे पडलेली दिसत आहे. त्या आड्यांचे रक्षण करत एक चिमणी आई उभी राहिली आहे, ट्रॅक्टरला घाबरण्याऐवजी ती धाडसाने आपल्या पिल्ल्यांचे रक्षण करत आहे. आपले छोटे पंख पसरुन ती सारखा आवज करत आहे. आपल्या पिल्ल्यांसाठी लढाई लढत आहे. तिची ही हिम्मत पाहून ट्रॅक्टर चालवणारा शेतकरीही थांबला आहे. खाली उतरुन त्याने पाहिल्यावर त्याला अंड दिसले. त्याने लगेचच नांगरणी थांबवली आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

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A post shared by Efkan kerti (@tarimdairhayat)


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @tarimdairhayat या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी त्या चिमणी आईच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, आई ही आईच असते ती कोणाचीही असो… तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने इतरांसाठी ती अंडी असतील. पण त्या आईसाठी ती त्यांचे संपूर्ण जग आहे. तर आणखी एका स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ अनेकांना भावुक करत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Bird sparrow mother stood in front of a tractor without caring for her life video viral

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Published On: Jun 14, 2026 | 07:14 PM

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