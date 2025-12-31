Year Ender 2025: ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी कसे होते 2025 चे वर्ष? किती कार झाल्या लाँच? किती झाली विक्री?

भारतात दरमहा लाखो वाहनांची विक्री होते. दरवर्षी उत्पादक कंपन्या नव्या तंत्रज्ञानासह आणि प्रगत फीचर्ससह नवीन मॉडेल्स लाँच करतात. उपलब्ध अहवालांनुसार, 2025 मध्ये देशभरात सुमारे 4.5 मिलियन वाहनांची विक्री झाली आहे. या आकड्यात विविध तंत्रज्ञानावर आधारित सर्व प्रकारच्या वाहनांचा समावेश आहे.
भारतीय बाजारात विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री होते. 2025 मध्ये सर्वाधिक मागणी SUV सेगमेंटला मिळाल्याचे समोर आले आहे. या सेगमेंटमध्ये ग्राहकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असून, एकूण वाहन विक्रीपैकी सुमारे 50 टक्के वाटा SUV सेगमेंटचा असल्याचे सांगितले जाते.
वाहन उत्पादकांकडून दरवर्षी अनेक नवीन मॉडेल्स बाजारात आणली जातात. यामध्ये काही फेसलिफ्ट तर काही पूर्णपणे नव्या जनरेशनची वाहने असतात. याशिवाय, अनेक ब्रँड्सकडून सर्वस्वी नवीन कार्सही सादर केल्या जातात. अंदाजानुसार, 2025 मध्ये देशभरात 75 पेक्षा अधिक वाहने सादर आणि लाँच करण्यात आली आहेत.
ICE वाहनांसोबतच इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) पर्यायही बाजारात उपलब्ध आहे. विविध उत्पादक वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये EV मॉडेल्स ऑफर करत आहेत. माहितीनुसार, 2025 मध्ये झालेल्या एकूण कार विक्रीपैकी सुमारे 8 ते 10 टक्के वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा राहिला. या सेगमेंटमध्ये MG Windsor EV, Hyundai Creta, Kia Carens Clavis EV आणि Tata Nexon EV यांसारख्या मॉडेल्सचे मोठे योगदान आहे.
2025 मध्ये विक्री झालेल्या वाहनांमध्ये आधुनिक फीचर्ससोबतच सुरक्षिततेलाही विशेष प्राधान्य देण्यात आले. यावर्षी बहुतेक सर्व कंपन्यांनी आपल्या कार्सना 6 एअरबॅग्ससारख्या महत्त्वाच्या सेफ्टी फीचर्ससह अपडेट केले. तसेच, देशात लाँच झालेल्या बहुतांश कार्सची BNCAP आणि Global NCAP कडून क्रॅश टेस्ट करण्यात आली असून, त्यांना चार ते पाच स्टारची उत्कृष्ट सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.
2026 मध्ये ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीच्या अपेक्षा खूप वाढतील. 2026 मध्ये, ICE-चालित वाहने, तसेच EV आणि हायब्रिड कार सादर करण्याची आणि लाँच करण्याची तयारी सुरू आहे. या कारमध्ये रस्त्यावरील जीव वाचवण्यास मदत करणारी असंख्य फीचर्स देखील असू शकतात. याव्यतिरिक्त, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीने सुसज्ज असलेल्या नवीन कार प्रदूषण देखील कमी करू शकतात, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान कमी होऊ शकते.