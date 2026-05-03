LPG New Rules: आता Booking ची पद्धतही बदलली? ‘या’ नियमांशिवाय एलपीजी गॅस Cylinder ची डिलिव्हरी होणार नाही

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत ₹९९३ ने वाढवण्यात आली आहे; आणि एलपीजीची किंमत ₹३,००० चा टप्पा ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ‘इंडियन ऑइल’ने ५ किलोच्या ‘मिनी एलपीजी सिलिंडर्स’च्या किमतींमध्येही लक्षणीय वाढ जाहीर केली आहे सध्या मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या उत्पादनाला मोठी मागणी आहे.या अहवालाद्वारे, मे महिन्यापासून तुम्ही तुमचे एलपीजी सिलिंडर्स मग ते ‘Indane Gas’, ‘Bharat Gas’ किंवा ‘HP Gas’ चे असोत कशा प्रकारे बुक करू शकता हे समजून घेऊयात
मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, एलपीजी तुटवड्यामुळे उद्भवू शकणारे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी भारत सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. अशाच एका उपाययोजनेचा भाग म्हणून, सरकारने ‘refilling lock-in period लागू केला आहे. सरकारने एलपीजी रिफिलच्या बुकिंगसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी वाढवला आहे शहरी भागांमध्ये हा कालावधी २१ वरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर ग्रामीण भागांमध्ये तो ४५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. जर तुम्ही हा निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच रिफिल बुक करण्याचा प्रयत्न केला, तर ही system तुमची विनंती स्वीकारणार नाही आणि तुमचे बुकिंग आपोआप रोखून धरेल.
आता, LPG सिलिंडर बुक केल्यानंतर, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर तुम्हाला ऑर्डरची Confirmation करणारा संदेश प्राप्त होईल. पण सिलिंडरच्या वितरणाच्या वेळी, वितरण करणाऱ्या Delivery Agent ला ‘वन-टाइम पासवर्ड’ देणे अनिवार्य आहे. अन्यथा, तुम्हाला तुमचा LPG सिलिंडर मिळणार नाही. गेल्या महिन्यात, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, जर ग्राहकांनी OTP सामायिक केला नाही, तर LPG सिलिंडरचे वितरण करणे शक्य होणार नाही.
गॅस सिलिंडर चुकीच्या व्यक्तींच्या हाती पडू नयेत, याची खात्री करण्यासाठी ही उपाययोजना लागू करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, तेल विपणन कंपन्यांनी LPG सिलिंडर्सचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि व्यवहारात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी OTP-आधारित वितरणाला प्राधान्य देण्यावर भर दिला आहे.
केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांसाठी आधार-आधारित eKYC अनिवार्य केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा नियम केवळ अशा व्यक्तींना लागू होतो, ज्यांनी अद्याप आपली eKYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. ज्यांनी आपली KYC प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे, त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही.
1. SMS/IVRS बुकिंग: Indane Gas बुक करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून ‘REFILL’ असा मजकूर असलेला SMS पाठवू शकता; किंवा 7718955555 या क्रमांकावर कॉल करून IVRS सेवेचा वापर करू शकता.
2. मिस्ड कॉल बुकिंग: Indane Gas बुक करण्यासाठी, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 8454955555 या क्रमांकावर ‘मिस्ड कॉल’ द्या आणि रिफिलची विनंती करा.
3. WhatsApp बुकिंग: तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 7588888824 या क्रमांकावर ‘REFILL’ असा मजकूर असलेला संदेश पाठवा.
4. ऑनलाइन पोर्टल: अधिकृत पोर्टलद्वारे (https://cx.indianoil.in) तुमच्या रिफिलची विनंती सादर करा.
5. ग्राहक हेल्पलाइन: Indian Oil चा टोल-फ्री क्रमांक 1800-2333-555 हा आहे; हा क्रमांक अभिप्राय (feedback) आणि ग्राहक सहाय्यासाठी उपलब्ध आहे.
6. आपत्कालीन हेल्पलाइन: LPG शी संबंधित एखादी गंभीर आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास—उदा. गॅस गळती किंवा सुरक्षेशी संबंधित संकट—ग्राहकांनी राष्ट्रीय LPG आपत्कालीन क्रमांक (National LPG Emergency Number) 1906 वर संपर्क साधावा.
1. IVRS बुकिंग क्रमांक: ग्राहक त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 7715012345 किंवा 7718012345 या क्रमांकावर कॉल करून रिफिलची विनंती करू शकतात.
2. SMS बुकिंग: पर्यायी पद्धत म्हणून, तुम्ही तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 7715012345 किंवा 7718012345 या क्रमांकावर ‘LPG’ असा मजकूर असलेला SMS पाठवू शकता.
3. WhatsApp बुकिंग: WhatsApp द्वारे तुमचा LPG सिलेंडर बुक करण्यासाठी, तुम्हाला सर्वप्रथम BPCL Smartline क्रमांक (1800224344) तुमच्या संपर्क यादीमध्ये (contacts) सेव्ह करावा लागेल. त्यानंतर, बुकिंग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, तुमच्या WhatsApp ॲप्लिकेशनमध्ये या क्रमांकावर फक्त ‘Hi’ किंवा ‘Book’ असा संदेश टाइप करा.
4. मोबाईल ॲप: तुम्ही ‘Bharatgas’ ॲप्लिकेशन थेट Play Store वरून देखील इन्स्टॉल करू शकता. तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून ॲपमध्ये लॉग-इन करा आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ‘Refill Cylinder’ हा पर्याय निवडा. 5. इतर ॲप्स: BP ॲपव्यतिरिक्त, तुम्ही UMANG ॲपद्वारे देखील रिफिल (गॅस पुन्हा भरून घेणे) बुक करू शकता. हे सर्व गॅस सिलिंडर्ससाठी सरकार-समर्थित एक एकीकृत ॲप आहे.
1. IVRS सेवा: तुम्ही तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 88888 23456 या क्रमांकावर डायल करू शकता.
2. मिस्ड कॉल: रिफिलची ऑर्डर देण्यासाठी 94936 02222 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्या.
3. WhatsApp: WhatsApp वर 92222 01122 या क्रमांकावर फक्त ‘Hi’ असा संदेश पाठवा. हा संदेश तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरूनच पाठवला गेला आहे, याची खात्री करा.
4. Website: रिफिलची ऑर्डर देण्यासाठी www.myhpgas.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
5. मोबाईल ॲप्स: तुम्ही UMANG, Amazon Pay, Paytm, PhonePe आणि BBPS-सक्षम असलेल्या इतर ॲप्सद्वारे देखील HP Gas रिफिल बुक करू शकता.
6. ग्राहक सेवा केंद्र: मदतीसाठी, तुम्ही रिफिल बुक करण्याकरिता तुमच्या जवळच्या CSC (ग्राहक सेवा केंद्राला) देखील भेट देऊ शकता.
