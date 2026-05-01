Petrol-Diesel Price Hike: बोंबला! पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणार? सरकारच्या एका विधानाने वाहनधारकांमध्ये खळबळ

वास्तविक पाहता, सरकारी तेल कंपन्यांना होणारे नुकसान आता असह्य पातळीवर पोहोचले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून इंधनाच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या होत्या; परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ₹२० आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे ₹१०० इतका तोटा सहन करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी प्रति बॅरल $७० च्या पातळीवर असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींनी आता सरासरी $११४ चा टप्पा ओलांडला आहे.
यापूर्वी, देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ₹२५ ते ₹२८ पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. तथापि, सरकारने हे वृत्त ठामपणे फेटाळून लावले होते.
नुकतेच, ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ने (IOC)—संपूर्ण इंधन उद्योगाच्या वतीने निवेदन जारी करताना—स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असली तरीही, पेट्रोल, डिझेल किंवा घरगुती एलपीजीच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ केली जाणार नाही.
दुसरीकडे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी असे नमूद केले की, जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता असूनही, भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यात आलेल्या नाहीत. भारताने केवळ घबराटीपोटी किंवा भीतीपोटी आपल्या धोरणांमध्ये बदल होऊ दिला नाही. देशभरातील घरांना इंधनाचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहिला आणि पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही.
बीते 4 वर्ष: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े। बीते 60 दिन: Military conflict व Strait of Hormuz के बंद होने के कारण कच्चे तेल के आयात की लागत तेज़ी से बढ़ी, फिर भी देश में ईंधन के दाम नहीं बढ़े। जबकि इसी अवधि में… pic.twitter.com/JlczGAtTqL — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 1, 2026
