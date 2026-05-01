Petrol-Diesel Price Hike: बोंबला! पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणार? सरकारच्या एका विधानाने वाहनधारकांमध्ये खळबळ

Petrol-Diesel Price Hike: देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये लवकरच वाढ होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संदर्भात लवकरच घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. इराणमधील संघर्षामुळे ऊर्जेचे संकट कायम आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 08:30 PM
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणार? (Photo Credit- X)

Petrol-Diesel Price Hike: देशात लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता (Petrol-Diesel Price Hike) आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवू शकते. तथापि, सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. असे असले तरी, सरकारने १९-किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये १ मे २०२६ पासून लागू होणारी मोठी वाढ यापूर्वीच अंमलात आणली आहे; परिणामी, दिल्लीमध्ये या सिलिंडरची किंमत ९९३ रुपयांनी वाढून ३,०७१.५० रुपयांवर पोहोचली आहे.

भारतात किमती का वाढणार आहेत?

वास्तविक पाहता, सरकारी तेल कंपन्यांना होणारे नुकसान आता असह्य पातळीवर पोहोचले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून इंधनाच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या होत्या; परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ₹२० आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे ₹१०० इतका तोटा सहन करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी प्रति बॅरल $७० च्या पातळीवर असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींनी आता सरासरी $११४ चा टप्पा ओलांडला आहे.

यापूर्वी, देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ₹२५ ते ₹२८ पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. तथापि, सरकारने हे वृत्त ठामपणे फेटाळून लावले होते.

नुकतेच, ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ने (IOC)—संपूर्ण इंधन उद्योगाच्या वतीने निवेदन जारी करताना—स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असली तरीही, पेट्रोल, डिझेल किंवा घरगुती एलपीजीच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ केली जाणार नाही.

केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले संकेत

दुसरीकडे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी असे नमूद केले की, जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता असूनही, भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यात आलेल्या नाहीत. भारताने केवळ घबराटीपोटी किंवा भीतीपोटी आपल्या धोरणांमध्ये बदल होऊ दिला नाही. देशभरातील घरांना इंधनाचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहिला आणि पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही.

Published On: May 01, 2026 | 08:29 PM

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

May 18, 2026 | 09:45 AM
Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 18, 2026 | 09:40 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM
Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

May 18, 2026 | 09:21 AM
Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

May 18, 2026 | 09:20 AM
Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 09:00 AM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM