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Post Office च्या ‘या’ योजनेत पंतप्रधान मोदीही करतात गुंतवणूक, केवळ व्याजातून होते लाखोंची कमाई

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:13 PM IST
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सारांश

पोस्ट ऑफिसची 'राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र' म्हणजेच NSC (National Savings Certificate) ही एक अशी सरकारी योजना आहे, ज्यामध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गुंतवणूक केली आहे. सरकारी हमी आणि उत्कृष्ट परतावा यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी ही योजना देशभरात प्रचंड लोकप्रिय आहे

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

सुरक्षित भविष्यासाठी योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी पैशांची गुंतवणूक करणे फार महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून आपत्तीजन्य परिस्थिती समोर येईल तेव्हा पैशांची गरज भासल्यास कोणाकडे पैसे मागायची गरज पडणार नाही. जर तुम्ही तुमच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांची गुंतवणूक करण्यासाठी एखादी चांगली योजना शोधत असाल, तर पोस्ट ऑफिसची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजना खूप उपयुक्त ठरू शकते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या योजनेत गुंतवणूक करतात. नेमकी काय आहे योजना आणि किती मिळतो रिटर्न?

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पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना केवळ तिच्या सुरक्षिततेसाठीच नव्हे, तर तिच्या भरघोस परताव्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. ही पोस्ट ऑफिस आणि भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक सुरक्षित योजना असून, ती बाजारातील जोखमीपासून मुक्त आहे. तुम्ही पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनेत किमान ₹१,००० पासून गुंतवणूक सुरू करू शकता आणि यासाठी कोणतीही कमाल गुंतवणूक मर्यादा नाही. याचा अर्थ, तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार कितीही गुंतवणूक करू शकता.

रिटर्न किती मिळतो?

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना ७.७% दराने वार्षिक चक्रवाढ व्याज देते. गुंतवणुकीच्या रकमेवर मिळणारे व्याज वाढत जाते, ज्यामुळे ७.७% परतावा मिळतो. लॉक-इन कालावधी ५ वर्षांचा आहे. जर तुम्ही या योजनेत पाच वर्षांसाठी ₹५ लाख गुंतवले, तर मुदतपूर्तीनंतर तुम्हाला एकूण ₹७,२४,५१७ मिळतील, म्हणजेच तुम्हाला फक्त ₹२,२४,५१७ चा परतावा मिळेल.

या योजनेचा लाभ काय?

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना कर लाभ देखील देते. जुन्या कर प्रणालीनुसार, कलम ८०सी अंतर्गत ₹१.५ लाख पर्यंतची गुंतवणूक कर सवलतीसाठी पात्र आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे वार्षिक व्याज आपोआप पुन्हा गुंतवले जाते, त्यामुळे पहिल्या चार वर्षांत मिळणारे व्याज करमुक्त असते. फक्त पाचव्या वर्षी मुदतपूर्तीच्या रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असते.

पंतप्रधान मोदींचीही गुंतवणूक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट ऑफिसच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजनेतही गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र  मध्ये ९.१२ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीदरम्यान त्यांची गुंतवणूक ७.६१ लाख रुपये होती, जी आता वाढून ९.१२ लाख रुपये झाली आहे.

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Web Title: Post office nsc scheme pm modi investment bumper returns marathi news

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:13 PM

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