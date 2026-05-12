Abakkus म्युच्युअल फंडाने 5000 कोटींचा AUM टप्पा केला पार; अल्पावधीत जोडले 1 लाख गुंतवणूकदार

Abakkus म्युच्युअल फंडाने 'व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचा' ₹५,००० कोटींचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे. याव्यतिरिक्त, या फंड हाऊसशी जोडलेल्या अद्वितीय गुंतवणूकदारांची संख्या १ लाखाचा आकडा पार करून गेला आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 07:15 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Abakkus म्युच्युअल फंडाने ओलांडला ₹५,००० कोटींचा AUM टप्पा
  • अल्पावधीतच गुंतवणूकदारांचा एक भक्कम पाया
  • डिसेंबर २०२५ मध्ये आपली पहिली योजना सुरू
Abakkus Mutual Fund crosses Rs 5,000 crore : Abakkus म्युच्युअल फंडाने ‘व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचा’ ₹५,००० कोटींचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे. याव्यतिरिक्त, या फंड हाऊसशी जोडलेल्या अद्वितीय गुंतवणूकदारांची (unique investors) संख्या १ लाखाचा आकडा पार करून गेली आहे; हे गुंतवणूकदार आणि वितरण भागीदारांचा वाढता विश्वास दर्शवते. फंड हाऊसने सोमवारी ही माहिती जाहीर केली.

पहिल्याच इक्विटी योजनेला जोरदार प्रतिसाद

Abakkus म्युच्युअल फंडाने आपली पहिली योजना डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू केली होती. ‘फ्लेक्सी कॅप फंड’ श्रेणीतील त्यांच्या या पहिल्याच इक्विटी योजनेला, ‘न्यू फंड ऑफर’ (NFO) टप्प्यादरम्यान ₹२,४६८ कोटींचा जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. सध्या, हे फंड हाऊस एकूण तीन योजनांचे व्यवस्थापन करते. ज्यामध्ये फ्लेक्सी कॅप फंड, स्मॉल कॅप फंड आणि लिक्विड फंड यांचा समावेश आहे. ८ मे २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, फंड हाऊसची एकूण AUM ₹५,४८२ कोटी इतकी होती; तर १,००,७०२ हून अधिक अद्वितीय गुंतवणूकदारांचा समावेश असलेला त्यांचा गुंतवणूकदार वर्ग, २,००१ ठिकाणे आणि ९,५७३ पिन कोड्समध्ये विस्तारलेला आहे. सुनील सिंघानिया हे Abakkus म्युच्युअल फंडाचे संस्थापक आहेत.

गुंतवणूकदार आणि वितरण भागीदारांचा विश्वास

Abakkus म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वैभव चुघ यांनी सांगितले की, इतक्या कमी कालावधीत ₹५,००० कोटींची AUM आणि १,००,००० हून अधिक अद्वितीय गुंतवणूकदारांचे टप्पे गाठणे, ही आमच्यासाठी अभिमानाची आणि प्रेरणेची बाब आहे. ही कामगिरी फंड हाऊसवर गुंतवणूकदार आणि वितरण भागीदारांनी ठेवलेल्या विश्वासाला अधोरेखित करते. फंड हाऊस या भागीदारींना अत्यंत महत्त्व देते आणि दीर्घकाळापर्यंत हा विश्वास कायम राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

सातत्याने जुळवून घेण्यावर फंड हाऊसचा विश्वास

त्यांनी पुढे सांगितले की, आपली व्याप्ती वाढवणे, भागीदारांचे जाळे अधिक बळकट करणे आणि गुंतवणूकदारांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनुरूप असा वैविध्यपूर्ण उत्पादन पोर्टफोलिओ तयार करणे—या बाबींवरच फंड हाऊसचे लक्ष केंद्रित राहील. भविष्यासाठी सज्ज राहण्यासाठी आणि दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. ‘मूलतत्त्वांवर विश्वास’ (Believe in the Basics) हे तत्त्व या फंड हाऊसचे असे प्रतिपादन आहे की, ‘मूलतत्त्वांवर विश्वास’ या तत्त्वांतर्गत, Abacus Mutual Fund हे गुंतवणूकदार आणि वितरण भागीदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, पारदर्शकता राखणे आणि त्यांना गुंतवणुकीचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभव प्रदान करणे यावर लक्ष केंद्रित करते. शिस्त, पारदर्शकता आणि योग्य दिशेने वाटचाल करण्याच्या कटिबद्धतेने समर्थित अशा प्रक्रिया सुलभ ठेवणे, हा Abacus Mutual Fund च्या रणनीतीचा एक मुख्य भाग आहे. शिवाय, बाजारातील सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीनुसार स्वतःमध्ये सातत्याने जुळवून घेण्यावर या फंड हाऊसचा विश्वास आहे.

Abacus Mutual Fund चे गुंतवणूक आणि संशोधन प्रमुख (Head of Investments and Research) संजय दोशी यांनी नमूद केले की, Abacus Mutual Fund ची वाढ ही भक्कम मूलतत्त्वे, शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे तत्त्वज्ञान यांवर आधारलेली आहे. आपल्या स्थापनेपासूनच, या फंड हाऊसने सखोल संशोधन प्रक्रिया, जोखीम व्यवस्थापन आणि साध्या व पारदर्शक गुंतवणूक कार्यपद्धती यांवर विशेष भर दिला आहे.

Published On: May 12, 2026 | 07:15 PM

