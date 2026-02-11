Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

अभिमंच गेली ७–८ वर्षे नाट्यकलेच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. अनेक एकांकिका आणि दोन अंकांचे मराठी तसेच हिंदी नाट्यप्रयोग नेदरलँड्समध्ये अभिमंचने यशस्वीरित्या सादर केले आहेत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार 'मराठी नाट्यकले'चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे...

युरोपमध्ये रंगणार मराठी नाट्यकलेचा जागर

Follow Us:
Follow Us:

मराठी रंगभूमी महाराष्ट्रातील नाट्यपरंपरेचा अत्यंत समृद्ध भाग
मराठी रंगभूमीचे पडसाद युरोपमध्ये उमटणार
नेदरलँड्स येथे युरोपमधील पहिली एकांकिका स्पर्धा होणार

मुंबई: मराठी रंगभूमी ही महाराष्ट्रातील नाट्यपरंपरेचा (Entertainment) अत्यंत समृद्ध आणि महत्त्वाचा भाग आहे. भारतातील सर्वांत प्रभावी नाट्यचळवळींपैकी एक म्हणून मराठी रंगभूमीकडे पाहिले जाते. या महान परंपरेचा वारसा लाभलेल्या मराठी रंगभूमीचे पडसाद आता युरोपमध्येही उमटू लागले आहेत. याच नाट्यप्रेमाने आणि आपल्याला लाभलेल्या नाट्यकलेच्या समृद्ध परंपरेने प्रेरित होऊन ४ आणि ५ एप्रिल २०२६ रोजी नेदरलँड्स येथे युरोपमधील पहिली एकांकिका स्पर्धा अभिमंच थिएटरतर्फे आयोजित करण्यात येत आहे.

या स्पर्धेसाठी इंग्लंड, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम आणि नेदरलँड्समधूनही उत्तुंग प्रतिसाद मिळाला आहे. या २ दिवसांमध्ये तब्बल १४ एकांकांची मेजवानी नाट्यप्रेमींना अनुभवता येणार आहे. सर्व टीममध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले असून, सर्व कलाकारांनी उत्तमोत्तम सादरीकरण करण्यासाठी कंबर कसली आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि नाट्यप्रेमी माननीय विजय केंकरे यांच्यासोबत सुप्रसिद्ध अभिनेते संजय मोने हे या स्पर्धेच्या परीक्षकांची भूमिका बजावणार आहेत.

‘द 50’मधून निक्की तांबोळी आऊट, शोमध्ये मोठा ट्विस्ट; एलिमिनेशनने फॅन्सना धक्का

या एकांकिका स्पर्धेविषयी बोलताना अभिमंच थिएटरचे संस्थापक मिलिंद चव्हाण, प्रसाद सावंत आणि अमोल कोर्डे म्हणाले की , परदेशात वास्तव्यास असलेला मराठी समाज आपल्या भाषा, संस्कृती आणि कलेशी घट्ट नाते जपत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून युरोपमध्ये मराठी नाट्यकलेचा जागर घडवून आणण्याचा प्रयत्न आम्ही अभिमंच थिएटरच्या माध्यमातून सातत्याने करत आहोत. एकांकिका स्पर्धा या नेहमीच नाट्यरसिकांसाठी तसेच होतकरू कलाकारांसाठी एक महत्त्वाच व्यासपीठ ठरल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून या एकांकिकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, अभिमंच गेली ७–८ वर्षे नाट्यकलेच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. अनेक एकांकिका आणि दोन अंकांचे मराठी तसेच हिंदी नाट्यप्रयोग नेदरलँड्समध्ये अभिमंचने यशस्वीरित्या सादर केले आहेत, आणि नाट्यप्रेमींनी या प्रयोगांना नेहमीच भरघोस प्रतिसाद दिला आहे.

‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

या स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या पहिल्या तीन एकांकिकांना स्मृतीचिन्ह देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक अशा विविध गटातील सात विजेत्यांनाही पुरस्कार मिळणार आहे. मराठी रंगभूमीची परंपरा जपत, तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा हा उपक्रम निश्चितच कौतुकास्पद आहे. यामुळे युरोपमधील नव्या पिढीला मराठी नाट्यकलेशी जोडण्याची संधी मिळणार असून, मराठी संस्कृतीचा ठसा अधिक ठळकपणे उमटणार आहे.

Web Title: 14 marathi theater plays to be presented in netherlands europe entertainment news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता
1

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Rajpal Yadav ला कोणत्याही क्षणी अटक? कोर्टाने फेटाळली याचिका; ‘या’ प्रकरणात सरेंडर करण्याचे आदेश
2

Rajpal Yadav ला कोणत्याही क्षणी अटक? कोर्टाने फेटाळली याचिका; ‘या’ प्रकरणात सरेंडर करण्याचे आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

Feb 11, 2026 | 06:02 PM
Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Feb 11, 2026 | 06:01 PM
Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

Feb 11, 2026 | 05:50 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’

Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’

Feb 11, 2026 | 05:47 PM
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला

Feb 11, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM